İlişkilerde uyumsuzluk yaşanabilir

Sabah saatleri, ilişkilerde uyuşmazlıkları akla getiriyor. Öğleden sonra ise görüşmeler, yazışmalar, maddi girişimler, seyahatler, toplantılar, eğitim, yabancılarla ilişkiler, yurtdışı bağlantılı işler ve alışverişlerle geçebilir.



Bu alanlarda planlarımızı ve fikirlerimizi hayata geçirmekte zorlanmayacağız. Akşam saatlerinde ise Neptün’ün konumu ruhen huzur ve yüksek hayal gücü vaat ediyor.

KOÇ

Konuşmayı ya da vaat etmeyi bırakmalı, uygulamaya geçerek sözlerinizi yerine getirmelisiniz. Somut başarılarınız gereken takdiri görecektir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınızı ihmal etmeyin.

BOĞA

Yapmak istediklerinizle yapmak zorunda olduklarınız arasında kalabilirsiniz. Yapmanız gereken işleri, görevlerinizi ve sorumluluklarınızı ihmal etmeniz, insanları şaşırtabilir. Gereken özeni göstermelisiniz.

İKİZLER

Yakın çevrenizden sakladığınız sırlar ya da bazı konulara ilgisiz kalmanız gerilimlere neden olabilir. Ne düşündüğünüzü veya sizi rahatsız eden şeyleri açıkça dile getirmenizde fayda var.

YENGEÇ

Başkalarına yardım edebilmek için yeni planlar yapabilir ve bu alanda en ön saflarda yer alabilirsiniz. Üzerinizde baskı kuran kişiler olabilir. Doğru yöntemi bulacak olan sizsiniz.

ASLAN

Özel yaşamınızı ve iş hayatınızı birbirine karıştırmamalısınız. Duygusal sorunlar yanlış adımlar atmanıza yol açabilir. Sahip olduğunuz şeyleri, değerli mallarınızı ya da şifrelerinizi korumalısınız.

BAŞAK

Size meydan okuyan ya da blöf yapan kişiler olabilir. Evinizde yapacağınız değişiklikler konforu artırmakla kalmayıp, evde huzurun sağlanmasını da sağlayabilir. Bu sayede işsel verimliliğiniz artacaktır.

TERAZİ

Hukuki, maddi ya da ev ve aileyle ilgili konuları ihmal etmemelisiniz. Bu alanlarda atacağınız adımlar sorunların olumlu veya olumsuz, ama mutlaka sonuna kadar ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

AKREP

İstikrarsız, tutarsız hareketleri olan kişi veya grupları doğru yönetmeniz gerek. İçi dolmayan vaatler ya da sözler söz konusu olabilir. Belirsizlikleri gidermek ve güven ortamı yaratmak size kalabilir.

YAY

Kendi isteklerinizi ön plana almalı, başkalarının memnuniyetsizliklerine göre hareket etmemelisiniz. Sonuçta herkesi memnun etmek imkansızdır. Kendinizde ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz.

OĞLAK

İlerlemek istediğiniz alanlarda türlü çeşitli oyunlarla sizi engellemeye veya size zarar vermeye çalışan kişiler olabilir. Doğru taktiklerle ilerlemeli, zeki planlamış adımlar atmalısınız.

KOVA

Otorite konumundaki kişilerle ilişkilerinizde dikkatli hareket etmelisiniz. Destek görmek için zarafeti elden bırakmamanız gerekiyor. İnat veya güç kullanımı, istenen sonuçları vermeyecektir.

BALIK

Görev ve sorumluluklarınızı ya da sizden istenen şeyleri eksiksiz yerine getirmeniz durumunda, yaptıklarınız karşılıksız kalmayacaktır. Ödülleri toplamak itiyorsanız, mükemmeliyetçi olmanızda fayda var.