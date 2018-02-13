Sakin ve sabırlı olunması gereken bir gün. Akşam saatlerine kadar yaşanabilecek ani değişiklikler ve beklenmedik durumlar, planlarda değişime yol açabilir, işler istendiği gibi gitmeyebilir.Gün içerisinde belirsizlikler veya kararsızlıklar hakim. Arka planda yürütülen işler veya farkındalık gerektiren durumlar söz konusu olabilir.
Sabırlı olmamız gereken bir gün
KOÇ
Ani kararlar almak veya ani tepkiler vermek, istediğiniz sonuçların çok dışında neticeler yaratabilir. Karşı karşıya olduğunuz durumu daha mantıklı şekilde ele almanız gerekiyor.
ASLAN
Aşırıya kaçan hareketler ve sınırsız bonkör tavırlardan zarar görebilirsiniz. İlişki ve işbirliklerinizde karşlıklı adil alışverişe özen göstermenizde fayda var. Değişiklik ihtiyacı da artıyor.
YAY
İlişki ve işbirliklerinizde, geçmiş hatalardan ders çıkarma ve yanlışları tekrar etmeme zamanı. Zor olsa da dürüst davranmanızda fayda var. Sağduyulu olmanız gerekiyor.
BOĞA
Önemsediğiniz konularda verimliliği artırabilmek için yeni bilgiler edinmeniz veya yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Başkalarına yardım edebilmeniz, seçenekleri çoğaltmanıza bağlı.
BAŞAK
Başkalarının dikte ettiği değil, kendi istediğiniz şeyleri yapmaya odaklanmalısınız. Başkalarının arkasından gitmeniz veya onların yaptıklarına benzer şeyler yapmanız hayal kırıklığı yaratabilir.
OĞLAK
Tecrübenizi kullanarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Kendi bildiğiniz yoldan ilerlemeniz durumunda başaramayacağınız şey yok.
İKİZLER
Haddinizi veya bilginizi aşan işlere kalkışmanız durumunda karşınızdaki kişiler sizi uyarabilir. Yanlışları düzeltmek veya bunların yerine yeni şeyler koymak için çabalayabilirsiniz.
TERAZİ
Evinizi veya ailenizi ilgilendiren değişiklikler yapmanız durumunda karşıt görüşler ortaya çıkabilir. Aniden ele geçen ufak bir para veya kısa mesafeli bir yolculuk size iyi gelebilir.
KOVA
Gerçekçi olmayan tekliflerle gelen kişiler zaman kaybı olabilir. Neler yapabileceğinizi biliyorsunuz, değişiklik yaparken sınırlarınız dahilinde kalmasında fayda var.
YENGEÇ
Başkalarının neler yaptığına bakmayı bırakıp kendi işlerinize odaklanmalısınız. Yaratıcı fikirlerinizi uygulamaya koyabilirseniz, bundan hem özel hem de iş hayatınız olumlu etkilenir.
AKREP
Etrafta olan biten karışıklıkları çözmek için değişiklik yapılması gerekiyor. Neler yapabileceğinize odaklanmalısınız. Gereksiz suçlamalardan veya suçu yanlış yerde aramaktan kaçının.
BALIK
Başkalarına yardım etmek istemeniz güzel, ama iyi niyetinizi suistimal etmek isteyen kişilere dikkat etmelisiniz. Boşu boşuna huzurunuzu kaçırmamalısınız.