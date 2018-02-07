İnandığımız şeyler için mücadele etmekten kaçınmıyoruz, ama bugün ve yarın bu alanda aşırılıklardan kaçınmalıyız. İş hayatımızı ilgilendiren alanlarda somut adımlar atabiliriz. Aşk hayatımızda sürprizler söz konusu olabilir. Yaratıcılık gerektiren, estetik veya sanatla ilgili alanlarda üretkeniz. Farklı şeyler deneyebiliriz. Duygusal anlamda zorlayıcı durumlara işaret eden akşam saatleri hariç, paylaşımcı, birbirimizin istek ve ihtiyaçlarına kayıtsız kalmayacağımız, yardımlaşma ve fedakarlık duygularının ön planda olduğu iki günlük süreçteyiz.
Fedakarlık duygusu ön planda
KOÇ
Duygusal anlamda iniş çıkışlı durumlar yaşayabilirsiniz. Özgür tavırlar sergileyen kişileri vereceğiniz tavsiyelerle durduramayabilirsiniz. Düşünmeden hareket eden kişileri bir kenara bırakıp kendi işlerinize bakmalısınız.
ASLAN
Sizi tartışmalı ortamlara çeken kişiler olabilir. Duygularınızı kontrol edememeniz evinizi, ailenizi veya ilişkilerinizi olumsuz etkileyebilecek tartışmalara girmenize neden olabilir. Yüksek meblağlı alışverişlerden uzak durun.
YAY
Başkalarının anlattıkları sizi kızdırabilir. Eleştiri ve şikayet dozunu ayarlamanızda fayda var. Esnek ve objektif düşünmek gerçeği bulmanızı ve olumlu adımlar atmanızı sağlayacaktır.
BOĞA
Sizden çok fazla şey beklenen iş veya planlara dahil olmanız duygusal gerilime neden olabilir. Öncelikle sizden ne istendiğini netleştirmenizde fayda var. Zira, bu işlerle uğraşırken önemli fırsatları kaçırma ihtimaliniz de mevcut.
BAŞAK
Öncelikle neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamaya çalışmanız gerekiyor. Araştırmacı olmalı, olayların derinine inmeli ve bilgi toplamalısınız. Bu sayede, insanlara yanıltıcı veya kulaktan dolma değil doğru bilgiler iletebilirsiniz.
OĞLAK
Sizi istemediğiniz yöne itmeye çalışan kişiler olabilir. Bazı kişilere ödün vermeden önce, kendi çıkarlarınızı düşünmelisiniz. Öncelikle kendiniz için iyi olan seçeneğe yönelin.
İKİZLER
Duygularınızı bir kenara bırakmazsanız ilerleme sağlamakta zorlanabilirsiniz. İlişki veya işbirliği içinde olduğunuz kişilerin talepleri, görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmenizi engelleyebilir. Kendi iş ve çıkarlarınıza odaklanın.
TERAZİ
Bonkörlüğünüzden faydalanmak isteyen kişiler olabilir. Başkalarına yardım etmek güzel, ama sevgiyi satın almak doğru değil. Paranızı harcatmaya çalışan kişileri doğru filtrelerle incelemeli, yardımcı olurken dikkat etmelisiniz.
KOVA
Mantıksız istek ve beklentileri olan kişiler sizi yorabilir. Objektif, adil ve huzur ortamı yaratma eğiliminde olmalı, gerekirse başkalarının arkasından gitmek yerine inisiyatif kullanmalısınız.
YENGEÇ
İnsanlara düşünmeden verdiği tavsiyelere göre hareket etmemelisiniz. Yaratıcılık isteyen işleri bilginizi sentezleyerek çözebilirsiniz. Duygusal davranmanız maddi anlamda zorlanmanıza neden olabilir.
AKREP
Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Evinizi veya birlikte iş yaptığınız kişileri ilgilendiren ani değişiklikler ya da beklenmedik gelişmeler belli alanlarda sizi de endişelendirebilir. Özgün şeylerle uğraşmalısınız.
BALIK
Kaybolan evrakları ihmal etmemelisiniz. Sağlığınıza gereken önemi göstermelisiniz. Planlarınızın belli akışta gitmesine yardım edebilecek kişilere ilişkide olmaya özen göstermekte fayda var.