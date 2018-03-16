Manevi yönümüz ön planda

Empati yapmakta zorlanmayacağımız, birbirimize şefkatle yaklaşacağımız, duygusal, manevi yönümüzü ön plana çıkartan gündeyiz. Fedakarlık yapmak, başkaları için bir şeyler yapabilmek bize de iyi gelebilir. Dua etmek, spiritüel çalışmalarla vakit geçirmek, hayaller kurmak mümkün olabilir. Ancak, dikkatimiz kolaylıkla dağılabilir.

KOÇ

Kariyerinizi, imajınızı ve iş hayatınızı ilgilendiren başlıklarda mücadeleci bir sürece giriyorsunuz. Maddi açıdan olumlu gelişmeler olabilir.

BOĞA

Seyahat, hukuk, medya, eğitim, halkla ilişkiler başlıklarında yenilikler olabilir. Bu alanlarda yeni başlangıçlar yapabilir, keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Maddi başlıklı konularda olumlu gelişmelere açık günler. Ek gelirler elde edebilir veya mevcut kazançlarınızda artırıma gidebilir veya kârlı alışverişler yapabilirsiniz.

YENGEÇ

İkili ilişkiler, ortaklıklar ve işbirlikleri başlıklarında yeniliklere açık iki aylık sürece giriyorsunuz. Dikkatli ilerlerseniz sonuçlar farklı, aşırı özgüvenle hareket ederseniz de farklı ilerleyecektir.

ASLAN

Ortak kaynak kullanımı gerektiren konularda (kredi, sponsorluk, burs, nafaka, vergi, sigorta, tazminat vb.) yeniliklere ve yeni başlangıçlara açık iki haftalık süreçtesiniz.

BAŞAK

İkili ilişkileriniz, işbirlikleriniz ve ortaklıklarınızın yenileneceği ve yeni başlangıçların söz konusu olabileceği iki haftalık süreç başlıyor.

TERAZİ

Sağlığınızı, üzerinde yoğunlaşacağınız işleri veya iş hayatınızı ilgilendiren konularda yeni başlangıçları akla getiren iki haftalık süreç başlıyor. Parasal anlamda yenilikler de söz konusu olabilir.

AKREP

Sosyal anlamda hareketli günlerdesiniz. Sevgi temalı ilişkilerinizi besleyecek programlar yapabilir veya aşk hayatınızı yenilemenizi sağlayacak yeni kişilerle tanışabilirsiniz.

YAY

Evinizi, ailenizi veya gayrimenkullerinizi ilgilendiren değişimleri, yeni başlangıçları ve farklı girişimleri akla getiren iki haftalık süreçtesiniz.

OĞLAK

Yakın çevre ilişkilerinizi, yazılı sözlü iletişimi, kısa mesafeli yolculukları ya da ziyaretleri ilgilendiren başlıklarda yeniliklere ve yeni başlangıçlara açık iki haftalık süreç.

KOVA

Maddi gelirlerinizi ilgilendiren yenilikler söz konusu olabilir. Ek gelirler, toplu para girişleri veya mevcut para akışınızı olumlu etkileyecek gelişmeler yaşanabilir.

BALIK

Yaklaşık iki ay boyunca dikkatleri üzerinize çekebilir, kafanızdaki planları veya hayalleri gerçekleştirme fırsatı bulabilirsiniz. Kendinizi yenileyebileceğiniz, hayatınızda yeni ve şanslı başlangıçlar yapabileceğiniz günlerdesiniz.