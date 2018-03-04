Hayal kurmak için ideal günler

Arkadaşlıklar, sosyal planlar ve ortaklı işler gün boyu ön planda. Ruhen olumlu hissedebilir, insanlara şefkatle yaklaşabilir, birbirimize sevgimizi gösterebilir, hayallere kapılabilir, hayalci yaklaşımlar sayesinde yaratıcılıkta ve romantizmde zirve yapabiliriz.



Ancak, bu durum birkaç gün için gerçeklerden tamamen uzaklaştırabileceği için dikkatli olmakta fayda var. Dileklerde bulunmak, hayaller kurmak için ideal günler. Olumsuz olanı yollama, olumlu olana yol açma zamanı!

KOÇ

Sizin aleyhinize çalışan kişilerle farkında olmadan çok fazla kişisel bilgi, sır ya da şifre paylaşabilirsiniz. Duygusal konuların büyümesine izin vermemenizde fayda var.

BOĞA

Sizi duygusal baskılarla kısıtlamaya çalışan kişiler olabilir. İstediğiniz şeylerin peşinden gitmekten vazgeçmemelisiniz. Başarılarınızı sevdiklerinizle paylaşmak hoşunuza gidebilir.

İKİZLER

Başkalarının anlattıklarına hemen inanmamanızda fayda var. Hayalci yaklaşımlar nedeniyle gereksiz harcamalardan kaçının. Sağlığınıza iyi gelecek aktivitelere yönlenmelisiniz.

YENGEÇ

Evinizi veya ailenizi ilgilendiren konularda değişiklikler söz konusu olabilir. Alacağınız kararlar başkalarını da etkileyeceği için diğerlerine de kulak vermenizde fayda var.

ASLAN

Sizi anlamı olmayan işlere yönlendiren kişiler zaman veya para kaybına neden olabilir. Başkalarının planlarına uymak yerine kendi başınıza ilerlemelisiniz.

BAŞAK

Enerjinizi etrafınızı güzelleştirmek ve ilişkilerinizi güçlendirmek için harcamalısınız. Çok fazla zaman kaybetmek, gereken değişikliklerin yapılmasını engelleyebilir.

TERAZİ

Yapılması gereken değişiklikler veya işler varsa başkaları size baskı uyguladığı için değil, kendi istediğiniz için yapmalısınız. Gelişmesini istediğiniz ilişkilerin biraz beslenmeye ihtiyacı olabilir.

AKREP

Dış nedenlere bağlı stresler söz konusu olabilir. Gerçekleri öğrenmeden eleştiri veya yorumlarınızı kendinize saklamanızda ve beklemenizde fayda var. Başkalarını değiştirmek zor görünüyor.

YAY

Yaklaşmamanız veya korunmanız gereken kişilere yönlenebilirsiniz. Doğru seçimler yapabilmek için dikkatli olmanız gereken günler. Ani kararlarla hareket etmemelisiniz. Sağlığınızı koruyun.

OĞLAK

Planlarınıza karışan kişiler olabilir. Kendi istek ve düşüncelerinizin net şekilde anlaşılmasını sağlamalısınız. Başkalarından önce kendi sevdiklerinizi mutlu etmeniz gerekiyor.

KOVA

Maddi durumunuzu gözden geçirmeli, bütçe yapmalı veya parasal konularda daha gerçekçi olmalısınız. İş hayatınızı veya harcamalarınızı ciddi şekilde ele almak size kazandırabilir.

BALIK

Uzlaşmacı olmanız ve net konuşmanız ilişkilerdeki pürüzleri gidermenizi sağlayabilir. Hem kendinizin hem de diğerlerinin isteklerini karşılayabilmek için çok gayret göstermeniz gerekebilir.