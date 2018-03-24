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Niobe Aslı Temel

Niobe Aslı Temel

niobe@hurriyet.com.tr

Kazalara karşı dikkat!

24 Mart 2018

Öğle saatleri sonrasında hassasiyet artıyor, daha duygusalız. Alıngan olabiliriz. Ev, aile veya ülke başlıklı konularda daha derin düşünmeli, kararlılık göstermeliyiz.


Akşam saatlerinde ise ufak tefek sakarlıklar ya da kazalar dikkat gerektiriyor. Öfke kontrolü yapmak daha zor olabilir. Saldırgan tutumlu kişilerden veya riskli yerlerden uzak durmakta fayda var.

 KOÇ
Anılara dönmek sizi aşağı çekebilir. Olumsuz düşünmeyi bırakmalı, hayatın size sunduklarının tadını çıkarmalısınız. Yollarda veya tartışmalar esnasında kontrollü olmanızda fayda var.

BOĞA
Sizi yanlış tanıtan kişiler olabilir. Hiçbir şeyi yarım bırakmamalı, konuşulmamış şey kalmadığından emin olmalısınız. Kendinizi en iyi şekilde tanıtmanız ve gereken düzeltmeleri yapmanız gerekiyor.

İKİZLER
Duygusal başlıklarda yanıltıcı gelişmeler söz konusu olabilir. Varsayımlara göre hareket etmemeli, belli konularda açıklamalar yapmadan önce gerçekleri ortaya çıkarmalısınız.

YENGEÇ
Kişisel bilgilerinizi, sırlarınızı veya yakınınızdaki kişilere ait sırları kimseyle paylaşmamalı, başkaları hakkında yapılan konuşmalardan kaçınmalısınız. Duyduğunuz her şey doğru olmayabilir.

ASLAN
Farklı amaçlar ya da niyetlerle de olsa başkalarına yardım edebileceğiniz günler. Liderlik özelliklerinizi göstererek sağlam bir geleceğe adım atabilirsiniz.

BAŞAK
Bazı kişilerin yapmaya çalıştığı değişiklikler sizi ikna edemeyebilir. Ancak, maddi manevi ya da özel hayatınız anlamında size bir zarar vermiyorsa, karşı tarafa özgür bir alan bırakmak kimseden bir şey götürmez.

TERAZİ
İkili ilişkilerinize ya da işbirliklerinize yaklaşımlarınızı güncelleyebilirsiniz. Önemli kararlar almanızı sağlayacak ve stresi azaltacak destekler söz konusu olabilir.

AKREP
İstediğinizi alamayacağınızı ya da adil olmadığını düşündüğünüz konularda pazarlık yapmaktan kaçınabilirsiniz. Ancak, adil anlaşmalar yapmak ve istediğinizi almak için pazarlık masasına oturmanız gerekiyor.

YAY
Bir ilişki veya işbirliği sayesinde belli konularda hız kazanabilir veya yükselme şansı yakalayabilirsiniz. Özel yaşamınızı veya iş hayatınızı ilgilendiren bu ilişki hayallerinizi gerçekleştirmenize yardım edebilir.

OĞLAK
Size anlatılanların veya elinize geçecek olan çok sayıda bilginin öncelikle doğrulanması gerekiyor. Dolayısıyla, size söylenenleri aktarmadan veya söylenenlere karşılık vermeden önce iyice araştırma yapmalısınız.

KOVA
Yaşam tarzınızda kalitenize uygun değişiklikler yapabilirsiniz. Güvendiğiniz bazı kişilerin sizi yanıltmadığını görebilirsiniz. Aykırı davranmamanın olumlu geri dönüşleri olabilir.

BALIK
Her anlatılana inanmamalısınız. Bazı kişilerin gerçek olarak aktardıkları sizin için kayıp anlamına gelebilir. Tuhaf duran şeylerin üzerine gitmek ve doğruluğunu araştırmak en iyisi olabilir.

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