Sabırlı olmamız gereken bir gün

Sakin ve sabırlı olunması gereken bir gün. Akşam saatlerine kadar yaşanabilecek ani değişiklikler ve beklenmedik durumlar, planlarda değişime yol açabilir, işler istendiği gibi gitmeyebilir.Gün içerisinde belirsizlikler veya kararsızlıklar hakim. Arka planda yürütülen işler veya farkındalık gerektiren durumlar söz konusu olabilir.

KOÇ

Ani kararlar almak veya ani tepkiler vermek, istediğiniz sonuçların çok dışında neticeler yaratabilir. Karşı karşıya olduğunuz durumu daha mantıklı şekilde ele almanız gerekiyor.



ASLAN

Aşırıya kaçan hareketler ve sınırsız bonkör tavırlardan zarar görebilirsiniz. İlişki ve işbirliklerinizde karşlıklı adil alışverişe özen göstermenizde fayda var. Değişiklik ihtiyacı da artıyor.



YAY

İlişki ve işbirliklerinizde, geçmiş hatalardan ders çıkarma ve yanlışları tekrar etmeme zamanı. Zor olsa da dürüst davranmanızda fayda var. Sağduyulu olmanız gerekiyor.



BOĞA

Önemsediğiniz konularda verimliliği artırabilmek için yeni bilgiler edinmeniz veya yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Başkalarına yardım edebilmeniz, seçenekleri çoğaltmanıza bağlı.

BAŞAK

Başkalarının dikte ettiği değil, kendi istediğiniz şeyleri yapmaya odaklanmalısınız. Başkalarının arkasından gitmeniz veya onların yaptıklarına benzer şeyler yapmanız hayal kırıklığı yaratabilir.

OĞLAK

Tecrübenizi kullanarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Kendi bildiğiniz yoldan ilerlemeniz durumunda başaramayacağınız şey yok.

İKİZLER

Haddinizi veya bilginizi aşan işlere kalkışmanız durumunda karşınızdaki kişiler sizi uyarabilir. Yanlışları düzeltmek veya bunların yerine yeni şeyler koymak için çabalayabilirsiniz.

TERAZİ

Evinizi veya ailenizi ilgilendiren değişiklikler yapmanız durumunda karşıt görüşler ortaya çıkabilir. Aniden ele geçen ufak bir para veya kısa mesafeli bir yolculuk size iyi gelebilir.

KOVA

Gerçekçi olmayan tekliflerle gelen kişiler zaman kaybı olabilir. Neler yapabileceğinizi biliyorsunuz, değişiklik yaparken sınırlarınız dahilinde kalmasında fayda var.

YENGEÇ

Başkalarının neler yaptığına bakmayı bırakıp kendi işlerinize odaklanmalısınız. Yaratıcı fikirlerinizi uygulamaya koyabilirseniz, bundan hem özel hem de iş hayatınız olumlu etkilenir.

AKREP

Etrafta olan biten karışıklıkları çözmek için değişiklik yapılması gerekiyor. Neler yapabileceğinize odaklanmalısınız. Gereksiz suçlamalardan veya suçu yanlış yerde aramaktan kaçının.

BALIK

Başkalarına yardım etmek istemeniz güzel, ama iyi niyetinizi suistimal etmek isteyen kişilere dikkat etmelisiniz. Boşu boşuna huzurunuzu kaçırmamalısınız.