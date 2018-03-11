İletişim sorunlarına dikkat edin

Görev ve sorumlulukları ihmal etmek, bazı problemlere yol açabilir. İletişimde istenen performans yakalanamayabilir, yanlış anlaşılmalar veya yanlış gönderiler söz konusu olabilir.



Elektrik, elektronik, mekanik veya teknolojik araç gereçlerle ilgili sorunlar yaşanabilir.

Öğleden sonra ise etkin konumdaki kişilerle ilişkilerinizde etkileyici olabilir, karizmamızı kullanabiliriz. Yeni fikirler, oluşumlar ve farklı gelişmeler, günün ilerleyen saatlerini güzelleştirebilir.

Ancak unutmayın, hafta başında yazdığım saldırganlık yaratan etkiler birkaç gün daha gündemde...

KOÇ

Gereksiz tartışmalardan kaçının. Ortaya çıkan durumların üzerinde düşünmeli, seçeneklerinizi görmeye çalışmalısınız. Ufak tefek yaralanmalara, gergin kişilere dikkat etmekte ve sağlık konularını önemsemekte fayda var.

BOĞA

Harcamalarınızı kontrol altına almanız sizi biraz olsun rahatlatabilir. Bunun için borç-alacak dengenizi oturtmanız ve bütçe yapmanız gerekiyor. Lüzumsuz harcamalardan kaçınmalısınız.

İKİZLER

Sözleşmeler, hukuki başlıklar, ortak kaynak kullanımı gerektiren konularda sorunlar yaşanabilir. Riskli işlerden uzak durun, sizi iknaya çalışan kişilerin arkasına takılmayın.

YENGEÇ

Sizi karar almaya zorlayan, üzerinizde baskı kuran kişiler olabilir. Sahip olduklarınızı kaybetmemek için ani kararlardan kaçının. İşbirlikleri veya ortak yapılan işler için uygun günler değil.

ASLAN

Sağlık, finansal konular ve ödemelerle ilgili başlıklarda dikkatli olmalı, gerekli evrakları kaybetmemeli ya da güncellemeyi unutmamalısınız. Yakın çevreden kişilerle sorunlar yaşanabilir.

BAŞAK

Parasal konuları hafife almamanızda fayda var. Hesapladığınızdan daha fazlasına mal olabilecek işlere kalkışabilirsiniz. Maddi manevi sizden fayda sağlamaya çalışan kişiler çıkabilir.

TERAZİ

Duygularınızı kontrol edememeniz durumunda ev veya aileyle ilgili problemler artabilir. Kişisel gelişiminize ve kendinizle ilgili olumlu değişiklikler yapmaya odaklanmalısınız.

AKREP

Sizi demoralize eden veya hafife alan kişiler moral bozabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz kişilerle vakit geçirmeli, işle ilgili sorunları eve taşımamalısınız. Kaotik durumlardan kaçının.

YAY

Kendinizde yapacağınız değişiklikler motivasyonunuzu artırıp daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Olumsuz kişiler ise sizin motivasyonunuzu kırabilir veya işlerinizi engelleyebilir, dikkat!

OĞLAK

Bazı kişilerin bazı alanlarda sizsiz hareket etme olasılığı var, dikkatli olun. İstikrarsız konularda bağlayıcı sözler vermemelisiniz. Otorite konumundaki kişiler yanıltıcı olabilir.

KOVA

Yardımcı olmaya çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizde daha dikkatli olmalısınız. Anlayışlı ve şefkatli yaklaşımlar, keskin kelimelerden daha fazla iş görebilir.

BALIK

Ani tepkiler veren veya ani hareketleri olan kişiler yanlış kararlar almanıza yol açabilir. Kendi bildiğiniz yoldan gitmeli ve bildiğiniz gibi yaşamalısınız. Başarabileceklerinize odaklanın.