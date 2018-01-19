Hayallere kapılmayın

Ayağı yere basan istek ve girişimlerin başarılı olabileceği, ama fantezi boyutundaki ümitlerin kıyıya vurabileceği bir gündeyiz. Kendimizi hayallere kaptırmayalım.

Spontane hareketlerimiz veya özgür davranma isteğimiz ön plana çıkabilir.

Sabah saatlerinde aşırılıklara açığız. Öğle saatlerinde farklı duygular içinde olabilir, özgün fikirler geliştirebiliriz.

Öğle sonrası saatlerde ise ani hareketlere bağlı sakarlıklar ya da ufak tefek kazalar sakin hareket etmeyi gerektirebilir.

Saat 15.00 sonrasında isteksizlik, halsizlik, belirsizlik, kararsızlık veya belli işlerin istendiği gibi gitmemesi türünde etkiler olabilir.

KOÇ

Bugünlerde çevrenizde size ihtiyaç artabilir. Yardımınıza veya desteğinize ihtiyacı olan kişileri geri çevirmeyebilirsiniz. Ama değecek kişilere yardım etmeniz gerektiğini unutmayın.

BOĞA

Bazı şeyleri hafife almanız veya gereğinden fazla ciddiye almanız durumunda zorlanacağınız sonuçlar ortaya çıkabilir. Sağlığınızı ihmal etmemeli, kendinize iyi bakmalısınız.

İKİZLER

Yapacağınız yardımların, yanlışların veya ölçüsüz harcamaların ağır bedelleri olabilir. Kişisel gelişiminize önem vermelisiniz. Bugünlerde duygusal kararlar almamalısınız.

YENGEÇ

Maddi durumunuz veya ortak kaynak kullanımı gerektiren konular hassasiyet gerektiriyor. Aşırı hareketler veya tepkiler gerilimi artırabilir, yanlış seçimler yapmanıza neden olabilir.

ASLAN

Bazı ilişki veya işbirlikleriniz değişim sürecinde. Aşırılık içeren alışkanlıklarınızı, maddi anlamda aşırı harcamaları veya uyumsuzluk olarak adlandırılabilecek hareketleri bir kenara bırakmalısınız.

BAŞAK

Özel işlerinize karışan kişiler olabilir. Duygularınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Hoşlanmadığınız durumları veya katılmadığınız olayları açıkça dile getirmelisiniz.

TERAZİ

Sakinleşmeli ve kafanızı kurcalayan fikirleri yatıştırmalısınız. Görev ve sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getirmeniz veya verdiğiniz sözlerin arkasında durmanız tartışmaların önünü kesebilir.

AKREP

Sırlarınızı açık etmemenizde fayda var. Duygusal anlamda sıkıntılı bir durum sizi zor durumda bırakabilir. Dolayısıyla öncelikle problemlerinizi çözüme kavuşturmalısınız.

YAY

Kişisel gelişiminize odaklanabileceğiniz günlerdesiniz. Eğitici faaliyetlere katılmak, yeni hobiler ya da arkadaşlar edinmek ileride, istediğiniz alanlarda başarılı olmanızı sağlayabilir.

OĞLAK

Nasıl ilerleyeceği belli olmayan durumlar, dikkatli hareket etmenizi gerektiriyor. Mevcut durumunuzu ve imajınızı korumak için yeni yollar aramalısınız. Dikkatli hareket etmelisiniz.

KOVA

Sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi korumalısınız. Tartışmalara girmemek için ekstra çaba göstermek yerinde olacaktır. Komşularınız, meslektaşlarınız ve akrabalarınızla olumlu ilişkiler kurmanız gerekiyor.

BALIK

Ortak kaynak kullanımı gerektiren konularda (borç, alacak, kredi, tazminat, nafaka vb) bağlayıcı sözler vermeden önce iki kere düşünmelisiniz. Paranızı ve kişisel bilgilerinizi koruyun. Duygusal tepkiler vermeye çalışın.