İlerlemeye açık bir gün

Öğle saatlerine kadar destekleyici etkiler ve kişiler ön planda. Kendimizi iyi hissediyor ve insanları etkilemekte zorlanmıyoruz. İlişkilerimizde kendimizi gösterebiliriz.

Gün genelinde, hukuk, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, seyahatler, yabancılarla ilişkiler açısından verimli olabiliriz. Ancak öğle saatleri sonrası işlerin hızı düşebilir, belirsizlikler veya isteksizlikler söz konusu olabilir.

Akşam saatleri şifa enerjileri ve yaraların sarılması türünde etkiler ön planda.

KOÇ

Planlarınızı tamamlayana kadar uygulamaya koymalısınız. Kimseye ne kadar değerli olduğunuzu veya onlar için yaptıklarınızı anlatamayabilirsiniz. Ancak, gayretleriniz boşa gitmeyecektir.

BOĞA

Sizi endişelendiren durumları diğerleriyle paylaşabilir, geleceğe ve ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik adımlar atabilirsiniz. Farklı şeyler denemenin veya özgün yaklaşımların faydası olabilir.

İKİZLER

Kişisel planlarınızı kimseyle paylaşmayın. Sizden fayda sağlamaya çalışan kişilere dikkat etmelisiniz. Bazı konulara dahil olmanız durumunda hayal kırıklıkları yaşanabilir.

YENGEÇ

İş arkadaşlarınız veya meslektaşlarınızla yapacağınız keyifli planlar, fikir alışverişleri ve sosyalleşmek faydalı sonuçlar doğurabilir. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz.

ASLAN

Yatırımlarınızın, sahip olduğunuz şeylerin üzerinden geçebilir, bütçe yapabilirsiniz. Sizden beklentileri karşılamak için bonkör davranmak zorunda değilsiniz.

BAŞAK

İşbirlikleri önem taşıyor. Üzerinizde baskı yaratan konular alevlenmeden halletmenizde fayda var. Aksi takdirde tartışmalar yaşanabilir. Önerilere açık olmalısınız.

TERAZİ

Sizi yavaşlatan kişilerle tartışmak yerine çalışmaları hızlandırmanızda fayda var. Sizin için önemli şeylere odaklanmalısınız. Kişisel değişiklikler iyi gelebilir.

AKREP

Bazı konularda şansınızı denemenin olumlu karşılıkları olabilir. Önünüzde duran kişilere ders vermek isteyebilirsiniz. Hayatın tadını çıkarma zamanı.

YAY

Eleştirilerin önünü kesmeniz zor olabilir. Sizi zorlayan kişilerle baş etmek istiyorsanız öncelikle politik olmalısınız. Tartışarak vakit kaybetmeyin.

OĞLAK

Bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İlerleme şansını kaçırmamalısınız. Çalışkanlığınız takdir edilecektir. Pazarlıklar esnasında kendi çıkarlarınızı ön plana alın.

KOVA

Güvendiğiniz kişiler bazı bilgileri başkalarıyla paylaşarak sizi zor durumda bırakabilir. Duygu ve düşüncelerinizi paylaşırken dikkatli olmalısınız.

BALIK

Politik olup, çekiciliğinizi kullanarak istediklerinizi elde edebilirsiniz. Çalışmaları artırıp daha az konuşma zamanı. Sevgi temalı ilişkiler destekleniyor.