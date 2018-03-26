Hafta genelinde ilişkilerde adil davranmak ve uyumu yakalamak zor olabilir. Otorite konumundaki kişilerle ilişkilerde zorluklar, iş hayatında veya kariyer başlıklı konularda zorlanmalar, gecikmeler ya da engeller oluşabilir.

Otorite savaşları yaşanabilir. Aynı zamanda alışılmadık olaylara ve rutin dışı gelişmelere açık günlerde olacağız hafta genelinde. Sonlanma ve sonuçlanma enerjileri devrede olacak.

Koç

İlişki ve işbirliklerinizde sonlanma veya sonuçlanma enerjileri söz konusu olabilir. Karşı tarafın hayatındaki gelişmeler sizi destekleyebilir. İlişkilerde önemli kararlar alınabilir.

Boğa

İş hayatınızı veya sağlığınızı ilgilendiren başlıklarda önemli kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızda veya üzerinde yoğunlaştığınız işlerde sonlanma veya sonuçlanma enerjileri devrede 10 gün boyunca.

İkizler

Maddi başlıklı konularda aksiliklere ve sıkıntılı durumlara açık birkaç günün içindesiniz. Sakinliğinizi korumalı, kontrolünüzü kaybetmeden tavır koymalısınız.

Yengeç

Ev ve aile konularına odaklanabilirsiniz. Aile üyelerinin hayatlarındaki problemlerle ilgilenebileceğiniz, hassasiyet içeren bir süreçtesiniz.

Aslan

Göz önünde olacağınız, iş hayatınızda önemli gelişmelere açık 10 günlük süreçtesiniz. Doğru kişilerle doğru şekilde konuşarak statünüzü artırabilir, maaş artışı, terfi gibi avantajlar elde edebilirsiniz.

BAŞAK

Artan görev ve sorumluluklarınız üzerinizde baskı yaratabilir. Maddi başlıklı konularda da gecikmelere ya da toplu para gelişlerine açık 10 günlük süreç.

TERAZİ

Hassasiyetin arttığı, hayatınızla, kendinizle veya sağlığınızla ilgili önemli kararlarınızı devreye sokabileceğiniz, sonlanma ve sonuçlanma enerjisi içeren süreçtesiniz. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.

AKREP

Kadersel etkileri akla getiren 10 günlük süreçtesiniz. İş hayatınızda veya maddi durumunuzda problemler yüzünüzü gösterebilir. Aile üyelerinin desteği iyi hissetmenize yardım edebilir.

Yay

Arkadaşlık ilişkilerinizde veya sosyal çevre ilişkilerinde hassassınız. İlişkilerde zorlanabileceğiniz, yalnız kalmayı tercih edebileceğiniz bir süreç sizi bekliyor.

Oğlak

İş hayatınızı veya kariyerinizi ilgilendiren önemli gelişmelere açıksınız. Belli iş ya da projelerinizde sonlanma ya da sonuçlanma enerjileri yaşanabilir.

KOVA

Hukuk, seyahatler, bilişim, eğitim, yabancılarla ilişkiler başlıklarında sonuçlanma ve sonlanma enerjileri devrede. Belli konuların iç yüzü anlaşılabilir. Ufak tefek kazalara karşı tedbirli olmanızda fayda var.

BALIK

Sinirlerinize hakim olmanız gereken günler. Ortak kaynak kullanımı gerektiren konularda toplu para girişleri veya çıkışları söz konusu olabilir ya da bu başlıklarda bazı şeyler sonlanıyor.