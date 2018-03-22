Sosyal bir gün

Yazılı sözlü her tür iletişim ve entelektüel paylaşımların arttığı sosyal ve canlı bir gün.

Özellikle öğle saatleri civarında ikili ilişkiler, önemli görüşmeler ve otorite konumundaki kişilerle randevular açısından olumlu bir akış var.

KOÇ

Olumlu düşünmeye çalışmalı, sizi üzen şeylerden uzaklaşmalısınız. Kişisel gelişiminize önem verip yeni özellikler edinmeye çalışarak kendinizi yepyeni bir yola sokabilirsiniz.

BOĞA

İmajınıza zarar vermeye çalışan kişiler olabilir. Konuları tam olarak anlamaya çalışıp gerekli düzenlenmeleri yapmanızda fayda var. Belli konuları yalnız başınıza halletmesiniz.

İKİZLER

Kişisel bilgilerinizin veya evraklarınızın üzerinden geçmenizde fayda var. Bazı yazılı metin veya dokümanlardaki eksikler sıkıntı yaratabilir. Yanıltıcı durumlar olabilir.

YENGEÇ

İkili ilişkilerinizi ve işbirliklerinizi dikkatle ele almanız gereken günler. Verimliliğinizi artıracak ilişkiler kurmak, ilerlemenizi sağlayabilir. Karışık duyumlar alabilirsiniz.

ASLAN

Geçmişte size yanlış yapan kişilere güvenmemelisiniz. Kendi bildiğiniz şekilde ve planlarınız dahilinde ilerlemenizde fayda var. Aksi takdirde yine hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz.

BAŞAK

Bazı randevular veya yapılacak görüşmeler esnasında, meydana gelecek gelişmelerle ilgili bilgi toplayabilirsiniz. Ancak bazı kişilerin yaptığı değişiklikler sizi rahatsız edebilir.

TERAZİ

Yaşam tarzınızda, ailenizi ilgilendiren başlıklarda veya evle ilgili konularda değişiklikler yapabilirsiniz. İlişkilerinize farklı şekilde yaklaşmaya başlayabilirsiniz.

AKREP

Eski tanıdıklarla bir araya gelebilir veya karşılaşabilirsiniz. Eski tanıdıklar kanalıyla yeni teklif veya öneriler söz konusu olabilir, resmi bazı görüşmeler yapabilirsiniz.

YAY

Bugünlerde üstlendiğiniz görev ve sorumluluklarınızı tam olarak yerine getirmelisiniz. Böylelikle sıkıntılı alanlarda onarım yapabilirsiniz. Sosyal açıdan hareketli bir gün.

OĞLAK

İstikrarlı ve disiplinli şekilde ilerlemeniz durumunda aileniz veya arkadaşlarınız işlerinize karışmayacaklardır. Elinize geçen bilgileri doğru değerlendirmelisiniz.

KOVA

Bazı kişiler sizi toplum içindeki duruşunuzu etkileyebilecek oluşumlar içerisine çekebilirler. Belli alanlarda tüm bilgileri toplamadan harekete geçmemenizde fayda var.

BALIK

İstikrar, samimiyet ve isteklilik önemli bir ilişki ya da işbirliği kurmanızı sağlayabilir. Bu ilişki için neler yapabileceğinizi göstermeniz gerekebilir. Sosyal açıdan aktif bir gün.