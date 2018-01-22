Merkür’ün olumlu açıları

Merkür’ün Neptün, Plüton ve Jüpiter’le olumlu açıları sayesinde, aklımızın hızlı çalışacağı, iletişim alanında kendimizi gösterebileceğimiz, hayal gücümüzün genişliği sayesinde yaratıcı çalışmalara imza atabileceğimiz bir haftaya giriyoruz. Uluslararası işler, eğitim, seyahatler, anlaşmalar açısından olumlu değerlendirebileceğimiz haftadayız. Yalnız bu esnada inatçı olmamaya dikkat etmemiz gerekebilir. Karar verirken duygularımız ve sezgilerimiz, düşüncelerimiz kadar etkili olabilir. İddialı fikirlerimiz, bazı gerçekleri ortaya çıkarma çabamız amaçlarımızı gerçekleştirmemizde bize yardım edebilir. Ancak, karşıt fikirlerin aynı hararetle dile getirilmesi, dikensiz gül bahçesi atmosferini bozabilir. Ani gerilimler, ağız dalaşları, düşüncesiz açıklamalar veya beklenmedik tartışmalar ön plana çıkabilir. Farklı fikirleri tolere etmeye çalışmalı, tam tersi değişik fikirlerden fayda sağlamanın yollarını aramalıyız.

KOÇ

Maddi başlıklı konularda farklı fırsatlar ya da işinizle ilgili şanslar yakalayabilirsiniz, ama hafta ortası civarında, aşırı inatçı ya da ısrarcı tavırlardan uzak durun. Başkalarına yapacağınız yardımlar ya da size yapılanlar iyi gelebilir.

BOĞA

Eğitim, hukuk, yabancılarla ilişkiler, seyahatler başlıklarında yeniliklere açık günler. Ev ve aile konuları ön plana çıkabilir. Hafta ortasından itibaren, ortak kaynak kullanımı gerektiren konulara yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER

Maddi başlıklı konularda veya harcamalarınızda daha hassas davranabilir, kâr elde etmeye odaklanabilirsiniz. Karşınıza fırsatlar çıkabilir. Yakın çevre ilişkilerinizin ve iletişim faaliyetlerinizin hızlanabileceği dönem.

YENGEÇ

Günlük yaşamınız ve sağlığınız sizin için daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Bu alanlarda eksiklerinizi tamamlamaya önem verebilirsiniz. Kendinizi iyi hissedeceğiniz, sevdiklerinizle planlar yapabileceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz.

ASLAN

Hayatınızda önemli kararların devreye girebileceği dönemdesiniz. Hızlı kararlar alınması gereken durumlar söz konusu olabilir. İlginizi biraz da eğlenceye, aşk hayatınıza, çocuklarınızın hayatlarına veya sevgi temalı ilişkilerinize kaydırmanızda fayda var.

BAŞAK

Hafta ortası civarında bazı konular kafanıza takılabilir. Bu konularda yakın çevrenizle yapacağınız paylaşımlar, bu kişilerin yardımları, kısa mesafeli yolculuklar ya da ziyaretler kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

TERAZİ

Evinizi, ailenizi, araçlarınızı, gayrimenkul başlıklı konuları ilgilendiren alanlara yoğunlaşabileceğiniz hafta sonundasınız. Bu alanlardaki maddi kazanımlar veya yatırımlar kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

AKREP

Yakın çevrenizden kişilerle vakit geçirebileceğiniz, birlikte üretken ve başarılı aktivitelere yönelebileceğiniz, karşılıklı olarak birbirinize iyi geldiğinizi düşünebileceğiniz haftadasınız.

YAY

Maddi başlıklı konularda fırsatlara ve şanslara çık haftaya giriş yapıyorsunuz. Alışverişler esnasında kazançlı çıkabilir ya da kârlı işler yapabilirsiniz.

OĞLAK

Bu hafta yakın çevrenizin destekleri, önerileri veya çözümleri kafanıza takılan olayları çözmenize yardım edebilir. Bu sayede maddi anlamda olumlu durumlarla karşılaşabilir veya girişimlerde bulunabilirsiniz.

KOVA

Aklınıza takılı konular varsa (özel ya da işle bağlantılı), bu konuları halı altına süpürmeyi bırakıp, üzerlerine gitmeye ve çözmeye başlıyorsunuz. İşle ilgili yenilikler veya maddi anlamda yeni fırsatlar söz konusu olabilir.

BALIK

Ekip çalışmaları, grup aktiviteleri, yurtdışı ya da işle ilgili seyahatler, farklı iş fırsatları söz konusu olabilir. Olumlu ya da faydalı teklifleri değerlendirmelisiniz.