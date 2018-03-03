Negatif kişilere dikkat

Cumayı cumartesi sabahına bağlayan saatlerde ilişkilerde veya yollarda stresli durumlar oluşabilir. Öğle saatlerinden itibaren ortaklı işlerden, arkadaşlarımızla vakit geçirmekten ve başkalarıyla yardımlaşmaktan daha fazla geri dönüş alabiliriz.



Akşam saatleri sonrası ise depresif ruh hali, engellenmişlik hissi veya negatif kişiler günü bozabilir. Ancak, bu sayede kendimizi disipline sokmak kolaylaşacaktır, işlerimizi önemseyebiliriz.

Koç

Ani tepkileriniz veya hareketleriniz nedeniyle kendi kendinizi zor duruma sokabilirsiniz. Bu hafta sonu zaman zaman sakinliğinizi korumakta zorlanabilirsiniz.

BOĞA

Söylenenleri dikkatle dinlemelisiniz. İleride pişman olmamak için güvenliğe önem vermenizde fayda var. Bazı kişilerin teklifleri veya anlattıkları sizin yararınıza olmayabilir.

İKİZLER

Öncelikle içinde bulunduğunuz durumu netleştirmenizi gerektirebilecek hafta sonu. Belirsizlikleri ortadan kaldırmadan hareket etmemelisiniz. Kişisel bilgilerinize veya evraklarınıza sahip çıkın.

YENGEÇ

Bu hafta sonu özel hayatınız ve sevgi temalı ilişkileriniz ön planda. Bağlayıcı sözler verebilir, teklifler alabilirsiniz. İlişkileri bir adım öteye taşıma fırsatını değerlendirmek aradaki bağları güçlendirebilir.

ASLAN

Bu hafta sonunu dinlenmeye veya kendinizi yenilemenizi sağlayacak aktivitelere ayırabilirsiniz. Biraz şımartılmaya hepimizin ihtiyacı var. Bu seferlik siz kendinizi şımartın, sevdiğiniz şeylere zaman ayırın.

BAŞAK

Bu hafta sonu hafızanızı tazeleyebilirsiniz. Bu süreçte geçmişte size yanlış yapmış, bazı şeyleri unutmamış ya da sizden fayda sağlamaya çalışmış kişileri bu kriterlere göre değerlendirmenizde fayda var.

TERAZİ

Ufak şeyleri büyütebileceğiniz hafta sonu. Özel ilişkilerinizi veya aşk hayatınızı ilgilendiren konularla uğraşabilmek için yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir veya olaylarla yalnız başa çıkmayı tercih edebilirsiniz.

AKREP

Sevdiğiniz kişilerle veya sevdiğiniz kişileri memnun etmek için özel planlar yapabilirsiniz. Günübirlik geziler veya ziyaretler ufkunuzun açılmasını ve kafanızda yeni fikirler oluşmasını sağlayabilir. Yeni şeyler denemekten kaçınmayın.

YAY

Kişisel gelişiminize önem vermelisiniz. Kendinizde veya hayatınızda bazı değişiklikler yapmak istiyorsanız, öfkenizi kontrol etmenizde ve sakinliğinizi korumanızda fayda var.

OĞLAK

Dış görünüşünüzde bazı değişiklikler yapma kararı alabilir veya hayatınızdaki kişilerle ilişkilerinizde değişikliğe gidebilirsiniz. Hangi seçenek olursa olsun, bu yolun daha başı ve devamı gelecek gibi duruyor.

KOVA

Bütçe yapmalı, maddi başlıklı konularda dikkatli hareket etmeli ve parayla ilgili evraklarınızı korumalısınız. Özel ilişkilerinizi geliştirmek ve sorunlu ilişkilere çekidüzen vermek için güzel bir hafta sonu.

BALIK

Sözlerin değil hareketlerin fark yaratacağı hafta sonu. Yapılması gereken şeyler var. Konuşmayı bırakıp bir şeyler yapmalısınız. Bu sayede hayatınızı değiştirebilecek veya çeşitlendirecek kişileri etkileme fırsatı yakalayabilirsiniz.