Öğleden sonra sezgilerinize güvenebilirsiniz

Sabah işyerimize giderken ve işbaşı yaptığımızda, yaratıcı fikirlerimiz ve yeni şeyler deneme isteğimiz yüksek olacak.Öte yandan 13.30’a kadar kararsızlıklar ve belirsizlikler söz konusu. Sonrasında Balık burcunda olacak olan Ay, sezgilerimize güvenebileceğimiz, duygusal, fedakarlıktan kaçınılmayan saatlere işaret ediyor.

KOÇ:

Seçimlerinizden memnun olmayan kişiler çıkabilir. Verdiğiniz kararlar ya da seçimleriniz, diğerlerinin eleştirilerine maruz kalmanıza yol açabilir.

BOĞA:

Bazı kişiler sizinle ilgili bilgileri veya anlattık-larınızı aleyhinize kullanabilir. Şifrelerinizi, sırlarınızı ve kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmamalısınız.

İKİZLER:

Tanıştığınız ya da ilişkilerinizi geliştirdiğiniz kişiler hayatınızda bazı değişiklikler yapmanıza yol açabilir. Yapacağınız değişiklikler, başkalarında merak uyandırabilir.

YENGEÇ:

Bazı işlere sizi karıştırmadan, sizin kontrolünüze izin vermeyen kişiler söz konusuysa, o işlerden uzak kalın. Birlikte vakit geçirmekten keyif aldığınız kişilerle buluşmalısınız.

ASLAN:

İkili ilişkilerinizi önemsemeli, size yapılanları takdir ettiğinizi göstermelisiniz. Yapılanları gördüğünüzü belli etmeniz ilişkilerinizin sağlamlaşmasına yardım edecektir.

BAŞAK:

İş yaptığınız kişilerle problemler yaşayabilirsiniz, aksilikler söz konusu. Zor zamanlar geçiren kişileri ihmal etmemenizde ve sağlığınıza özen göstermenizde fayda var.

TERAZİ:

Sizden yaşça büyük kişilerin söyle-diklerine kulak vermeniz, hayatınızda olumlu değişikliklere neden olabilir.

AKREP:

Yapacağınız değişiklikler, çevrenizdeki kişiler tarafından hayretle karşılanabilir. Kararlı görünüyorsunuz, ama yalış kararlar almamaya dikkat etmelisiniz.

YAY:

İlişkilerinizi güçlendirmenizi, sağlayacak aktivitelere yönelmelisiniz. Güvenilmez kişilerle paylaşımlarda bulunmamaya dikkat edin.