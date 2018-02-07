Fedakarlık duygusu ön planda

İnandığımız şeyler için mücadele etmekten kaçınmıyoruz, ama bugün ve yarın bu alanda aşırılıklardan kaçınmalıyız. İş hayatımızı ilgilendiren alanlarda somut adımlar atabiliriz. Aşk hayatımızda sürprizler söz konusu olabilir. Yaratıcılık gerektiren, estetik veya sanatla ilgili alanlarda üretkeniz. Farklı şeyler deneyebiliriz. Duygusal anlamda zorlayıcı durumlara işaret eden akşam saatleri hariç, paylaşımcı, birbirimizin istek ve ihtiyaçlarına kayıtsız kalmayacağımız, yardımlaşma ve fedakarlık duygularının ön planda olduğu iki günlük süreçteyiz.

KOÇ

Duygusal anlamda iniş çıkışlı durumlar yaşayabilirsiniz. Özgür tavırlar sergileyen kişileri vereceğiniz tavsiyelerle durduramayabilirsiniz. Düşünmeden hareket eden kişileri bir kenara bırakıp kendi işlerinize bakmalısınız.

ASLAN

Sizi tartışmalı ortamlara çeken kişiler olabilir. Duygularınızı kontrol edememeniz evinizi, ailenizi veya ilişkilerinizi olumsuz etkileyebilecek tartışmalara girmenize neden olabilir. Yüksek meblağlı alışverişlerden uzak durun.

YAY

Başkalarının anlattıkları sizi kızdırabilir. Eleştiri ve şikayet dozunu ayarlamanızda fayda var. Esnek ve objektif düşünmek gerçeği bulmanızı ve olumlu adımlar atmanızı sağlayacaktır.

BOĞA

Sizden çok fazla şey beklenen iş veya planlara dahil olmanız duygusal gerilime neden olabilir. Öncelikle sizden ne istendiğini netleştirmenizde fayda var. Zira, bu işlerle uğraşırken önemli fırsatları kaçırma ihtimaliniz de mevcut.

BAŞAK

Öncelikle neyle karşı karşıya olduğunuzu anlamaya çalışmanız gerekiyor. Araştırmacı olmalı, olayların derinine inmeli ve bilgi toplamalısınız. Bu sayede, insanlara yanıltıcı veya kulaktan dolma değil doğru bilgiler iletebilirsiniz.

OĞLAK

Sizi istemediğiniz yöne itmeye çalışan kişiler olabilir. Bazı kişilere ödün vermeden önce, kendi çıkarlarınızı düşünmelisiniz. Öncelikle kendiniz için iyi olan seçeneğe yönelin.

İKİZLER

Duygularınızı bir kenara bırakmazsanız ilerleme sağlamakta zorlanabilirsiniz. İlişki veya işbirliği içinde olduğunuz kişilerin talepleri, görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmenizi engelleyebilir. Kendi iş ve çıkarlarınıza odaklanın.

TERAZİ

Bonkörlüğünüzden faydalanmak isteyen kişiler olabilir. Başkalarına yardım etmek güzel, ama sevgiyi satın almak doğru değil. Paranızı harcatmaya çalışan kişileri doğru filtrelerle incelemeli, yardımcı olurken dikkat etmelisiniz.

KOVA

Mantıksız istek ve beklentileri olan kişiler sizi yorabilir. Objektif, adil ve huzur ortamı yaratma eğiliminde olmalı, gerekirse başkalarının arkasından gitmek yerine inisiyatif kullanmalısınız.

YENGEÇ

İnsanlara düşünmeden verdiği tavsiyelere göre hareket etmemelisiniz. Yaratıcılık isteyen işleri bilginizi sentezleyerek çözebilirsiniz. Duygusal davranmanız maddi anlamda zorlanmanıza neden olabilir.

AKREP

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Evinizi veya birlikte iş yaptığınız kişileri ilgilendiren ani değişiklikler ya da beklenmedik gelişmeler belli alanlarda sizi de endişelendirebilir. Özgün şeylerle uğraşmalısınız.

BALIK

Kaybolan evrakları ihmal etmemelisiniz. Sağlığınıza gereken önemi göstermelisiniz. Planlarınızın belli akışta gitmesine yardım edebilecek kişilere ilişkide olmaya özen göstermekte fayda var.