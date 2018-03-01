Romantik planlar

Sabah saatlerinde ufak tefek tartışmalar yaşanabilir. Ancak kendimizi güçlü şekilde ifade etmemizi sağlayacak etkiler de söz konusu.

Öğle saatleri, parasal işler açısından olumlu.

Akşam saatlerinde yaşça büyük kişilerin tavsiyelerini alabiliriz.

Ancak yarınki dolunayın hassasiyeti bugünden kendisini hissettirebilir, unutmayalım.

Hayallere dalmamalı ve gerçekçi olunmalı.

KOÇ

Yanlış bilgilendirmeye bağlı karışıklıkları çözmeye çalışmanız gerekebilir. Seminerler, toplantılar söz konusu olabilir. İlişkilerde uzlaşmaya çalışmakta fayda var.

BOĞA

Ortak kaynak (kredi, tazminat, vergi, sigorta, nafaka, miras vb.) kullanımı gerektiren konular ilişkilerinizi zedeleyebilir. İşbirlikleriniz esnasında dikkatli davranmalısınız.

İKİZLER

Ruhunuza iyi gelecek değişiklikler yapabilirsiniz. Ortam değişikliği de size iyi gelebilir. Seçimlerinizden memnun kalmayan kişileri çok fazla ciddiye almamalısınız.

YENGEÇ

Yeteneklerinizden faydalanıp faydalanmadığınız üzerine daha fazla düşünmeye başlayacağınız günler. Hedef ve hayallerinize ulaşmanızı sağlayacak planlar yapabilirsiniz.

ASLAN

Başkalarının peşinizden gelmesini istiyorsanız motivasyonunuzu yansıtmalısınız. Bu sayede planlarınızı hızla uygulamaya koyabilir ve kişilere uygun iş bölümü yapabilirsiniz.

BAŞAK

Daha pratik ve çözüm odaklı düşünmelisiniz. Sizi, size bedel ödetebilecek işlere çekmek isteyen kişiler olabilir. Bu kişilerle aranıza mesafe koymanız gereken günler.

TERAZİ

İlişki ve işbirliklerinizin desteklendiği günler. Farklı çevrelere girerek yeni fırsatlar yakalayabilir ya da ekip çalışmaları yaparak fırsatları kendiniz yaratabilirsiniz.

AKREP

Bazı hareketleri hafife almanın olumsuz sonuçları olabilir. Maddi başlıklı konuları önemsediğiniz kadar imajınıza zarar vermeme çabanızı da sürdürmelisiniz.

YAY

Bazı alanlarda bütçenizi aşan değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Aşırı harcamalar veya geleceği görmeden atılan adımlar sizi zor durumda bırakabilir.

OĞLAK

Ani tepkiler vermeye, aniden harekete geçmeye veya ani kararlar almaya açık günlerdesiniz. Ancak sabrınızı ve planlı mizacınızı değiştirmemenizde fayda var.

KOVA

Ani tepkiler vermeniz durumunda bazı ilişki ve işbirlikleriniz sınavlardan geçebilir ya da içeriği farklılaşabilir. İleride pişman olmamak için kontrollü davranmalısınız.

BALIK

Enerjinizi, yeteneklerinizi ve kaynaklarınızı üzerinde yoğunlaştığınız işlere yönlendirmelisiniz. Bugünlerde attığınız adımlar boşa gitmeyecek ve ilerlemenizi hızlandıracak.