İkna kabiliyetimiz yüksek

Birbirimizi daha rahat anlayabileceğimiz, kendimizi duygusal olarak rahat ifade edebileceğimiz, empati yapmakta zorlanmayacağımız, ikna kabiliyetimizin yüksek olduğu gündeyiz.

Ancak, akşam saatlerinde yeme içme, hız yapma, kontrolsüz harcamalar, abartılı konuşma ya da kibir dahil her anlamda aşırılıklara açık saatlerde olacağız.

KOÇ

Yeteneklerinizi cilalamanız ve yeni özellikler edinmeye çalışmanız gerekiyor. Ön plandasınız ve belli konularda geride durmanız gerekmiyor. Sizden ne istendiğini netleştirmeye çalışmalısınız.

BOĞA

Belli konulardaki bulgularınızı diğerleriyle de paylaşmalısınız. Bazı konuları nasıl netleştirdiğinizi diğerlerine de anlatmanız gelecekle ilgili kararlar almanızı sağlayabilir.

İKİZLER

Maddi içerikli evrakları ciddiyetle ele almanızda, eksikleri tamamlamanızda fayda var. Parasal hesaplarda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Alacak verecek takviminizi birkaç kere kontrol etmelisiniz.

YENGEÇ

Planlarınızı tartışabilir, öneri ve yorumları daha ciddi şekilde dinleyebilirsiniz. İkili ilişkiler kurallar belirlenerek oluşturulmalı. İşbölümü yapılması başarıyı da beraberinde getirecektir.

ASLAN

Zorluklar yaşayan kişilerin neler yaşadığını anlamaya çalışmalı, gereken katkıyı yapmaktan çekinmemelisiniz. Daha fazla bilgi toplamanız onlara daha fazla destek olabilmeniz anlamına gelebilir.

BAŞAK

İş seyahatleri veya yapacağınız görüşmeler bir süredir beklediğiniz konularda ilerleme sağlamanıza yardım edebilir. İstediğinizi almak için yatırım yapmanız ve tutumlu olmanız gerekebilir.

TERAZİ

Masraflarınızı azaltmanın veya ev ya da aileyle ilgili başlıklarla daha rahat başa çıkabilmenin yollarını aramalısınız.

Belli konularda çözüm arıyorsanız, sakinliğinizi korumalı ve net olmalısınız.

AKREP

Kendinize özgü duygular içerisinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizi beyan etmenizin diğerleri üzerinde de etkisi olabilir. Bildiğiniz şekilde davranma hakkına sahipsiniz, kimsenin arkasından gitmeniz gerekmiyor.

YAY

Evde ya da kendinizde birtakım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Planlarınız, etrafınızdakilerle açıkça paylaşmanız veya bazı sorulara cevaplar vermeniz durumunda daha kolay gerçekleştirilebilir.

OĞLAK

İstikrarsız hareketleri olan kişilerle sorunlar yaşayabilirsiniz. Öfkeli hareketlerden kaçınmalı, sakinliğinizi koruyarak tepki vermelisiniz. Sizi köşeye sıkıştırmak isteyen kişiler olabilir, dikkat.

KOVA

Ne istiyorsanız kendi başınıza yapmalısınız. Dışarıdan gelen yardımlar başarmak istediğiniz şeyi karışık hale getirebilir. Yalnız başınıza gitmeniz değerli geri dönüşler almanızı sağlayabilir.

BALIK

Başarmak istediğiniz konular için daha fazla kafa yormalı, daha fazla gayret göstermelisiniz. Öfkelenmek veya bazı kişilerin sizi sinirlendirmesine izin vermeniz size kaybettirecektir. Odaklanmalı ve başarmalısınız.