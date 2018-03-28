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Niobe burçlar ve rüyalar
KOÇ
Önerilere ve pratik yorumlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak, kendi bildiğiniz gibi ilerlemeli, başkalarının yolunu takip etmemelisiniz.
BOĞA
Kişisel değişiklikler yapma niyetindeyseniz, herkese yapacaklarınızı anlatmamanızda fayda var. Sırlarınızı paylaşmanız işlerinizin karışmasına neden olabilir.
İKİZLER
Özel yaşamınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Bu sırada bazı kişilerin yararlı katkıları olabilir ve geleceğinizi ilgilendiren olumlu şeyler yaşayabilirsiniz.
YENGEÇ
Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Aksi takdirde bazı ilişkileriniz zarar görebilir. Öncelikle, işlerinizi gerektiği şekilde tamamlamaya odaklanmanız gerekiyor.
ASLAN
Daha fazla sosyalleşmeli, çevrenizi kullanmalı, hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak adımları atmalısınız. Bazı değişiklikler bütçenizi etkileyebilir.
BAŞAK
Etrafınızdaki değişiklikler sizi rahatsız edebilir. Bu durumda ortama uyum sağlamak veya arkanızı dönüp gitmek size kalmış. Bağlayıcı sözler de vermemelisiniz.
TERAZİ
Sorumluluklarınızı ihmal etmemeli, öte yandan daha fazla keyif alacağınız işlere yönelmelisiniz. Belli ilişkilerin farklı tekliflere dönüşme ihtimali olabilir.
AKREP
Başkalarının izinden gitmeniz maddi anlamda risk almanız anlamına gelebilir. Kişisel değişime meyilliyseniz, bunlar kendi tercihlerinize bağlı olmalı.
YAY
İşle ilgili seyahatler, hukuki araştırmalar, iletişim ağını genişletmek nelerin mümkün olmadığını görmenizi sağlayabilir. Abartılı tepkiler vermekten sakının.
OĞLAK
Neler yaparak mutlu olabileceğinizi gözden geçirebilir, teknolojik yenilikleri takip edebilirsiniz. Sizi rahatsız eden kişileri tolere etmek zorunda değilsiniz.
KOVA
Gelir elde etme biçimlerinize ve ortak kaynak kullanımı gerektiren konulara odaklanmalısınız. Bazı ilişki ve işbirlikleri hayatınızı olumlu etkileyebilir.
BALIK
Üst pozisyondaki kişilerle ilişkilerinizde olayları ciddiyetle ele almalısınız. Sizden ne beklendiğini netleştirmeniz ödül ve takdirleri toplamanızı sağlayacaktır.