Planlarda değişiklikler yanıltıcı durumlar

Saat 15.00’e kadar Ay bugün yine boşlukta... Dolayısıyla karar almak, yataktan kalkmak, hızlı hareket etmek veya olayların istediğimiz şekilde ilerlemesini beklemek kolay olmayabilir. Belirsizlikler ve değişken koşullar plan üstüne plan yapmayı da gerektirebilir.



Ancak, bu saat sonrasında daha aktif ve dinamik hissedebiliriz. Dünün yanıltıcı etkileri devam ediyor, unutmayalım. Detayları dün yazmıştım okumak isterseniz. Hepinize iyi pazarlar, sağlık ve sevgi ile kalın...

KOÇ

Hukuki, eğitim veya sağlıkla ilgili konularda yorulduğunuz günler, ama olayları sakinliğinizi koruyarak çözmeniz, acele hareket etmenizden veya ani tepkiler vermenizden daha iyi olacaktır. Yanlış düşünmemek için kafanızı toplamalısınız.

BOĞA

İstikrarsız veya yanıltıcı kişilerden uzak durmalısınız. Ağzı laf yapan kişiler yanlış adımlar atmanıza veya gereğinden fazla para ya da enerji harcamanıza neden olabilir. Karşı tarafın tepkilerini doğru gözlemlemelisiniz.

İKİZLER

Sizden yardım isteyen kişiler olabilir. Bu kişilerin güvenini kazanmak isterken altından kalkamayacağınız işler için sözler verebilirsiniz. Aşırı harcamalar yapmak, aşırı görev ve sorumluluk yüklenmek vb. aşırılıklara dikkat!

YENGEÇ

Kişisel gelişiminize ve başarı elde etmeye odaklanacağınız günler. Sosyal çevrenizi genişletebilir, sizi aydınlatacağını düşündüğünüz kişilerle arkadaşlık edebilirsiniz.

ASLAN

Evinizi, ailenizi, yaşadığınız çevreyi ilgilendiren konularda değişiklikler yapabilirsiniz. Bu değişimler huzurunuzu ve konforunuzu artırabilir, ama maddi açıdan çok açılmamak kaydıyla tabii, unutmayın! Limitlerinizi aşmamanızda fayda var.

BAŞAK

Sevgi temalı ilişkilerinizi geliştirebileceğiniz, bu başlıklarda yaratıcılığınızı gösterebileceğiniz zamanlar. Duygularınızı veya niyetinizi belli etmek ilişkilere iyi gelebilir ama yanıltıcı etkilere dikkat!

TERAZİ

Eğlence hayatınıza, sosyal ilişkilerinize veya aşk hayatınıza zaman ayırmak istediğiniz günlerdesiniz. Bu anlamda yenilikler ve yeni başlangıçlar da yok değil, ama yapılması gereken işler, sizden beklenenler üzerinizde stres yaratabilir.

AKREP

Yaşam tarzınızda, yaşadığınız yerde veya ailenizi ilgilendiren konularda bazı değişiklikler yapmak isteyebileceğiniz günler. Bu hafta sonu sevgi temalı ilişkileriniz de destekleniyor. Aşk hayatınızı canlandırabileceğiniz süreci doğru değerlendirmelisiniz.

YAY

Sizi yanıltan veya iyi niyetinizi suistimal eden yanıltıcı kişilere dikkat etmelisiniz. Size anlatılanların veya teklif edilenlerin arkasında bambaşka şeyler olabilir. Sorgulamaları artırıp, gerçekleri görmeye çalışmanız gerekiyor.

OĞLAK

Bu hafta sonu hayata bakışınızı, bazı durumları değerlendirme biçiminizi, yaşam tarzınızı veya gelir elde etme biçimlerinizi değiştirmenizi sağlayabilecek kişilerle karşılaşabilirsiniz. Eski tanıdıklarla bir araya gelebilirsiniz.

KOVA

Konuşmayı bırakıp harekete geçme zamanı. Bazı konuları değerlendirirken size anlatılanlara veya başkalarının bakış açısına göre değil, kendi sorgulama yöntemlerinizle karar vermelisiniz. Araştırmacı olun.

BALIK

Bu hafta sonu duygularınız ön planda. Yanıltıcı durumlar veya kişiler söz konusu olabilir, ama özellikle sevgi temalı ilişkilerinizde sezgilerinize göre hareket edebilirsiniz.