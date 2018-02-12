Kova burcunda Güneş tutulması

Bu hafta perşembe gününü cumaya bağlayan gece yarısı Kova burcunda bir Güneş tutulması gerçekleşiyor. Keşif niteliğinde fikirleri, teknolojik yenilikleri veya işleri farklı şekilde ele almayı teşvik eden 6 aylık süreçteyiz. Her Güneş tutulmasında olduğu gibi 6 ay önce etkiler hissediliyor. Beklenmedik fırsatlar ya da olanaklar yüzünü gösterebilir.

Kova burç olarak arkadaş gruplarını, grup aktivitelerini, ekipleri veya belli amaçlar için bir araya gelen grupları (spor kulüpleri, yardım kuruluşları, gizli teşkilatlar, politik partiler vb.) ifade ettiğinden bu tür başlıklarda yenilikler de gündeme gelebilir.

Ait olduğumuz gruplara ait gelişmeler veya yeni durumlar adapte olmayı gerektirebilir.

Belli konularda farkındalık artacaktır, ortaya çıkan gerçekler veya orada duran, ama farkına varmadığımız şeyler bu sefer dikkatimizden kaçmayabilir. Gizemler aydınlanabilir veya doğal olmayan bir şeyler bizi rahatsız edebilir. İkili ilişkiler, yeni partnerler, yeni aşklar, bağlayıcı sözler, internetle bağlantılı randevular vb. konular da tutulmanın en belirgin başlıklarından olabilir.

Özgürlükleri, geçmişten sıyrılıp yepyeni başlangıçlara adım atmayı, pazarlıkları, anlaşmaları, toplantıları, fikir alışverişlerini, icatları, keşifleri, özellikle hava ve uzay başlıklı konuları akla getiren bir Kova burcu tutulması zamanındayız 6 ay boyunca.

Kendi seçimlerimizi yapabilmek adına özgür alan bulabileceğimiz ve seçeneklerin çoğaldığı süreç olabilir.

Kadın ve çalışan hakları, çalışan kesimin ve halkların adalet arayışları, çalışma koşullarındaki adaletsizlikler üzerine hümanist akımlar artabilir.

Tutulmanın Uranüs’le görünümü, hümanist çalışmalar, ekip çalışması gerektiren işler, sosyal aktiviteler ve grup arkadaşlıklarımıza yönelik alanlarda gerçekten önemli yenilikleri ve yepyeni başlangıçları akla getiriyor. Teknolojik, bilişimsel, hava araçları ya da uzayla bağlantılı her konuda şaşırtıcı durumlar söz konusu olabilir.

Beklenmedik durumlar değer yargılarımız, ön kabul halinde olduğumuz veya inandığımız şeyler, alışık olduğumuz kavramlar üzerinde önemli değişiklikler yaratabilir. Bu tür durumlarda ani görüşmeler veya yeni çözümler yapılandırma ihtiyacı doğabilir.

Ancak, tutulmadan iki gün sonra yanıltıcı durumları akla getiren Neptün’ün sahneye çıkışı, aldatıcı olaylara, kişilere ve ne kadar güçlü ilerleme isteği duysak da, karışık duygular içerisinde olacağımıza işaret ediyor.

Ancak iletişimi, haber akışını, yeni fikir ve idealleri ya da grup aktivitelerini destekleyen bir tutulma yaşamamız her konunun konuşarak çözülebileceğini akla getiriyor. Sağlık, tıp ve ilaç sektörü de bu tutulmanın konularına dahil olabilir.

KOÇ

İş hayatınız, kariyeriniz veya üzerinde yoğunlaştığınız işler açısından gelirlerinizi artırabileceğiniz, yeni fikirlerinizi ortaya koyabilmeniz için destekleneceğiniz, yeni arkadaşlar edineceğiniz 6 aylık süreçtesiniz.



BOĞA

Kariyerinizi, imajınızı ve iş hayatınızı ilgilendiren alanlarda olumlu ve hızlı gelişmelere açık 6 aylık süreç. Yeni kişilerle bir araya gelebilir, önemli bağlantılar kurabilirsiniz.

İKİZLER

Seyahatler, eğitim, hukuk, yeni hobiler, yabancılarla ilişkiler, yurtdışı bağlantılı işler, dış ticaret, farklı kültürleri tanıma başlıklarında yeni başlangıçlar olabilir. Uzaklardaki yakınlarla ilgili gelişmeler de sizi etkileyebilir.

YENGEÇ

Ortak kaynak kullanımı gerektiren alanlarda (kredi, vergi, tazminat, borç alacak, sponsorluk, nafaka, miras, partnerinizin maddi durumunu ilgilendiren başlıklar vb.) hızlı gelişmelere açıksınız. Borç-alacak meseleleriyle uğraşabilirsiniz.

ASLAN

Birlikte yapılacak işler, ortaklıklar, evlilikler ve ilişkiler anlamında yeni başlangıçlara açık 6 aylık süreçtesiniz. Evlilik ve ortaklık alanlarında önemli kararlar alabilirsiniz. Evlilik teklifleri söz konusu olabilir.

BAŞAK

İş hayatınızı, iş arkadaşlarınızı veya işyerinizi ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. Çalışma arkadaşlarınız değişebilir. 6 aylık süreçte, sağlıkla ilgili konular ihmal edilmemeli, yeni bir diyete veya spora da başlayabilirsiniz.

TERAZİ

Aşk hayatınız, varsa çocuklarınızla ilgili konular ya da yaratıcılık gerektiren işleriniz açısından yeni başlangıçlara açık 6 aylık süreçtesiniz. Yeni aşklar veya mevcut ilişkilerde yepyeni başlangıçlar ve farklı olaylar söz konusu.

AKREP

Evinizi, gayrimenkullerinizi, sahip olduğunuz yüksek meblağlı malları veya ailenizi ya da aile üyelerinizi ilgilendiren alanlarda yeni gelişmeler meydana gelebilir. Aklınıza gelmeyecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

YAY

Önümüzdeki 6 aylık süreçte satış-pazarlama, reklam, medya, yayıncılık, iletişim, sosyal medya, yakın çevre ilişkileri (kardeşler, akrabalar, komşular vb.) başlıklarında yeniliklere ve yeni başlangıçlara açıksınız.

OĞLAK

Maddi başlıklı konular, gelirleriniz, ev alım satımı ya da diğer gayrimenkulleriniz, yatırımlar başlıklarında işlerin kolay akacağı bir süreç. Özellikle Oğlak burcunun son haftasında doğanlar ve yükselen burcu Oğlak olanlar daha fazla etkilenebilir.

KOVA

Kova burcunun son haftası doğanlar başta olmak üzere, yükselen Kovalar dahil tüm Kovalar, kendilerini ve hayatlarını yenileyebilecekleri 6 aylık sürece giriyorlar. İş hayatınızda yeni adımlarınız söz konusu olabilir.

BALIK

Arka planda yürütülen işler, yalnız başınıza yaptığınız çalışmalar veya sağlık başlıklı konular anlamında yeniliklere açıksınız. Ancak, tedbirsiz ilerlenmesi durumunda bu alanlarda bazı sorunlar söz konusu olabilir.