Sabahın verimini kaçırmayın

Aktif ve enerjik bir gün. Ayın Yay burcunda olması, felsefe, eğitimler, kurslar, hukuk, seyahatler, yurtdışı bağlantılı işler, yabancılarla ilişkiler, medya başlıklarında verimli bir günde olduğumuza dikkat çekiyor.

Ancak akşam saatlerinde konsantrasyonumuz bozulabilir veya yanılabiliriz. Düşüncelerimiz dağılabilir ve kafa karışıklıkları yaşayabiliriz.

Yanıltıcı etkilere karşı dikkat edelim.

BURÇLAR





KOÇ

Yapacağınız ziyaretler, yolculuklar veya alacağınız eğitimler, düşünceleriniz üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Risk almamalı, şansınıza güvenerek hareket etmemeli, ihmallerden kaçınmalısınız.

BOĞA

Karşınızdaki kişilerin düşüncelerinizi öğrenmesini sağlamalısınız. Onlara sevginizi göstermeniz, ilişkilerinizin güçlenmesini sağlayacaktır.

İKİZLER

Geçmişle bağlantılı yeni fırsatlar ya da yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Eski tanıdıklarla bir araya gelmeniz, ilerlemenizi sağlayacak bilgiler edinmenizi sağlayabilir. Sevgi temalı ilişkileriniz ön planda.

YENGEÇ

Aşırı hareketlerden ve abartılı tepkilerden kaçınmalısınız. Bazı konular istediğiniz gibi ilerlemeyebilir, ancak sonradan pişman olacağınız tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Ufak tefek sakarlıklara ve kazalara karşı dikkatli olun.

ASLAN

Bazı şeyleri hafife alan kişilerden ve aşırı davranışlardan uzak durun. Geleceğe dönük planlarınızı ve kararlarınızı güncelleyebilir, dış görünüşünüzde değişiklik yapabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

BAŞAK

Bütçe yapmanız ve mali konulara zaman ayırmanız gerekiyor. Tavsiyelerin faydasını görebilirsiniz. Değişiklik yapmaktan kaçınmamalısınız. Özel ilişkilerinizi ihmal etmemelisiniz.

TERAZİ

Sağlıklı yaşam programına geçiş yapabilir, kötü alışkanlıklarınızı geride bırakıp yeme düzeninizi değiştirebilir, spora başlayabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşarak çözümler üretebilirsiniz.

AKREP

Sizi yeni çevrelere taşıyacak planlar yapabilirsiniz. Kişisel anlamda kazanan taraf olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle programlar yaparak ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.

YAY

Kişisel bilgilerinizi veya sırlarınızı paylaşmanız durumunda sizden fayda sağlamaya çalışan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Başkalarını etkilemek için değil, kendi hayallerinizi gerçekleştirmek için gayret göstermeniz gerekiyor.

OĞLAK

Alışılmadık teklifler söz konusu olabilir. Tecrübeniz ve çalışma performansınız, işlerin farklı bir boyuta geçmesine neden olabilir. Hedeflerinize doğru koşmaktan vazgeçmeyin.

KOVA

Bildiğiniz ve anladığınız işlere konsantre olmalısınız. Her şeyin fazlası zararlı olabilir. Başkalarının işleri veya problemleri nedeniyle sıkıntı yaşamamaya dikkat edin. Daha sakin ve düşük profilde kalmanızda fayda var.

BALIK

Sizi heyecanlandıran şeylerin peşinden gitmelisiniz. Maddi kazanımlar veya kârlı alışverişler söz konusu olabilir. Bazı kararlarınız size fayda sağlayabilir. Geri çekilmemeli, istediğiniz şeyler için çaba sarf etmeye devam etmelisiniz.