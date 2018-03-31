Terazi burcunda dolunay

Yılın en zorlu dolunaylarından birisini yaşıyoruz. Etkileri her zaman olduğu gibi +/- 5 gün gibi düşünülmeli. Terazi burcunda meydana gelecek dolunay, ilişkiler, işbirlikleri ve ortaklıklar temasına dikkat çekiyor.



Bugünlerde (+/- 5 gün) ilişki ve işbirliklerimizde ortaya çıkan olaylar veya aydınlanan durumlar ya da farkına vardığımız gerçekler, vermemiz gereken kararların ciddiyetini anlamamızı sağlayabilir. Karar almaya zorlayabilir.

İyimserlikte ve kötümserlikte sınır tanımıyoruz. Bazı şeyleri geride bırakmamız gerektiğini anlıyoruz. Aslında uzlaşmacı olmak ve huzuru sağlamak istiyoruz ama gerilim izin vermeyebilir.

Mars ve Satürn’ün konumu mücadele, saldırganlık ve riskli durumların oluşması ihtimalini artırıyor. Çok dikkatli olunması, hızlı kararlardan, hareketlerden ve riskli işlerden kaçınılması gerekebilir 5 gün için. Sonlanma ve sonuçlanma enerjileri ön planda.

KOÇ

Olumsuz düşünmemeli, farklı fikirleriniz ve planlarınızla öne çıkmaya çalışmalısınız. Gerçekçi olarak gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Gergin durumları doğru yönetmeli ve duygusal tepkiler vermemelisiniz.

BOĞA

Bazı konuların artı ve eksilerini doğru hesaplamanız gerekiyor. Kaliteyi ön planda tuttuğunuz kadar sayısal anlamda da bazı noktaları kaçırmamanızda fayda var. Gelirlerinizi artıracak işlere eğilmenin faydasını görebilirsiniz.

İKİZLER

Bazı konularda harekete geçmeden önce durum analizi yapmanız gerekebilir. Neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamaya çalışmalı ve buna göre strateji geliştirmelisiniz. İlişkilerde ve işbirliklerinde eşitliğe önem vermeli.

YENGEÇ

İstikrarsız veya tahmin edilmesi zor hareketleri olan kişilere dikkat etmelisiniz. Ateşe benzin dökmek yerine kontrollü davranmak durumundasınız. Sunacağınız çözümler desteklenmese bile sakinliği korumalı.

ASLAN

Karşıt pozisyonda olduğunuz kişilerle ilgili duygusal problemler yaşanabilir. Yaşanabilecek tartışmaları veya gerilimi kendi yararınıza yönetebilirsiniz. Çözüm üreterek sizi kötü duruma düşürmeye çalışan kişileri engelleyebilirsiniz.

BAŞAK

Bazı konuları tartışarak çözüme kavuşturma ihtimali oluşturabilirsiniz. Ancak, ortamı germekten kaçınmalısınız. Maddi konularda risk almamanız durumunda başarılı olma şansınız artacaktır.

TERAZİ

Aceleyle ya da yanlış nedenlerle yapılan değişikliklerden kaçının. Eviniz veya ailenizle ilgili konularda manipülasyonlara dikkat. Olumlu sonuç elde etmek kolay olmayabilir. Bazı konular düşündüğünüzden daha karışık hale gelebilir.

AKREP

Meslektaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde dikkatli olun. Duygusal problemler bazı konulara katılımınızın sorgulanmasına neden olabilir. Fiziksel veya ruhsal anlamda durumunuzu güçlendirmek için çaba harcamalısınız.

YAY

Duygusal durumlar planlarınızda ani değişiklikler yapmanızı ya da yakınınızdaki kişilere tavırlarınızı değiştirmenizi gerektirebilir. Hemen sonuç çıkartmamakta fayda var. İmajınızı olumsuz etkileyecek olaylara dikkat.

OĞLAK

İstikrarsız veya tahmin edilmesi zor tavırları olan kişiler nedeniyle zorlanabilirsiniz. Riskli hareketlerden kaçının. Diğerlerine güvenmediğiniz için altından kalkamayacağınız sorumluluklar alma ihtimaliniz var.

KOVA

Sağlığınızı ihmal etmeyin. Kişisel anlamda ilerlemek için zaman ve para bulmanız gerekebilir. Ön hazırlıklı olmanız durumunda hayal kırıklığı yaşama olasılığınız azalabilir. Gizli kalması gereken konuları gizli tutun.

BALIK

Eski arkadaşlarınız size yardımcı olabilirler ve dış dünyaya açılmanızı sağlayabilirler. Aşırı tepkiler vermeniz veya varsayımlara bağlı hareket etmeniz sizi aşağı çekebilir. Sizi suçlu hissettirerek, suistimal etmelerine de izin vermeyin.