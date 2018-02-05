Hiçbir şeyi hafife almamalı

Aşırı iyimserlik ve bazı konuları hafife almak hata yapmaya sebebiyet verebilir. Tutamayacağımız sözler vermemeli, altından kalkamayacağımız işler için abartılı konuşmalar yapmaktan kaçınmalı ve hiçbir şeyi hafife almamalıyız. Venüs-Uranüs görünümü, bu hafta, dış görünüşümüzde yapabileceğimiz alışılmadık yeniliklere, farklı alışverişlere, dekoratif ya da estetikle ilgili çalışmalara, maddi anlamda beklenmedik gelişmelere dikkat çekiyor.

Özgürlük ihtiyacımız ve farklı şeyler deneme isteğimiz artıyor. Ancak, Jüpiter’in konumu bizi bir taraftan tembelliğe sürüklerken, bir taraftan da geçtiğimiz günlerde olduğu gibi bu hafta da, her anlamda abartmaya, abartılı konuşmalara, kibirli davranışlara itebilir. Gereğinden fazla iyimser olabilir ve bazı şeyleri hafife alabiliriz.

Şubat ayına yüksek tonda Kova enerjisiyle başlıyoruz. Çok fazla gezegen Kova burcunda. Dolayısıyla, bol bol sosyalleşeceğimiz, arkadaş canlısı ruh halimizin ön plana çıkacağı, ama bir o kadar da başına buyruk ve özgür hareketler tarafından sarmalanan bir aydayız.

Koç

Arkadaşlarınızla birlikte iş yapma veya seyahat etme olanakları yüzünü gösterebilir. Pek çok işi aynı anda yapmanız gerekebilir. Şubat ayı, işten çok sosyalleşmeye ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeye zaman ayıracağınız bir ay olabilir.

BOĞA

Maddi kaynak yaratmakta zorlanmayacağınız, prim, komisyon, nafaka, kredi almak, miras, vergi veya borç tahsil etmek türünde işlere ağırlık verebileceğiniz bir ay. Ancak, riskli gördüğünüz işlerde tedbiri elden bırakmamalısınız.

İkizler

İş hayatınız veya üzerinde yoğunlaştığınız işler asından olumlu birkaç gün. Ay genelinde, farklı yerler görmek, yeni kültürleri tanımak, yeni eğitimler almak, medyada görünür olmak ve seyahatler etmek ilginizi çekebilir.

Yengeç

Riskli işler açısından tedbirli ve dikkatli hareket edilmesi gereken, fazla iyimserliğin sıkıntı yaratabileceği birkaç gün. Ay genelinde parasal işlerinize odaklanabilir ve olumlu ilerlemeler kaydedebilirsiniz.

Aslan

İlişkilerinizde tutamayacağınız sözler vermemeye ve abartılı cümleler kurmamaya özen göstermeniz gereken günler. Ay genelinde evinizi, ailenizi ve ilişkilerinizi ilgilendiren başlıklar öncelik sıranızda ilk madde. Enerjiniz yüksek.

Başak

İletişim, satış pazarlama ve medya alanlarında fırsatlara açık birkaç gün. Ama abartmamalı ve tutamayacağınız sözler vermemelisiniz. Günlük işleriniz, işyerinizi ilgilendiren sorumluluklar ay genelinde gündeminizde.

Terazi

Bugünlerde elinizde para durmuyor. Eğlenmek için bu kadar para harcarken bir taraftan da fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, ama fazla iyimserlik fırsatları kaçırmanıza neden olabilir, dikkat! Ay genelinde maddi riskler almaya eğilimlisiniz.

Akrep

Evinizi, gayrimenkullerinizi veya ailenizi ilgilendiren konulara odaklanacağınız, bu alanlarda değişiklikler yapabileceğiniz bir aya giriş yapıyorsunuz. Bu konularda tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmalısınız.

Yay

Hayalini kurduğunuz konular kapınıza gelebilir, ama abartılardan ve tutamayacağınız sözler vermekten kaçının. Yurtdışı bağlantılı işler, medya, hukuk, eğitim, bilişim başlıklı konular hız kazanabilir. Ayın son on günü aile konusu ön plana çıkıyor.

Oğlak

Maddi başlıklı konularda hareketli bir aya giriş yaptınız. Arkadaşlarınız veya sosyal çevreniz bu anlamda destekçiniz, ama fazla iyimser olmanız hata yapmanıza veya altından kalkamayacağınız işlere girişmenize neden olabilir.

KOVA

İş hayatınız ve üzerinde yoğunlaştığınız işler yolunda gitmeye başlıyor, farklı fırsatlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Bu anlamda çevreniz ve arkadaşlarınız sizi destekliyor olacaklar, ama aşırı iyimserlik yanlış adımlar atmanıza neden olabilir, dikkat!

Balık

Arka planda yürütülen işler açısından olumlu bir aya giriş yaptınız. Yabancılarla ilişkiler, yurtdışı bağlantılı işler, seyahatler, bilişim ve eğitim konularında önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.