Sabah saatleri gergin geçebilir

Daha pratik ve titiz olacağımız, pratik çözümler üretebileceğimiz işlerle uğraşabileceğimiz gündeyiz. Detayları ve düzeni önemsiyoruz. Ancak, sabahın erken saatleri kısmen daha gergin geçebilir.

Ufak tefek sakarlıklar veya kazalar dikkat gerektirebilir. Sonrasında daha somut adımlar atabilir, tedbirli ilerleyebiliriz.

Akşam saatleri kafa karışıklıkları, yanlış zamanlamalar, ne yöne ilerleyeceğini bilememe durumu veya yanılgılar söz konusu olabilir. Eleştirel yönümüz ön planda.

KOÇ

Duygu ve düşüncelerinizi paylaşmanız, size destek olabilecek veya hedeflerinize ulaşmanızda size fikir verebilecek kişilerin farkına varmanızı sağlayabilir. Sevgi temalı ilişkilerinizde hoşluklar söz konusu.

BOĞA

Duygusal tepkiler verebilir veya duygularınızı kontrol edemeyebilirsiniz. Israrcı veya inatçı olmamalı, her şeyin aşırısından (yorucu işler, yeme içme, harcama, abartılı konuşma vb.) kaçınmalısınız.

İKİZLER

Bazı gelişmeler planlarda değişiklik gerektirebilir ya da değişiklikler yapılması gereken konularla uğraşabilirsiniz. Sevgi temalı ilişkilerinizi besleyecek planlar söz konusu olabilir.

YENGEÇ

Maddi anlamda kazançlı durumlar ortaya çıkabilir veya yeni gelirler elde edebilirsiniz, ama aşırı harcama riski de var, dikkat! Ayrıca gireceğiniz ortamlarda yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

ASLAN

Duygusal anlamda coşkulu olabilir ve karşınızdaki kişilerde de aynını görmek isteyebilirsiniz. Bu anlamda arkadaşlarla vakit geçirmek, sosyalleşmek ve romantik planlar yapmak adına değerlendirebileceğiniz gün.

BAŞAK

Üretkenliğinizi artırabileceğiniz işlere yoğunlaşabilir, bu sayede maddi anlamda da kazançlı çıkabilirsiniz. Endişelenmeyi bırakmalı, kontrollü hareket ederek her durumdan fayda sağlamaya çalışmalısınız.

TERAZİ

Yardımlaşma faaliyetlerine hız vermeniz veya belli amaçlar için çalışmaya başlamanız ya da daha fazla sosyalleşmeniz size yarar getirebilir. Fark yaratabilir veya yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

AKREP

Bazı hareketlerinizde aşırılığa kaçabilir, duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Sizi olumsuz etkileyen veya provokatif tavırları olan kişilerden uzak durmalısınız. Bedeller ödememek için, sakinliğinizi korumanız gereken günler.

YAY

Farklı hobilere zaman ayırabilirsiniz. Kurslar, seminerler, yabancılarla ilişkiler, yurtdışı bağlantılı işler, seyahatler türünde başlıklara zaman ayırarak hayata daha geniş açıdan bakabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz.

OĞLAK

İhtiyaç dahilinde şeyler hariç, maddi anlamda fazla açılmamaya veya ortak kaynak kullanımı gerektiren alanlarda (kredi, vergi, borç alacak, tazminat, sigorta, miras, sponsorluk vb.) borçlanmamaya çalışmanızda fayda var.

KOVA

İkili ilişkilerinizin ve işbirliklerinizin kontrolden çıktığı günler. Sizi belli konularda manipüle eden veya bazı değişiklikler yaptırmaya çalışan kişiler olabilir. Bu kişilerin asıl niyetlerini okumaya çalışmanızda fayda var.

BALIK

Kişisel evraklarınızı, sırlarınızı, şifrelerinizi korumalısınız. Ortaya çıkan gerçekler ya da gizli kalması gereken konuların sızması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Başkalarının zoruyla değişiklik yapmanız gerekmiyor.