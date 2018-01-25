Sabah saatleri, ilişkilerde uyuşmazlıkları akla getiriyor. Öğleden sonra ise görüşmeler, yazışmalar, maddi girişimler, seyahatler, toplantılar, eğitim, yabancılarla ilişkiler, yurtdışı bağlantılı işler ve alışverişlerle geçebilir.
İlişkilerde uyumsuzluk yaşanabilir
Bu alanlarda planlarımızı ve fikirlerimizi hayata geçirmekte zorlanmayacağız. Akşam saatlerinde ise Neptün’ün konumu ruhen huzur ve yüksek hayal gücü vaat ediyor.
KOÇ
Konuşmayı ya da vaat etmeyi bırakmalı, uygulamaya geçerek sözlerinizi yerine getirmelisiniz. Somut başarılarınız gereken takdiri görecektir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınızı ihmal etmeyin.
BOĞA
Yapmak istediklerinizle yapmak zorunda olduklarınız arasında kalabilirsiniz. Yapmanız gereken işleri, görevlerinizi ve sorumluluklarınızı ihmal etmeniz, insanları şaşırtabilir. Gereken özeni göstermelisiniz.
İKİZLER
Yakın çevrenizden sakladığınız sırlar ya da bazı konulara ilgisiz kalmanız gerilimlere neden olabilir. Ne düşündüğünüzü veya sizi rahatsız eden şeyleri açıkça dile getirmenizde fayda var.
YENGEÇ
Başkalarına yardım edebilmek için yeni planlar yapabilir ve bu alanda en ön saflarda yer alabilirsiniz. Üzerinizde baskı kuran kişiler olabilir. Doğru yöntemi bulacak olan sizsiniz.
ASLAN
Özel yaşamınızı ve iş hayatınızı birbirine karıştırmamalısınız. Duygusal sorunlar yanlış adımlar atmanıza yol açabilir. Sahip olduğunuz şeyleri, değerli mallarınızı ya da şifrelerinizi korumalısınız.
BAŞAK
Size meydan okuyan ya da blöf yapan kişiler olabilir. Evinizde yapacağınız değişiklikler konforu artırmakla kalmayıp, evde huzurun sağlanmasını da sağlayabilir. Bu sayede işsel verimliliğiniz artacaktır.
TERAZİ
Hukuki, maddi ya da ev ve aileyle ilgili konuları ihmal etmemelisiniz. Bu alanlarda atacağınız adımlar sorunların olumlu veya olumsuz, ama mutlaka sonuna kadar ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
AKREP
İstikrarsız, tutarsız hareketleri olan kişi veya grupları doğru yönetmeniz gerek. İçi dolmayan vaatler ya da sözler söz konusu olabilir. Belirsizlikleri gidermek ve güven ortamı yaratmak size kalabilir.
YAY
Kendi isteklerinizi ön plana almalı, başkalarının memnuniyetsizliklerine göre hareket etmemelisiniz. Sonuçta herkesi memnun etmek imkansızdır. Kendinizde ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz.
OĞLAK
İlerlemek istediğiniz alanlarda türlü çeşitli oyunlarla sizi engellemeye veya size zarar vermeye çalışan kişiler olabilir. Doğru taktiklerle ilerlemeli, zeki planlamış adımlar atmalısınız.
KOVA
Otorite konumundaki kişilerle ilişkilerinizde dikkatli hareket etmelisiniz. Destek görmek için zarafeti elden bırakmamanız gerekiyor. İnat veya güç kullanımı, istenen sonuçları vermeyecektir.
BALIK
Görev ve sorumluluklarınızı ya da sizden istenen şeyleri eksiksiz yerine getirmeniz durumunda, yaptıklarınız karşılıksız kalmayacaktır. Ödülleri toplamak itiyorsanız, mükemmeliyetçi olmanızda fayda var.