Genel anlamda gergin bir hafta olması, olumlu etkilerin ortaya çıkmasını zorlaştırabilir. Bizim için önemli olan şeyleri doğru sıralamalıyız. Planlı programlı bir strateji dahilinde ilerlenmesi gereken günler.

Sabah saatleri daha rahat akıyor; farklı gelişmeler veya hoşluklar olabilir. Öğleden sonradan itibaren, dört gün boyunca engellenmeler ve otorite konumundaki kişilerle zorluklar yaşanabilir.

Akşam saatlerinde ise karşılanmayan beklentiler veya konsantrasyon sorunları görülebilir.

KOÇ

Konusunda uzman kişilere kulak vermeniz gereken günler. Kendinizi geliştirmeniz gerek. Aile üyelerinizden bazıları, yüz yüze olduğunuz durumları farklı açılardan görmenizi sağlayabilir.

BOĞA

Kısa mesafeli yolculuklar veya tanıdıklara ziyaretler, özgün bir durumu farklı açılardan değerlendirmenize neden olabilir. Yaşam tarzınızda değişiklikler yapmayı düşünmeye başlayabilirsiniz.

İKİZLER

Bazı fırsatlar veya yenilikler yüzünü gösterebilir. Bu gelişmeler ışığında sorumluluklarınızı farklı şekilde ele alabilirsiniz. Evle ilgili değişiklikler imajınızı da olumlu etkileyebilir.

YENGEÇ

Elinize geçen bilgiler, uzun zamandır giremediğiniz kapıları zorlamanızı sağlayabilir. Bitirilmesi gereken işleri ihmal etmemelisiniz. Tanıdıklarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz günler.

ASLAN

Sevgi temalı ilişkilerinizde hoşluklara açık günler. İnce ayrıntılara dikkat etmemek, şikayet ve eleştirilere maruz kalmanıza neden olabilir. Detayları atlamamalısınız.

BAŞAK

Maddi gerçekler bütçe yapmayı gerektiriyor. Ödemelerle ilgili karışıklıklar, detayları atlamamayı şart koşuyor bugünlerde. Evinizde bu konular da dahil yararlı değişiklikler yapabilirsiniz.

TERAZİ

Birlikte iş yaptığınız kişilerle ilişkilerinizi farklı şekilde ele almanız, imajınızı güçlendirip güven kazanmanızı sağlayabilir. Sizi motive eden kişilerle vakit geçirmelisiniz.

AKREP

İlham veren kişilerle yapacağınız görüşmeler ufkunuzu açabilir. Bilgilerinizi iş arkadaşlarınızla veya sevdiğiniz kişilerle paylaşmanız ilişkilerinizi güçlendirmenizi sağlayabilir.

YAY

Yapacağınız ziyaretler veya kısa mesafeli yolculuklar anılarınızı canlandırabilir. Size güven vermeyen meslektaşlarınızla duygu ve düşüncelerinizi paylaşmamanızda fayda var.

OĞLAK

İlişkilerinize karışan veya istikrarsız kişilerden uzak durun. Doğru kişilerle vakit geçirmeniz, sahip olduğunuz şeyleri korumak veya maddi birikimler anlamında stresi azaltabilir.

KOVA

Yeni şeyler keşfetmeye çalışmalı, sizi heyecanlandıracak işlere başlamalısınız. Bazı kişilere yardım etmek isterken abartmamanızda veya tutulamayacak sözler vermemenizde fayda var.

BALIK

Maddi alışverişlerde dikkatli olmalısınız. Sahip olduklarınızı korumanız, kayıplara karşı tedbirli olmanız gerek. Size danışan kişilerle ilişkilerinizde sezgilerinize güvenebilirsiniz.