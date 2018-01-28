Özgün fikirler devreye girebilir

Saat 13.30’a kadar yeni şeyler deneyebilir, rutin işlerimize yenilikler ekleyebilir, gezi ve seyahatlere yönelebilir, özgün fikirlerimizi devreye sokabiliriz.



Akşam saatlerine kadar Ay boşlukta, kararsızlıkları, belirsizlikleri, karışıklıkları ve halsizlik türünde ruh hallerini akla getiriyor. Karşıt fikirli veya sert ya da beklenmedik açıklamaları olan kişilerle, fikir değişiklikleriyle karşılaşabileceğimiz gündeyiz.

Ani tepkiler verebilir, hesaplanmamış kararlar nedeniyle ileride zorluk yaşayabiliriz. Beklenmedik durumlar pozisyon değiştirmeyi gerektirebilir.

KOÇ

Eski arkadaşlarla iletişime geçebilirsiniz. Kişisel gelişiminize katkısı olacak eğitimler veya alışverişler söz konusu olabilir. Kendinizi yenileyebilir, önemli ilişkilerinizi güçlendirmenizi sağlayacak planlar yapabilirsiniz.

BOĞA

Eski arkadaşlarla irtibat söz konusu olabilir. Bazı karışık durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrenizden kişilerle ilişkilerinizde belli konuları netleştirmeden çözüm veya öneri getirmek faydalı olmayabilir.

İKİZLER

Kısa mesafeli yolculuklar veya toplantılar belli alanlarda olumlu sonuçlar doğurabilir. Kişisel gelişiminizi önemsemeniz yeteneklerinizi ön plana çıkarmanızı sağlayacaktır. Sevdiklerinizle planlar yapabilirsiniz.

YENGEÇ

İmajınızı korumalısınız. Otorite konumundaki kişilerle ilişkilerinizde varsayımsal konuşmalar yapmamalı, dedikodu sayılabilecek haberleri paylaşmamalı veya devamında zorlu sonuçlar doğurabilecek görevler almamalısınız.

ASLAN

Başkalarına destek olabilir veya yardımlarda bulunabilirsiniz. Yardım faaliyetlerindeki etkin rolünüz ve haklarınızı savunmanız karşılıksız kalmayacaktır.

BAŞAK

Belli yeteneklerinizi ön plana çıkartmak için bilginizi artıracak iş ve eğitimlere önem verebilirsiniz. Bazı konularda başarıya adım adım ilerliyorsunuz. Değişiklikler kapıda, ama ön hazırlık şart!

TERAZİ

Yeni şeyler öğrenmenizi sağlayacak işlere ağırlık verebilir, farklı kültürlerden kişilerle iletişime zaman ayırabilir, uluslararası işlerle ilgilenebilirsiniz. Sevgi temalı ilişkileriniz destekleniyor.

AKREP

Bazı alanlarda ödün vermenizin, para harcamanızın veya duygusal anlamda kendinizi zorlamanızın belli konularda istediğiniz sonuçları vermesi zor görünüyor. Bazı işleri yapma biçiminizi değiştirebilirsiniz.

YAY

İkili ilişkilerinizin ve işbirliklerinizin faydasını görebileceğiniz günlerdesiniz. Gayretleriniz ve çekiciliğiniz belli alanlarda başarı elde etmenizde rolü olabilir. Sevgi temalı ilişkileriniz destekleniyor.

OĞLAK

Sağlık konularını ihmal etmeyin. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmanın ve daha fazla sosyalleşmenin faydasını görebilirsiniz. Sizi motive edecek kişilerle bir araya gelerek başkaları için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA

Yaşadığınız yerde değişiklikler yapabilir, dış görünüşünüzü yenileyebilirsiniz. Duygusal anlamda netlik sağlamak için araştırmacı yönünüz ön plana çıkabilir. Blöf yapan kişilere ödün vermeyin. Sevgi temalı ilişkileriniz destekleniyor.

BALIK

Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle ilişkileriniz duygusal nedenlerle bozulabilir. Duygularınızı kontrol etmeli ve kendi kendinizi yanlış yönlendirmekten vazgeçmelisiniz. İmajınızı korumalısınız.