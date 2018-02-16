Sevgi dolu bir gün

Hafta başında uzun uzun detaylandırdığımız Kova burcundaki Güneş tutulması gece saatlerinde gerçekleşti. Balık burcuna geçen Ay’ın Venüs ve Satürn’le olumlu açıları, dünün değişiklik arayan, yenilik ve özgür davranma peşinde koşan ruh hallerinin yerine, bugün ayağı yere basan, somut adımlar atmayı, kalıcı ve sağlam ilişkiler kurmayı ön planda tutuyor. Gerçekçi ama bir o kadar romantik ve sevgi dolu gündeyiz.

KOÇ

Elinizden geldiğince sözlerinizi yerine getirmelisiniz. Sözlerini yerine getirmeyen kişilerle karşılaşma ihtimali de olabilir. Bazı işleri yapmama veya planları uygulamama isteğiniz olabilir, ama sonuçlarını doğru değerlendirmenizde fayda var.

BOĞA

Yapılması gereken işleri tamamlamanız durumunda olumlu sonuçlar görebilirsiniz. Ancak, aşırılıklardan kaçınmalısınız. Tutulamayacak sözler vermek veya altından kalkamayacağınız kadar işe talip olmak yanlış olacaktır.

İKİZLER

Başkalarıyla yardımlaşmayı seviyor, paylaşarak büyümekten çekinmiyorsunuz. Diğerleri için bir şeyler yaparak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınızı daha olumlu şekle dönüştürmek için bazı değişiklikler yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Bazı kişiler isteklerine ulaşmak için her şeyi göze almış gibi görünse de, hesap edemedikleri ya da hafife aldıkları bedeller olabilir. Dolayısıyla, bu kişileri takip etmeyi düşünüyorsanız dikkatli olun.

ASLAN

Geçmişle bağlantılı konular veya duygular tekrar yüzünü gösterebilir. Hayatınızda gerilimi azaltacak değişiklikler yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Biraz da zevk aldığınız şeylere ya da kişilere vakit ayırmalısınız.

BAŞAK

İnatçılık ve aşırı ısrar size zarar verebilir. Bazı ilişkiler yanıltıcı olabilir, geleceğinizi net olarak göremeyebilirsiniz. Belli anlaşmaların üzerinden geçebilir, fiziksel anlamda iyileştirici işlere vakit ayırabilirsiniz.

TERAZİ

Artan istek ve talepler bunaltıcı olabilir. Zira, bugünlerde yapmak istediklerinizle yapmanız gerekenler arasında kalabilirsiniz. Biraz da kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmalısınız. Harcamalarınızı kontrol altında tutmanızda fayda var.

AKREP

Öfkeli tavırlardan uzak durmanızda fayda var. Bugünlerde, alışılmadık kaynaklardan gelecek bilgilerin veya fikirlerin keyfini çıkartabilirsiniz. Orijinal fikirlerin arkasında durmak veya özgün şeyler denemek sizi de rahatlatacaktır.

YAY

İyi olduğunuz alanlara yönelmeli, karşınıza çıkan fırsatları veya her neyse karşınıza çıkan iyi değerlendirmelisiniz. Belli konularda başkalarına katkı sunmanın faydasını görebilir, şüpheleri giderebilirsiniz.

OĞLAK

İstikrarsız veya şüpheli tavırları olan kişilerden uzak durun. Maddi, manevi, hukuki anlamda size zarar verme ihtimali olan işlere girmemelisiniz. Güvenliğinizi ve huzurunuzu ön plana almanız gerekiyor. Limitleri aşmamalı.

KOVA

Hayatınızda veya sevdiğiniz kişilerin hayatlarında olumlu değişiklikler yapabilirsiniz. Değişim fırsatlarının önünüzde durduğu bugünleri ihmal etmemelisiniz. Belli konulara katılımcı olmanın olumlu geri dönüşleri olabilir.

BALIK

Artan talep ve istekleri bitmeyen kişiler sizi yorabilir. Dolayısıyla, biraz mesafe koymanızda ve sınırları belirlemenizde fayda var. Tartışmalardan uzak durmanız, politik olmanız gereken günler.