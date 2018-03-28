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Niobe Aslı Temel

Niobe Aslı Temel

niobe@hurriyet.com.tr

Niobe burçlar ve rüyalar

28 Mart 2018

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KOÇ

Önerilere ve pratik yorumlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak, kendi bildiğiniz gibi ilerlemeli, başkalarının yolunu takip etmemelisiniz.

BOĞA

Kişisel değişiklikler yapma niyetindeyseniz, herkese yapacaklarınızı anlatmamanızda fayda var. Sırlarınızı paylaşmanız işlerinizin karışmasına neden olabilir.

İKİZLER

Özel yaşamınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Bu sırada bazı kişilerin yararlı katkıları olabilir ve geleceğinizi ilgilendiren olumlu şeyler yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ

Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Aksi takdirde bazı ilişkileriniz zarar görebilir. Öncelikle, işlerinizi gerektiği şekilde tamamlamaya odaklanmanız gerekiyor.

ASLAN

Daha fazla sosyalleşmeli, çevrenizi kullanmalı, hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak adımları atmalısınız. Bazı değişiklikler bütçenizi etkileyebilir.

BAŞAK

Etrafınızdaki değişiklikler sizi rahatsız edebilir. Bu durumda ortama uyum sağlamak veya arkanızı dönüp gitmek size kalmış. Bağlayıcı sözler de vermemelisiniz.

TERAZİ

Sorumluluklarınızı ihmal etmemeli, öte yandan daha fazla keyif alacağınız işlere yönelmelisiniz. Belli ilişkilerin farklı tekliflere dönüşme ihtimali olabilir.

AKREP

Başkalarının izinden gitmeniz maddi anlamda risk almanız anlamına gelebilir. Kişisel değişime meyilliyseniz, bunlar kendi tercihlerinize bağlı olmalı.

YAY 

İşle ilgili seyahatler, hukuki araştırmalar, iletişim ağını genişletmek nelerin mümkün olmadığını görmenizi sağlayabilir. Abartılı tepkiler vermekten sakının.

OĞLAK

Neler yaparak mutlu olabileceğinizi gözden geçirebilir, teknolojik yenilikleri takip edebilirsiniz. Sizi rahatsız eden kişileri tolere etmek zorunda değilsiniz.

KOVA

Gelir elde etme biçimlerinize ve ortak kaynak kullanımı gerektiren konulara odaklanmalısınız. Bazı ilişki ve işbirlikleri hayatınızı olumlu etkileyebilir.

BALIK

Üst pozisyondaki kişilerle ilişkilerinizde olayları ciddiyetle ele almalısınız. Sizden ne beklendiğini netleştirmeniz ödül ve takdirleri toplamanızı sağlayacaktır.

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