Hayallere kapılmayın

Sevgi paylaşımları, şefkat içeren konuşmalar gün boyu ön planda olacak. Yaratıcılığımız sayesinde verimli çalışmalar yapabilir, özgün fikirler üretebiliriz.Ancak aşırı iyimserlik veya hayalperestlik, inanmamamız gereken şeylere inanmamıza veya ihmalkarlığa bağlı hatalara neden olabilir, dikkat! Tecrübeli kişilerin tavsiye ve destekleri olabilir. Ama akşamın ilerleyen saatlerinde bir huzursuzluk ya da engellenme hissi söz konusu olabilir. Venüs ve Mars arasındaki açılar gün genelinde ikili ilişkilerde anlaşmazlıkları körükleyebilir. Akılcı davranmaya çalışın.



KOÇ

İletişim, yolculuklar veya sizinle ilgisi olmayan faktörlere bağlı konular dikkatle ele alınmalı. Kurallara uygun davranmanızda ve payınıza düşeni istendiği şekilde yerine getirmenizde fayda var.

BOĞA

Bazı kişilere yardım edebilmek için gereğinden fazla para ve enerji harcayabilirsiniz. İnsanları maddi olanaklarınızla etkilemye çalışmayın. Sağlığınızı bozabilecek, yaralanmalara neden olabilecek kişi ve olaylardan uzak durun.

İKİZLER

İlerlemek istiyorsanız, detayları atlamamalısınız. Daha sonra değişiklik arayışları içine girebilirsiniz. Konuşmayı bırakıp uygulamaya geçme ve gayret gösterme zamanı.

YENGEÇ

Duygusal durumlar oluşabilir. Duygu ve düşüncelerinizi açıkça dile getirmenizde fayda var. Yapmak istediğiniz şeylere odaklanırken, maddi anlamda bağlayıcı sözler vermemeye dikkat edin.

ASLAN

Yapmak istediğiniz değişiklikleri gerçekçi nedenlerle istediğinizden emin olun. Bedel ödememek için olumsuz bir yaşam tarzı olan kişilerle işbirliği ya da ilişki içine girmemeye dikkat edin.

BAŞAK

Ortaklık veya işbirliği gerektiren ya da alacak verecek başlıklarındaki işleri dikkatle ele almalı, pazarlıklar esnasında hatalara yer bırakmamalısınız. Öfkenizi kontrol etmelisiniz.

TERAZİ

Kayıpları veya karşılanmayan beklentileri kompanse edebileceğiniz durumlar oluşabilir. İstek ve ihtiyaçlarınızı ön plana alabilirsiniz. Değişikliklerin yerine getirilebileceği zaman.

AKREP

Duygusal değil, mantıklı davranmalısınız. Bazı konularda ilerlemek istiyorsanız dümene sizin geçmeniz gerek. Başkalarını beklemenin yararı olmayabilir. Yapılması gerekenleri en iyi siz görebilirsiniz.

YAY

Güven vermeyen durumlar oluşabilir. İşbirliği, ortaklık ya da ilişkilerde size ait olmayan şeylerle suçlanmamak için her şeyi yazılı hale getirmenizde fayda var. Sözlere güvenerek hareket edilmemeli.

OĞLAK

İş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde sorunlar yaşanabilir. Başkalarıyla konuyu paylaşmadan önce problemi çözmeye çalışmanızda fayda var. Çünkü başkalarının işe karışması olayları büyütecektir.

KOVA

Sizi yanlış yönlendiren, hatalı seçimler yapmanıza neden olan kişilerden uzak durun. Sağlıklı yaşam aktivitelerine zaman ayırabilir, arkadaşlarınızla keyifli planlar yapabilirsiniz.

BALIK

Duygularınızı kontrol etmekte ve öfkenizi saklamakta zorlanabilirsiniz. Birkaç gün boyunca karşıt görüşler tartışmaları büyütebilir. Yapılması gereken işlere yoğunlaşıp tartışmalı ortamlardan uzak durun.