Sevgi temalı ilişkilerimizde daha yapıcı olmaya çalışmalıyız. İlişkilerde zorluklar yaşanabilir. Eleştirilerde artış olabilir.
İlişkilerde zorluklar yaşanabilir
Ancak Jüpiter’in konumu yeni fırsatların yüzünü gösterebileceğine işaret ediyor; önemli kişilerle olumlu görüşmeler yapılabilir. Öğleden sonra kısıtlamalar ihtimal dahilinde... Buna karşın akşam saatlerinde, ikili ilişkilerde birbirini anlamak kolaylaşabilir.
KOÇ
İniş çıkışlı durumlar belirsizliklere ve kararsızlığa neden olabilir. Gerçek bilgilere ulaşmak, neler olacağını öğrenmek için araştırmacı olmalısınız.
BOĞA
İstediğinizi elde etmek için çok fazla ses çıkarmak, huzursuz ya da hırslı bir tutum sergilemek yerine daha fazla çalışmalısınız. İşinizle ön plana çıkmaya bakın.
İKİZLER
Zamanınızı ve enerjinizi olumlu işler için kullanmalısınız. Karşılıklı alışverişlere önem vermeli, gereğinden fazla bonkör davranıp sıkıntıya düşmemelisiniz.
YENGEÇ
Ani kararlar almaktan, yanlış nedenlerle harekete geçmekten kaçınmalısınız. Duygusal davranmak zararlı olabilir. Herkesin yararına çözümler üretmek en iyisi.
ASLAN
Kişisel zorunluluklarınız başarının önünü kesebilir. Değişiklik arayışınızda tavsiyelere de kulak verin. Evrak eksiklikleri, güncellenmemiş evraklar sorun yaratabilir.
BAŞAK
Bazı kişilerin katkıda bulunmaması, sizin belli aktivitelere katılımınızı etkilememeli. İlginizi çeken aktivitelere katılmanız halinde fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
TERAZİ
Amaç ve hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, endişe etmeyi veya söylenmeyi bırakıp bir an önce işe koyulmalısınız. İstekleriniz ve hayalleriniz gerçek olabilir.
AKREP
Kontrolsüz tepkiler vermeniz, bazı şeyleri kaybetmeniz, kaçırmanız anlamına gelebilir. Kendi işinizle uğraşmalı, hayata ve ilişkilere yaratıcılıkla yaklaşmalısınız.
YAY
Sizin için doğrusunu yine siz bilirsiniz. Diğerlerinin katkıda bulunmaması, yardıma isteksiz yaklaşması sizi durdurmamalı. Değişiklik için harekete geçecek olan sizsiniz.
OĞLAK
Sizi zayıf duruma düşürecek durumlar yaratmamak için tahmin edilmesi güç olayları kontrol etmeye çalışmayı bırakın. Bazı ilişkilerinizde sınırlarınızı aşmamalısınız.
KOVA
Bazı konuları hafife alabilir, aşırı tepkiler verebilir veya diğerlerini değiştirmeye çalışarak gereksiz enerji harcayabilirsiniz. Sakinliği korumak en doğrusu olacaktır.
BALIK
İlerlemek istediğiniz konular var ama öncelikle bazı alışkanlıklarınızı geride bırakmalısınız. Fikirlerinizi uygulamaya koymadan önce onları geride bırakmaya hazır olmalısınız.