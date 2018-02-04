Sevgi alışverişi ön planda

Sabah saatlerine doğru duygusal anlamda donuk olabilir veya belli konularda engellenmiş hissedebiliriz. Ama hemen ardından hız kazanıyoruz, enerjimiz yükseliyor.

Genel olarak, sosyal anlamda hareketli, sevgi alışverişlerini ön plana alacağımız gündeyiz. Öğle saatlerinde, yazılı ve sözlü kendimizi en iyi şekilde ifade edebilir, zihnen uyumu yakalayabiliriz. Ama dün de yazdığım gibi abartılı konuşmalardan, aşırı harcamalardan uzak durmamız gerekiyor.

KOÇ

Aklınızı ve enerjinizi, sevdiklerinizle bağlarınızı geliştirmenize yardım edecek aktivitelere ayırmalısınız. Ailenizi ve arkadaşlarınıza katkılarınız boşa gitmeyecektir.

BOĞA

İlişkiler, seyahatler veya ufkunuzu geliştirecek aktiviteler ön planda. Hayatınızı güzelleştirecek değişiklikler yapabilir veya kişisel gelişiminize katkısı olacak aktivitelerle ilgilenebilirsiniz.

İKİZLER

Kişisel ve önemli evraklarınızın tam ve güncel olduğundan emin olmalı, paranızı korumalısınız. Duygusal durumlar maddi kayıplara neden olabilir. Yanıltıcı durumlara ve aldatıcı kişilere dikkat.

YENGEÇ

Bazı işlerin halledilmesi gerekiyor. Yaşadığınız yerin ve ilişkilerinizin güvenliğini sağlamalı, anlaşmazlıkların veya huzursuz edici gelişimlerin halledildiğinden emin olmalısınız. Gelecek planları yaparken her şeyi detaylı ele almalısınız.

ASLAN

Önemli ilişkilerinizi veya işbirliklerinizi zedeleyebilecek sözler söylememeye gayret etmeniz gereken bir gün. Bazı olayları hafife almak engellemelerle karşılaşmanıza neden olabilir. Bazı değişiklikler esnasında maddi kayıplara dikkat!

BAŞAK

Farklı olanak ya da fırsatlar yüzünü gösterebilir, ama dikkatli değerlendirmelisiniz. Hiçbir şey göründüğü kadar cazip olmayabilir. Anlaşmalarınızı kağıda dökmenizde ve sözlere güvenerek hareket etmemenizde fayda var.

TERAZİ

Duygu ve düşüncelerinizi samimi şekilde göstermeniz sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi geliştirmenizi sağlayabilir. Yaşça sizden büyük kişilerin beklentileri olabilir. Size ait olmayan görev ve sorumlulukları yerine getirirken dikkatli olmalısınız.

AKREP

Yardıma ihtiyacı olan kişiler katkı sağlayabilirsiniz. Yardımlarınız, tavsiyeleriniz veya desteğiniz boşa gitmeyecek, hem bu kişilerin hayatlarını güzelleştirecek, hem de takdir edilmenizi sağlayacaktır.

YAY

Yapmak istediklerinizi engellemeye, hedeflerinizin önünde negatif engel oluşturmaya çalışan kişiler olabilir. Kendinize güvenmeli, işlerinize kimsenin karışmasına izin vermemelisiniz.

OĞLAK

İlerlemenize katkısı olacak yöntem, öneri, araç gereç veya fırsatlara olumlu yaklaşmalı, önünüze çıkan olanakları değerlendirmelisiniz. Size bazı şeyleri dikte eden kişileri dinlemek zorunda değilsiniz.

KOVA

Detayları atlayabilirsiniz. Kafanıza koyduğunuz şeyleri yapabilmeniz planlı ve disiplinli olmanıza bağlı. Çok fazla alana dağılmanız hatalara neden olabilir veya bazı durumlarda elinizin zayıflaması anlamına gelebilir.

BALIK

Harcamalarınızı kontrol altına almalısınız. Gereğinden fazla açılmanız durumunda geri dönüş zor olabilir. Bazı işlerinizi başkalarına yaptırmak için bütçe ayırmanın negatif sonuçları olabilir.