İlişkilerde zorluklar yaşanabilir

Ancak Jüpiter’in konumu yeni fırsatların yüzünü gösterebileceğine işaret ediyor; önemli kişilerle olumlu görüşmeler yapılabilir. Öğleden sonra kısıtlamalar ihtimal dahilinde... Buna karşın akşam saatlerinde, ikili ilişkilerde birbirini anlamak kolaylaşabilir.

KOÇ

İniş çıkışlı durumlar belirsizliklere ve kararsızlığa neden olabilir. Gerçek bilgilere ulaşmak, neler olacağını öğrenmek için araştırmacı olmalısınız.

BOĞA

İstediğinizi elde etmek için çok fazla ses çıkarmak, huzursuz ya da hırslı bir tutum sergilemek yerine daha fazla çalışmalısınız. İşinizle ön plana çıkmaya bakın.

İKİZLER

Zamanınızı ve enerjinizi olumlu işler için kullanmalısınız. Karşılıklı alışverişlere önem vermeli, gereğinden fazla bonkör davranıp sıkıntıya düşmemelisiniz.

YENGEÇ

Ani kararlar almaktan, yanlış nedenlerle harekete geçmekten kaçınmalısınız. Duygusal davranmak zararlı olabilir. Herkesin yararına çözümler üretmek en iyisi.

ASLAN

Kişisel zorunluluklarınız başarının önünü kesebilir. Değişiklik arayışınızda tavsiyelere de kulak verin. Evrak eksiklikleri, güncellenmemiş evraklar sorun yaratabilir.

BAŞAK

Bazı kişilerin katkıda bulunmaması, sizin belli aktivitelere katılımınızı etkilememeli. İlginizi çeken aktivitelere katılmanız halinde fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ

Amaç ve hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, endişe etmeyi veya söylenmeyi bırakıp bir an önce işe koyulmalısınız. İstekleriniz ve hayalleriniz gerçek olabilir.

AKREP

Kontrolsüz tepkiler vermeniz, bazı şeyleri kaybetmeniz, kaçırmanız anlamına gelebilir. Kendi işinizle uğraşmalı, hayata ve ilişkilere yaratıcılıkla yaklaşmalısınız.

YAY

Sizin için doğrusunu yine siz bilirsiniz. Diğerlerinin katkıda bulunmaması, yardıma isteksiz yaklaşması sizi durdurmamalı. Değişiklik için harekete geçecek olan sizsiniz.

OĞLAK

Sizi zayıf duruma düşürecek durumlar yaratmamak için tahmin edilmesi güç olayları kontrol etmeye çalışmayı bırakın. Bazı ilişkilerinizde sınırlarınızı aşmamalısınız.

KOVA

Bazı konuları hafife alabilir, aşırı tepkiler verebilir veya diğerlerini değiştirmeye çalışarak gereksiz enerji harcayabilirsiniz. Sakinliği korumak en doğrusu olacaktır.

BALIK

İlerlemek istediğiniz konular var ama öncelikle bazı alışkanlıklarınızı geride bırakmalısınız. Fikirlerinizi uygulamaya koymadan önce onları geride bırakmaya hazır olmalısınız.