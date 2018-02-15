Güneş tutulması ilişkileri destekliyor

İkili ilişkileri destekleyen Güneş tutulması bu gece gerçekleşiyor. Olumlu ilişki ve işbirliklerini destekleyebilecek bir tutulma bu. Belki de tıkanan ilişkiler, tutulan akıllar açılır.

Bu olumlu tutulmayı iyi değerlendirmeli. Zira yaz boyunca bu fırsatlar bir daha yakalanamayabilir.

Abartılı tepkiler veren, bitmeyen istek ve talepleri olan veya tutamayacağı sözler vermeye açık kişilere dikkat edilmeli.

Tutulmadan en çok Kova, Aslan, Akrep ve Boğa burçlarının son haftası doğanlar ile yükselen burçları bu burçlarda olanlar etkileniyor.

KOÇ

Sosyal yaşamınız önemli ölçüde yenileniyor. Yeni arkadaşlar edineceğiniz, yeni çevrelere girebileceğiniz bir süreç başlıyor. Önemli görevler alabilirsiniz. Altından kalkması zor görünse de azmin elinden ne kurtulmuş!

BOĞA

Kariyerinizi ve imajınızı ilgilendiren konular, kendi işlerinizle uğraşmanıza fırsat vermeyebilir. Ancak yaz aylarına kadar, iş hayatınızı ilgilendiren

alanlarda önemli fırsatlar yüzünü gösterebilir.

İKİZLER

Yaza kadar kadar eğitim, hukuk, medya, bilişim, seyahat, yabancılarla ilişkiler başlıklarında sayısız fırsat sizi bekliyor. Bazı konularda algılarınızın farklılaştığını, farkındalığınızın arttığını gözlemleyebilirsiniz.

YENGEÇ

Maddi anlamda, özellikle ortak kaynak kullanımı gerektiren konularda (sigorta, nafaka, miras vb.) yüzünüzün güleceği bir süreçtesiniz. Borç-alacak dengesinin kontrolü sonunda sizin elinize geçiyor.

ASLAN

Yaz aylarına kadar, kendinizi en iyi şekilde yansıtabileceğiniz, size kendinizi iyi hissettirecek ilişki ve işbirlikleri yüzünü gösterebilir.

Ruh eşinize rastlayabilir, evlilik teklifi alabilirsiniz.

BAŞAK

Yaza kadar hiç alışık olmadığınız iş fırsatları veya üzerinde yoğunlaşmanız gerekecek işler ön plana çıkabilir. Yepyeni bir işte çalışmaya başlayabilirsiniz. İş konusunda fırsatlara açık 6 aylık süreç başladı.

TERAZİ

Yaratıcılık gerektiren işler üzerine konuşmayı bırakıp kitap yazma, bestelerinizi pazarlama, mevcut işinizde radikal reformlarla yaratıcılığınızı gösterme zamanı. Doğru oynarsanız, bu yollarla kazanç elde edebilirsiniz.

AKREP

Ev ve aileyi ilgilendiren başlıklarda şaşırtıcı olaylar yaşayabilirsiniz. Yalnız başınıza eve çıkmak, taşınmak, yıllardır satılmayan malları satmak gibi olaylar söz konusu olabilir veya eve yeni üyeler katılabilir.

YAY

Kendinizi suçlamaktan vazgeçmek, çekingenliği, öfkeyi ya da utangaçlığı geride bırakmak gibi kişisel gelişiminize katkıda bulunacak ruh halleri hayata pozitif bakmanızı sağlayabilir.

OĞLAK

Yaz aylarına kadar para kazanmanızı sağlayacak beklenmedik fırsatlar yüzünü gösterebilir. Artık yeteneklerinizi göstererek ekstra gelir elde etme zamanı.

KOVA

Önümüzdeki 6 ay gerek iş gerekse ilişkilerinizde yepyeni bir siz yaratma dönemi. Ancak bu fırsatı kullanırken ruhunuza iyi gelen işte çalışmalı, ruhunuzu besleyen ilişkiler kurmalısınız.

BALIK

Geçmiş bağlardan kurtulma şansı bulabileceğiniz, günlük rutini bir kenara bırakarak kendinizle barışabileceğiniz 6 aylık sürece giriyorsunuz. Ancak bazı sırlar açığa çıkabilir.