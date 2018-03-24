Kazalara karşı dikkat!

Öğle saatleri sonrasında hassasiyet artıyor, daha duygusalız. Alıngan olabiliriz. Ev, aile veya ülke başlıklı konularda daha derin düşünmeli, kararlılık göstermeliyiz.



Akşam saatlerinde ise ufak tefek sakarlıklar ya da kazalar dikkat gerektiriyor. Öfke kontrolü yapmak daha zor olabilir. Saldırgan tutumlu kişilerden veya riskli yerlerden uzak durmakta fayda var.

KOÇ

Anılara dönmek sizi aşağı çekebilir. Olumsuz düşünmeyi bırakmalı, hayatın size sunduklarının tadını çıkarmalısınız. Yollarda veya tartışmalar esnasında kontrollü olmanızda fayda var.

BOĞA

Sizi yanlış tanıtan kişiler olabilir. Hiçbir şeyi yarım bırakmamalı, konuşulmamış şey kalmadığından emin olmalısınız. Kendinizi en iyi şekilde tanıtmanız ve gereken düzeltmeleri yapmanız gerekiyor.

İKİZLER

Duygusal başlıklarda yanıltıcı gelişmeler söz konusu olabilir. Varsayımlara göre hareket etmemeli, belli konularda açıklamalar yapmadan önce gerçekleri ortaya çıkarmalısınız.

YENGEÇ

Kişisel bilgilerinizi, sırlarınızı veya yakınınızdaki kişilere ait sırları kimseyle paylaşmamalı, başkaları hakkında yapılan konuşmalardan kaçınmalısınız. Duyduğunuz her şey doğru olmayabilir.

ASLAN

Farklı amaçlar ya da niyetlerle de olsa başkalarına yardım edebileceğiniz günler. Liderlik özelliklerinizi göstererek sağlam bir geleceğe adım atabilirsiniz.

BAŞAK

Bazı kişilerin yapmaya çalıştığı değişiklikler sizi ikna edemeyebilir. Ancak, maddi manevi ya da özel hayatınız anlamında size bir zarar vermiyorsa, karşı tarafa özgür bir alan bırakmak kimseden bir şey götürmez.

TERAZİ

İkili ilişkilerinize ya da işbirliklerinize yaklaşımlarınızı güncelleyebilirsiniz. Önemli kararlar almanızı sağlayacak ve stresi azaltacak destekler söz konusu olabilir.

AKREP

İstediğinizi alamayacağınızı ya da adil olmadığını düşündüğünüz konularda pazarlık yapmaktan kaçınabilirsiniz. Ancak, adil anlaşmalar yapmak ve istediğinizi almak için pazarlık masasına oturmanız gerekiyor.

YAY

Bir ilişki veya işbirliği sayesinde belli konularda hız kazanabilir veya yükselme şansı yakalayabilirsiniz. Özel yaşamınızı veya iş hayatınızı ilgilendiren bu ilişki hayallerinizi gerçekleştirmenize yardım edebilir.

OĞLAK

Size anlatılanların veya elinize geçecek olan çok sayıda bilginin öncelikle doğrulanması gerekiyor. Dolayısıyla, size söylenenleri aktarmadan veya söylenenlere karşılık vermeden önce iyice araştırma yapmalısınız.

KOVA

Yaşam tarzınızda kalitenize uygun değişiklikler yapabilirsiniz. Güvendiğiniz bazı kişilerin sizi yanıltmadığını görebilirsiniz. Aykırı davranmamanın olumlu geri dönüşleri olabilir.

BALIK

Her anlatılana inanmamalısınız. Bazı kişilerin gerçek olarak aktardıkları sizin için kayıp anlamına gelebilir. Tuhaf duran şeylerin üzerine gitmek ve doğruluğunu araştırmak en iyisi olabilir.