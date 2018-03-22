Yazılı sözlü her tür iletişim ve entelektüel paylaşımların arttığı sosyal ve canlı bir gün.
Sosyal bir gün
Özellikle öğle saatleri civarında ikili ilişkiler, önemli görüşmeler ve otorite konumundaki kişilerle randevular açısından olumlu bir akış var.
KOÇ
Olumlu düşünmeye çalışmalı, sizi üzen şeylerden uzaklaşmalısınız. Kişisel gelişiminize önem verip yeni özellikler edinmeye çalışarak kendinizi yepyeni bir yola sokabilirsiniz.
BOĞA
İmajınıza zarar vermeye çalışan kişiler olabilir. Konuları tam olarak anlamaya çalışıp gerekli düzenlenmeleri yapmanızda fayda var. Belli konuları yalnız başınıza halletmesiniz.
İKİZLER
Kişisel bilgilerinizin veya evraklarınızın üzerinden geçmenizde fayda var. Bazı yazılı metin veya dokümanlardaki eksikler sıkıntı yaratabilir. Yanıltıcı durumlar olabilir.
YENGEÇ
İkili ilişkilerinizi ve işbirliklerinizi dikkatle ele almanız gereken günler. Verimliliğinizi artıracak ilişkiler kurmak, ilerlemenizi sağlayabilir. Karışık duyumlar alabilirsiniz.
ASLAN
Geçmişte size yanlış yapan kişilere güvenmemelisiniz. Kendi bildiğiniz şekilde ve planlarınız dahilinde ilerlemenizde fayda var. Aksi takdirde yine hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz.
BAŞAK
Bazı randevular veya yapılacak görüşmeler esnasında, meydana gelecek gelişmelerle ilgili bilgi toplayabilirsiniz. Ancak bazı kişilerin yaptığı değişiklikler sizi rahatsız edebilir.
TERAZİ
Yaşam tarzınızda, ailenizi ilgilendiren başlıklarda veya evle ilgili konularda değişiklikler yapabilirsiniz. İlişkilerinize farklı şekilde yaklaşmaya başlayabilirsiniz.
AKREP
Eski tanıdıklarla bir araya gelebilir veya karşılaşabilirsiniz. Eski tanıdıklar kanalıyla yeni teklif veya öneriler söz konusu olabilir, resmi bazı görüşmeler yapabilirsiniz.
YAY
Bugünlerde üstlendiğiniz görev ve sorumluluklarınızı tam olarak yerine getirmelisiniz. Böylelikle sıkıntılı alanlarda onarım yapabilirsiniz. Sosyal açıdan hareketli bir gün.
OĞLAK
İstikrarlı ve disiplinli şekilde ilerlemeniz durumunda aileniz veya arkadaşlarınız işlerinize karışmayacaklardır. Elinize geçen bilgileri doğru değerlendirmelisiniz.
KOVA
Bazı kişiler sizi toplum içindeki duruşunuzu etkileyebilecek oluşumlar içerisine çekebilirler. Belli alanlarda tüm bilgileri toplamadan harekete geçmemenizde fayda var.
BALIK
İstikrar, samimiyet ve isteklilik önemli bir ilişki ya da işbirliği kurmanızı sağlayabilir. Bu ilişki için neler yapabileceğinizi göstermeniz gerekebilir. Sosyal açıdan aktif bir gün.