Arkadaşlıklar, sosyal planlar ve ortaklı işler gün boyu ön planda. Ruhen olumlu hissedebilir, insanlara şefkatle yaklaşabilir, birbirimize sevgimizi gösterebilir, hayallere kapılabilir, hayalci yaklaşımlar sayesinde yaratıcılıkta ve romantizmde zirve yapabiliriz.
Hayal kurmak için ideal günler
Ancak, bu durum birkaç gün için gerçeklerden tamamen uzaklaştırabileceği için dikkatli olmakta fayda var. Dileklerde bulunmak, hayaller kurmak için ideal günler. Olumsuz olanı yollama, olumlu olana yol açma zamanı!
KOÇ
Sizin aleyhinize çalışan kişilerle farkında olmadan çok fazla kişisel bilgi, sır ya da şifre paylaşabilirsiniz. Duygusal konuların büyümesine izin vermemenizde fayda var.
BOĞA
Sizi duygusal baskılarla kısıtlamaya çalışan kişiler olabilir. İstediğiniz şeylerin peşinden gitmekten vazgeçmemelisiniz. Başarılarınızı sevdiklerinizle paylaşmak hoşunuza gidebilir.
İKİZLER
Başkalarının anlattıklarına hemen inanmamanızda fayda var. Hayalci yaklaşımlar nedeniyle gereksiz harcamalardan kaçının. Sağlığınıza iyi gelecek aktivitelere yönlenmelisiniz.
YENGEÇ
Evinizi veya ailenizi ilgilendiren konularda değişiklikler söz konusu olabilir. Alacağınız kararlar başkalarını da etkileyeceği için diğerlerine de kulak vermenizde fayda var.
ASLAN
Sizi anlamı olmayan işlere yönlendiren kişiler zaman veya para kaybına neden olabilir. Başkalarının planlarına uymak yerine kendi başınıza ilerlemelisiniz.
BAŞAK
Enerjinizi etrafınızı güzelleştirmek ve ilişkilerinizi güçlendirmek için harcamalısınız. Çok fazla zaman kaybetmek, gereken değişikliklerin yapılmasını engelleyebilir.
TERAZİ
Yapılması gereken değişiklikler veya işler varsa başkaları size baskı uyguladığı için değil, kendi istediğiniz için yapmalısınız. Gelişmesini istediğiniz ilişkilerin biraz beslenmeye ihtiyacı olabilir.
AKREP
Dış nedenlere bağlı stresler söz konusu olabilir. Gerçekleri öğrenmeden eleştiri veya yorumlarınızı kendinize saklamanızda ve beklemenizde fayda var. Başkalarını değiştirmek zor görünüyor.
YAY
Yaklaşmamanız veya korunmanız gereken kişilere yönlenebilirsiniz. Doğru seçimler yapabilmek için dikkatli olmanız gereken günler. Ani kararlarla hareket etmemelisiniz. Sağlığınızı koruyun.
OĞLAK
Planlarınıza karışan kişiler olabilir. Kendi istek ve düşüncelerinizin net şekilde anlaşılmasını sağlamalısınız. Başkalarından önce kendi sevdiklerinizi mutlu etmeniz gerekiyor.
KOVA
Maddi durumunuzu gözden geçirmeli, bütçe yapmalı veya parasal konularda daha gerçekçi olmalısınız. İş hayatınızı veya harcamalarınızı ciddi şekilde ele almak size kazandırabilir.
BALIK
Uzlaşmacı olmanız ve net konuşmanız ilişkilerdeki pürüzleri gidermenizi sağlayabilir. Hem kendinizin hem de diğerlerinin isteklerini karşılayabilmek için çok gayret göstermeniz gerekebilir.