Empati yapmakta zorlanmayacağımız, birbirimize şefkatle yaklaşacağımız, duygusal, manevi yönümüzü ön plana çıkartan gündeyiz. Fedakarlık yapmak, başkaları için bir şeyler yapabilmek bize de iyi gelebilir. Dua etmek, spiritüel çalışmalarla vakit geçirmek, hayaller kurmak mümkün olabilir. Ancak, dikkatimiz kolaylıkla dağılabilir.
Manevi yönümüz ön planda
KOÇ
Kariyerinizi, imajınızı ve iş hayatınızı ilgilendiren başlıklarda mücadeleci bir sürece giriyorsunuz. Maddi açıdan olumlu gelişmeler olabilir.
BOĞA
Seyahat, hukuk, medya, eğitim, halkla ilişkiler başlıklarında yenilikler olabilir. Bu alanlarda yeni başlangıçlar yapabilir, keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz.
İKİZLER
Maddi başlıklı konularda olumlu gelişmelere açık günler. Ek gelirler elde edebilir veya mevcut kazançlarınızda artırıma gidebilir veya kârlı alışverişler yapabilirsiniz.
YENGEÇ
İkili ilişkiler, ortaklıklar ve işbirlikleri başlıklarında yeniliklere açık iki aylık sürece giriyorsunuz. Dikkatli ilerlerseniz sonuçlar farklı, aşırı özgüvenle hareket ederseniz de farklı ilerleyecektir.
ASLAN
Ortak kaynak kullanımı gerektiren konularda (kredi, sponsorluk, burs, nafaka, vergi, sigorta, tazminat vb.) yeniliklere ve yeni başlangıçlara açık iki haftalık süreçtesiniz.
BAŞAK
İkili ilişkileriniz, işbirlikleriniz ve ortaklıklarınızın yenileneceği ve yeni başlangıçların söz konusu olabileceği iki haftalık süreç başlıyor.
TERAZİ
Sağlığınızı, üzerinde yoğunlaşacağınız işleri veya iş hayatınızı ilgilendiren konularda yeni başlangıçları akla getiren iki haftalık süreç başlıyor. Parasal anlamda yenilikler de söz konusu olabilir.
AKREP
Sosyal anlamda hareketli günlerdesiniz. Sevgi temalı ilişkilerinizi besleyecek programlar yapabilir veya aşk hayatınızı yenilemenizi sağlayacak yeni kişilerle tanışabilirsiniz.
YAY
Evinizi, ailenizi veya gayrimenkullerinizi ilgilendiren değişimleri, yeni başlangıçları ve farklı girişimleri akla getiren iki haftalık süreçtesiniz.
OĞLAK
Yakın çevre ilişkilerinizi, yazılı sözlü iletişimi, kısa mesafeli yolculukları ya da ziyaretleri ilgilendiren başlıklarda yeniliklere ve yeni başlangıçlara açık iki haftalık süreç.
KOVA
Maddi gelirlerinizi ilgilendiren yenilikler söz konusu olabilir. Ek gelirler, toplu para girişleri veya mevcut para akışınızı olumlu etkileyecek gelişmeler yaşanabilir.
BALIK
Yaklaşık iki ay boyunca dikkatleri üzerinize çekebilir, kafanızdaki planları veya hayalleri gerçekleştirme fırsatı bulabilirsiniz. Kendinizi yenileyebileceğiniz, hayatınızda yeni ve şanslı başlangıçlar yapabileceğiniz günlerdesiniz.