İletişime dayalı aksilikler olabilir

Sabah saatlerinde bazı karışıklıklar veya konsantrasyon bozuklukları söz konusu olabilir. Öğle saatleri civarında, yazılı veya sözlü iletişim daha rahat akacaktır. Ama malum Merkür bugün gerilemeye başlıyor. İletişime dayalı aksilikler, bilgisayarla bağlantılı sorunlar, ulaştırma esnasında aksilikler ve yanlış anlaşılmalar art arda yaşanmaya başlıyor.

Seçeneklerimizi gözden geçirmemiz gerekebilir. Akşam saatlerinde ise sevgi temalı ilişkileri besleyen, estetik ya da sanatla ilgili çalışmalar için uygun süreçte olacağız.

KOÇ

Bazı kişiler görev ve sorumluluklarını size yükleyebilirler veya yaptığınız işlerdeki eksikleri bularak sizi demoralize edebilirler. Çalışmaktan vazgeçmeyin.

BOĞA

İkna etmeniz gereken veya yapmak istediğiniz konularda ilerlemenize yardımı dokunacak kişiler varsa, yeteneklerinizi geliştirmelisiniz. Günü geldiğinde de konuya vakıf olduğunuzu gösterebilmelisiniz.

İKİZLER

Geçmişe dönük anlaşmalar sıkıntı yaratabilir veya duygusal gerilim söz konusu olabilir. İnsanların olayları doğru şekilde görmesi için sakinliğinizi korumalı ve sempatik olmaya çalışmalısınız. Aksi takdirde imajınız zarar görebilir.

YENGEÇ

Kişisel bilgilerinizi, özel yaşamınızı veya sırlarınızı kendinize saklamalısınız. Meraklı kişilerden uzak durun. Yanlış yönlendirilebilir ya da yanlış tanıtılabilirsiniz.

ASLAN

Maddi konuları ve duyguları birbirine karıştırabilirsiniz. Sevgi temalı ilişkileriniz destekleniyor. İnsanların ilgisini çekebilmek için parasal harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız.

BAŞAK

Maddi manevi bedelleri olabilecek yanlışlar yapabilirsiniz. Belli bir kişiyi ya da ilişkiyi farklı algılamanız ve araştırmadan sonuca varmanız sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Bilgilerin doğruluğundan emin olmalısınız.

TERAZİ

Samimi konuşmalar geçmişte farkına varmadığınız şeylerin farkına varmanızı sağlayabilir. Elinize geçen bilgiler belli konularda çözüm üretilmesine yardımcı olabilir. Uzlaşmacı olmanızda fayda var.

AKREP

İyi niyetinizi suistimal etmeye çalışan kişiler olabilir. İlişki ve işbirliklerinizi kendi başınıza düzene sokmalı ve işlerinizi kendiniz halletmelisiniz. Maddi konular dikkat gerektiriyor.

YAY

Başkalarına yardımcı olmamanız durumunda eleştiri ve şikayetlerle karşılaşabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişiler işiniz için faydalı bilgiler edinmenizi sağlayabilir. Elinize geçen bilgileri doğru şekilde değerlendirmelisiniz.

OĞLAK

Sizi kendi istediği şekilde düşünmeniz için yönlendirmeye çalışan kişiler olabilir. Gerçekleri bu kişilerin yüzüne vurarak kendinizi veya kendi fikirlerinizi savunabilirsiniz. Kendi işinizle uğraşmalı, duyduklarınıza hemen inanmamalısınız.

KOVA

Yeni seçenekleri görmeye başlıyorsunuz. Yaşadığınız yeri ilgilendiren değişiklikler veya uzun vadeli planlar söz konusu olabilir. Ek kazançlar veya gelir elde etme fırsatları yüzünü göstermeye başlayabilir.

BALIK

Duygusal başlıklı konularda dikkatli olmalısınız. Bazı kişilerin cazibesi doğru ve yanlış arasındaki dengeyi kurmakta zorlanmanıza neden olabilir. Başkalarının sorunlarına dahil olmamanızda ve kendi çıkarlarınızı düşünmenizde fayda var.