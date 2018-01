Destekleneceğimiz ve kendimizi doğru şekilde gösterebileceğimiz saatlerde olacağız. Ancak, yine de yaşça bizden büyük kişilerle ilişkilerimizde biraz daha dikkatli olmamızda fayda vardır.

Gün geneli akıcı ve rahat bir atmosferde geçeceğe benziyor. Yaralarımızı sarabilir veya daha affedici olmaya çalışabiliriz.

KOÇ

Yaratıcılığınızı ortaya koyarken kendinizi olduğu kadar yakın çevrenizdeki kişileri de düşünmeli ve bu kişileri de bu yaratıcı sürece dahil etmelisiniz. Bencilce yapılan planların başarıya ulaşma şansı olmayacaktır.

BOĞA

Yakın çevrenizi ilgilendiren konularda sohbetleriniz artabilir. Bu esnada bazı konularda yanlış yaptığınızı fark edebilirsiniz. İnatçılık etmek yerine tanıdıklarınızın sunduğu seçenekleri de değerlendirmenizde fayda var.

İKİZLER

Yakın çevrenizden kişilerle (akrabalar, kardeşler, komşular vb.) gerginlikler yaşayabileceğiniz gün. Günün bir kısmı bu anlamda sıkıntılı geçse de, ilerleyen süreçte sizden özür dileyen veya sizinle yüzleşen kişilerle karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün kimseyle konuşmak havasında olmayabilir, yalnız başınıza hareket etmek isteyebilir. Bu sayede yarın haftaya duygusal anlamda daha istikrarlı başlayabilirsiniz. Ancak, bu esnada arkadaşlarınızın yaptığı planlar dikkatinizi çekebilir.

ASLAN

Günü haftanın yorgunluğunu üzerinizden atmaya, fiziksel anlamda rahatlatıcı aktivitelere ayırabilirsiniz. Bu sayede ruhsal anlamda da daha iyi hissedebilir, sizden daha kötü durumda olanlara yardım edebilirsiniz.

BAŞAK

Kendi içinizdeki istikrarsızlığı çözebilirseniz, ruhsal ve fiziksel anlamda daha rahat edebilirsiniz. Aileniz veya arkadaşlarınız size iyi hissettirmek için hoş yerlere keyifli planlar yapabilirler. Kültürel bir aktivite size iyi gelebilir.

TERAZİ

Fiziken daha iyi görünmek amacıyla yeni başlangıçlar yapabilir, diyete veya spora başlayabilirsiniz. Ancak, ailenizden bazı kişiler bunu yapamayacağınız iddiasıyla size demotive edebilirler. Yine de amacınıza odaklanacaksınız.

AKREP

Ailenizi ilgilendiren konulara istekli yaklaşamayabilirsiniz. Konuşmalara dahil olmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu esnada sanal dünyanın sunduklarına adapte olup, yapılan rutin konuşmaları dinlemek zorunda kalmayabilirsiniz.

YAY

Ailenizden kişiler desteğinize ihtiyaç duyabilir. Ancak siz bu konuda isteksiz davranabilirsiniz. Bunun sonucu olarak onlar da size ailece yapılacak bir plan hakkında bilgi vermeyebilirler ve siz iş işten geçtikten sonra haber alabilirsiniz.

OĞLAK

Kafanızda kariyeriniz var. Daha fazlasını başarabilmek için yapmanız gerekenleri düşünürken, çalışma arkadaşlarınızdan birisi size faydalı bir araç gereçten bahsedebilir. Bu hedefe ulaşabilmek için gerektiğinden fazla çalışmaya karar verebilir.

KOVA

Bugünlerde değişiklik arayışında olsanız da, riskli deneyler yapmaktan kaçınmalısınız. Aldığınız giysileri beğenmeyebilir, kısa mesafeli seyahatleri bazı işler nedeniyle iptal edebilirsiniz.

BALIK

Her ne kadar partnerleriniz her şeye olumsuz yaklaşsa da sizin ruhunuz çok iyi durumda, pozitifsiniz. Yapacağınız espriler karşı tarafı yalnız hissettirebilir. Bugün her zamanki kişilerle değil yalnız planlar yapmanızda fayda var.