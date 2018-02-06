İlişkiler açısından sürprizlere açığız

Bugün mücadeleci yönümüz ön planda. Bazı olaylara kayıtsız kalmak veya onları hafife almak zor.

Duygusal anlamda zor bir gün olabilir.

Akşama doğru, konusunda uzman kişilerin fikir ve önerilerini alabiliriz.

Gösterilmesi gereken dayanıklılık, başa çıkılması gereken zorluklar mevcut. Ama ilişkiler, sanatsal ve estetik başlıklı konular, yaratıcılık gerektiren işler açısından farklı, sürprizlere açık, hatta fark yaratabileceğimiz bir gün.

KOÇ

Çok fazla konuyla aynı anda ilgilenme durumu, istediğiniz sonuçları almanızı zorlaştırabilir. Bir plan program dahilinde ilerlemenizde fayda var. Sevgi temalı ilişkileriniz destekleniyor.

BOĞA

Yapmak istediğiniz değişiklikler var. İçinde bulunduğunuz durumu daha objektif şekilde değerlendirebilirsiniz. Seyahatler, kişisel gelişiminize olumlu katkı yapabilir.

İKİZLER

İstediğinizi almak için elinizdeki her şeyi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Yaratıcı fikirleriniz destek görebilir. Kişisel gelişiminizi önemsemeniz özgüveninizi artıracaktır.

YENGEÇ

Daha işe yarar planlara ve fikirlere ihtiyacınız var. Ani kararlar almamanız gerek. Sorumluluklarını bilmeniz ve sabır göstermeniz, önünüzün açılmasını sağlayacaktır.

ASLAN

İlişkiler, işbirlikleri ve farklı fikirlerin ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmalar, işinize yarayacaktır. Bunlar, yarım kalan işlerin tamamlanmasını sağlayabilir.

BAŞAK

Yaratıcı olmanız ve geniş kapsamlı düşünmeniz ilerlemenizi sağlayacaktır. Kişisel gelişiminize önem vererek özgüveninizi artırabilir, daha fazla ilerleme sağlayabilirsiniz.

TERAZİ

İstediğinizi almak için ön plana çıkmalısınız. Bazı şeyleri hafife almak, başarı şansınızı azaltacaktır. Harekete geçmesi gereken sizsiniz, kimse sizin için bir şey yapamaz.

AKREP

Saklanması gereken sırlar olabilir. Gizli kalması gerekenleri dile getirmeden önce diğerleriyle ilişkilerinizi düşünmelisiniz. Amaçlarınıza ulaşmanız planlı ve disiplinli olmanıza bağlı.

YAY

Yeni sorumluluklar üstlenmenize önayak olacak aktivitelere katılmanız, yeni tecrübeler edinmenizi sağlayabilir. Aşk hayatınızda farklı gelişmeler söz konusu.

OĞLAK

Eski hatalardan veya yaşananlardan ders çıkartmanız, aynı şeyleri tekrarlamamanız gereken günler. Bazı kişilerin yaptığı değişiklikleri takip etmek durumunda kalabilirsiniz.

KOVA

Yapabileceğinizden fazlasını üstlenmemeye özen gösterin. Yakın çevrenizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kişisel anlamda size kazandıran durumlar oluşabilir.

BALIK

Geçmişte işbirliği yaptığınız kişilerle bir araya gelmeniz, yeni fırsatlar gündeme getirebilir. Günün koşullarına uyarlayabilirseniz eski plan ya da hayallerinizi canlandırma şansı doğabilir.