Maddi konularda dikkatli olun

Güne bütçe yapmak, yatırımlar, banka işleri, girişimlerde bulunmak ve önemli işleri halletmek açısından uygun etkilerle başlıyoruz. Öğle saatlerinde kısmen de olsa abartabiliriz, çok değil ama aşırılıklardan kaçınalım, harcamalarımızı kontrol edelim, açılmayalım veya dikkatli konuşalım. Saat 15.00 sonrası işler istenen hızda akmayabilir. Ancak her şeye rağmen hafta genelinde yazdığım gibi, romantik, duygusal, duygu paylaşımlarına açık ve yaratıcı bir haftadayız. İlham veren etkiler duyguları cümlelere çevirmekte, kağıda dökmekte; düşündüklerimizi gerçekleştirmekte etkili yine de. Değerlendirmeye çalışalım.

KOÇ

Günü dinlenerek veya yalnız başınıza halledebileceğiniz işler yaparak geçirmenizde fayda var. Ruhen sizi rahatlatacak aktivitelere, spiritüel çalışmalara zaman ayırabileceğiniz, evden çalışmanın yollarını arayabileceğiniz günler.

BOĞA

İletişim trafiğinizin artabileceği, sosyal anlamda hareketli, arkadaşlarınızla daha fazla görüşebileceğiniz günlerdesiniz. Yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz.

İKİZLER

Yaratıcılık gerektiren, estetik veya sanatla bağlantılı işler yapan İkizler için olumlu gelişmelere açık ve zihin açıcı günler. İş hayatınızda göz dolduruyorsunuz veya imajınızı parlatma şansınız yüksek. Yaptığınız çalışmalar gereken ilgiyi görebilir.

YENGEÇ

Seyahatler, farklı kültürlerden kişilerle tanışabileceğiniz aktiviteler, yeni hobiler, eğitimler veya bilişim kanallı eğlenceler ufkunuzu açabilir. Deniz kenarına yakın yerlere yapacağınız ziyaretlerden keyif alabilirsiniz.

ASLAN

Hayata bakışınızı tamamen değiştirebilecek gelişmelere açık günlerdesiniz. Derin bağlar kurabileceğiniz kişilerle tanışabilir, ortak kaynak kullanımı gerektiren alanlarda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BAŞAK

İkili ilişkilerinizin ve işbirliklerinizin canlandığı günlerdesiniz. Evliliğinizi veya ortaklığınızı ilgilendiren yenileyici aktiviteler de söz konusu olabilir.

TERAZİ

İş hayatınızı ve sağlığınızı ilgilendiren başlıklarda daha dikkatli olmanızda, hiçbir şeyi hafife almamanızda ve sağlığınızı korumanızda fayda var. İhmaller ufak tefek sorunlar yaratabilir.

AKREP

Aşk hayatınızı, sevgi temalı ilişkilerinizi, çocuklarınızı veya yaratıcılık gerektiren işlerinizi ilgilendiren başlıklarda ruhunuzu besleyen gelişmelere açık günler. Aşk hayatınızda masalsı bir kaliteyi yakalamanız mümkün!

YAY

Ev, aile, gayrimenkul veya araç gereç alım satımı ya da kiralaması türünde başlıklarla uğraşabileceğiniz günler. Aile üyeleriyle ilişkilerinizi güçlendirebilir, karşılıklı birbirinize yardımcı olabilirsiniz.

OĞLAK

Yalnız Oğlaklar yeni kişilerle tanışabilirler. Anlaşmalar yapmak, pazarlıklar, yazışmalar ve görüşmeler açısından hareketli günlerdesiniz. İletişim kanallarını en yaratıcı şekilde kullanabilirsiniz.

KOVA

Maddi başlıklı konularda hareketli, yeni gelir kaynakları bulunabilecek veya kârlı alışverişler yapılabilecek günler. Parasal işleri ihmal etmemeniz veya şansa bırakmamanız gerekiyor.

BALIK

Burcunuzda toplanmış gezegenler tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak özgüveni veriyor. Sanatsal veya yaratıcılık gerektiren işlerde kendinizi en iyi şekilde ortaya koyabilirsiniz. Hayal gücünüz son zamanların en yüksek noktasında.