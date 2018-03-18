Renkli aktiviteler yapılabilir

Günün ilk yarısında engellenmiş hissedebilir, olumsuz düşünebilir, olumsuz olaylar yaşayabiliriz. Negatif gelişmeler günün ilk yarısını etkilese de, ikinci yarısında dinamik, aktif ve motive şekilde hareket ediyor olacağız. Daha renkli aktivitelerle vakit geçirebiliriz.

KOÇ

Sahip olduğunuz yetenekler konusunda kafasında şüphe olan kişiler olabilir. Amaçlarınıza ulaşmak için, belli özelliklerinizi geliştirmeniz ve yeni şeyler denemeniz gerekebilir.

BOĞA

Aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla ilişkileriniz daha fazla gayret göstermeyi gerektirebilir. Birlikte yapılacak programlar, kısa mesafeli yollar veya ziyaretler ya da verilecek sözler ilişkiyi güçlendirebilir.

İKİZLER

Ortak kaynak kullanımı gerektiren konular veya maddi başlıklı bazı kelimeler göze çok adil görünmeyebilir. Bazı kişiler kanalıyla belli avantajlar yakaladığınızı zannederken olası kayıplar sizi bekliyor olabilir.

YENGEÇ

Sosyal anlamda ilgi alanlarınızı çoğaltabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak kazançlarınızı artırabilirsiniz. Yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım ederken sizden fayda sağlamaya çalışmalarına izin vermemelisiniz.

ASLAN

Duygusal problemler başarmak istediğiniz şeyleri engelleyebilir. Doğru hareketleri yapmanız durumunda olumlu şeyler ortaya çıkacaktır.

Başak

Birlikte çalıştığınız kişilerle farklı görüşlere sahip olmanız tartışmalara neden olabilir. Uzlaşmamanız durumunda kayıplar olabilir. Ani çıkışlar yapmadan önce bu konuda düşünmenizde fayda var.

Terazi

Gerilen ortam tartışmalardan kaçmayı zorlaştırabilir. Olumsuz kişiler nedeniyle sinirlerinizi bozmamalısınız. Politik olmaya çalışmalı, sakinliğinizi korumalısınız.

Akrep

Sevdiğiniz kişilerle sevgi paylaşımlarında bulunacağınız veya birlikte sosyalleşebileceğiniz güzel bir gün geçirebilirsiniz. Duygularınızı göstermenin faydasını görebilirsiniz.

Yay

Güvendiğiniz kişiler tarafından yanıltılabilirsiniz. Karşılıklı fikir alışverişleri veya seyahatler esnasında karışıklıklar meydana gelebilir. Diğerlerinin sözlerine değil, kendi bildiklerinize göre hareket edin.

Oğlak

İşinizi ne kadar ciddiye alırsanız, o kadar ciddiye alınacaksınız. Tutkulu ve istikrarlı bir duruş sizi başarıya taşıyabilir. Önemsediğiniz kişiler için de güzel şeyler yapabilirsiniz.

Kova

Belli belirsiz yararları olan ve tam olarak istikrar içermeyen iş ya da projelerin peşinden gitmek zorunda değilsiniz. Yalnız çalışmak sizin için daha faydalı olabilir ve başarılarınızla daha fazla gurur duyabilirsiniz.

BALIK

İşbirliklerinizi veya ilişkilerinizi farklı şekilde ele almaya başlayabilir ya da farklı alanlarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Farklı kanallardan maddi kazançlar elde edebilirsiniz.