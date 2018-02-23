Gerçeklerden uzaklaştıran etkiler

Planlı hareket etmememiz ve kaldırabileceğimizden fazlası iş için söz vermemiz problemlere neden olabilir. Ayrıca planlarda değişiklikler de yapılabilir. İstikrarlı düşünemeyebiliriz, bir fikir üretip ardından diğerine geçebiliriz. Kısmen de olsa, ilişki ve işbirliklerinde zorlanacağımız, uzlaşmada sıkıntı çıkabilecek bir gün yaşanabilir. İnişli çıkışlı bir enerji ön planda. Karşıt görüşler, zıtlaşmalar, istenen onayı alamamak türünde durumlar söz konusu olabilir. Kelimelerimizi dikkatli kullanalım. Gerçekçi olmak zor!

KOÇ

Maddi anlamda sizi olumlu etkileyebilecek bazı öneri veya teklifler söz konusu olabilir. Ancak, pazarlıklar esnasında daha dikkatli olmalısınız.

BOĞA

Seyahat planları yapabilir, iş toplantılarıyla günü geçirebilirsiniz. Sevgi temalı ilişkileriniz destekleniyor. Romantik planların unutulmamasında veya mevcut akışa sevdiğiniz kişilerin de eklenmesinde fayda var.

İKİZLER

Maddi ve duygusal anlamda sizi etkileyebilecek durumlar varsa gereken hassasiyeti göstermeniz doğru olur. Başkalarının yaptıklarını taklit etmeniz gerekmiyor. Uzun vadeli düşünmeli, yararınıza değişiklikler yapmalısınız.

YENGEÇ

İlişki ve işbirliklerinizi geliştirmek için çaba harcamalısınız. Bu sayede gereken desteği bulabilir, imajınızı parlatabilir ve daha çok saygı görebilirsiniz.

ASLAN

Konuşmalarınızın ummadığınız sonuçları olabilir. Kelimelerinizi doğru seçmeli, harekete geçmeye ve ortaya çıkabilecek sonuçlarla uğraşmaya hazır olmalısınız.

BAŞAK

Uzlaşmaya hazır olmanız durumunda belli konuları lehinize yönetmeniz daha kolay olabilir. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Olaylara daha geniş açıdan bakmalısınız.

TERAZİ

Üzerine yoğunlaştığınız işlerin veya anlaşmaların ilerlemesini istiyorsanız görüşmelere hız vermelisiniz. Pazarlıklar, yazışmalar ve sunumlar durumunuzu yükseltmenizi sağlayabilir.

AKREP

Diğerlerini hedeflerinize veya üzerinde yoğunlaştığınız işlerinize dahil etmekte zorlanmayacağınız gün. Aşk hayatınıza, yaratıcılık gerektiren işlerinize veya sevgi temalı ilişkilerinize daha fazla zaman ayırmalısınız.

YAY

Öfkenizi kontrol altına almanızda, daha fazla soru sormanızda ve esnek olmanızda fayda var. Sakin şekilde kendinizi ifade etmeniz daha faydalı sonuçlar ortaya çıkartabilir.

OĞLAK

Özel konuları paylaşırken dikkatli olmalısınız. Kendinize konforlu alanlar yaratmak için çabalayabilirsiniz. Geçmiş hatalarınızı tekrar etmemenizde ve başkalarının neler yaptığına da odaklanmanızda fayda var.

KOVA

Fazla iyimser veya ihmalkâr olmak sorunlara neden olabilir. Özel yaşamınızda ve ilişkilerinizde detayları atlamamanız gereken gün. Gerçekler veya üzerinde durulmayan konular problem yaratabilir.

BALIK

Beklenmedik kaynaklar kanalıyla maddi kazanımlarınız olabilir. Parasal konularda olumlu gelişmelere açık günler. Kârlı alışverişler, kazançlı çıkacağınız durumlar veya daha fazla para kazanma olanakları söz konusu olabilir.