Duygusal anlamda yorulabilirsiniz

Gece saatlerinde oluşan Mars-Ay karşıtlığı gizli planları, karışıklık yaratan kötü niyetli hareketleri ve kişileri akla getiriyordu. Beklenmedik olaylar nedeniyle savunmalar, gizli kapaklı işler nedeniyle huzur ve güvenlik başlıklarında gerginlikler ön plana çıkabilirdi.

Yollarda aksilikler, tartışmalı ortamlar dikkat gerektiriyor. Gün genelinde ise fikir alışverişlerine açık, alışveriş yapmak, seyahat etmek, ziyaretlerde bulunmak, sanatsal faaliyetler, yaratıcılık gerektiren ya da estetikle ilgili çalışmalar, kısa mesafeli geziler için uygun atmosferler içeren saatlerde olacağız.

Akşam saatlerinden itibaren duygusal anlamda daha yorucu, tartışmalara ve hayal kırıklıklarına açık, yanıltıcı ve aldatıcı etkilerin ön plana çıktığı zaman dilimi başlıyor.

KOÇ

Kibarlığınız, istikrarınız ve kendinizi başkalarına yardım için adamanız ön plana çıkmanızı ve dikkatlerin üzerinizde toplanmasını sağlayabilir. Sevdiğiniz kişilerle keyifli planlar yapabilirsiniz.

BOĞA

Meslektaşlarınız, işbirliği içinde olduğunuz kişiler veya çalışma arkadaşlarınızla gereğinden fazla samimi olmanın size yük olacak sonuçları olabilir. Kendinizi zayıf duruma düşürebilirsiniz.

İKİZLER

Kendinizi geliştirmenizi sağlayacak aktivitelere yönelebilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak, huzur veren aktivitelere zaman ayırabilirsiniz.

YENGEÇ

Daha mesafeli, tutarlı ya da alçakgönüllü olmaya çalışmanızda fayda var. Bazı kişilerin hataları sizin üstünüze kalabilir veya bu kişilerin hatalarını kompanse etmek durumunda kalabilirsiniz.

ASLAN

Çok fazla önemsediğiniz ilişkilerinizde kendi ihtiyaç ve isteklerinizi açıkça dile getirmelisiniz. Uzlaşmacı olmanın faydasını görebilirsiniz ama istekleri beyan etmek, ilişkide kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır.

BAŞAK

Arkadaşlarınızla veya akrabalarınızla ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Bazı konularda gerçekleri çarpıtan ya da doğruları kabul etmeyen kişiler olabilir. Gerçeklere ulaşmak için kendiniz çabalamalısınız.

TERAZİ

Bir taraftan hayatınıza çekidüzen verirken, diğer taraftan sağlam ilişkiler kurmak veya hayatınızda aşka yer açmak için planlar yapabilirsiniz. İstek ve ihtiyaçlarınızı açıkça dile getirmelisiniz.

AKREP

Kendinize iyi bakmalı ve ruhsal ya da fiziksel anlamda dikkat etmelisiniz. Hafta sonunu kendinizi rahatlatacağınız aktivitelere ayırmanın ve aşırı davranışlardan ya da abartılı hareketlerden kaçınmanın faydasını görebilirsiniz.

YAY

Bu hafta sonu canlandırıcı ya da fiziksel efor gerektiren aktivitelere yönelebilirsiniz. Bu alanda, yeniliklerden çok alıştığınız şeyleri yapmaya özen göstermenizde fayda var. Rekabet ortamları söz konusu olabilir.

OĞLAK

Bu hafta sonu kendinizi göstermenizi ve dikkatleri üzerinize toplamanızı sağlayacak planlar yapabilirsiniz. Biraz eğlenmenin veya eğlendiğini göstermenin kimseye bir zararı olmaz, korkmayın.

KOVA

Çevrenizde ya da evinizde konforlu veya huzurlu alanlar oluşturabilir, yenilenmenizi veya canlanmanızı sağlayacak plan ve projelere dahil olabilirsiniz. Jestler, yardımlar, hediyeler, romantik durumlar veya iltifatlar söz konusu olabilir.

BALIK

Duygularınızı kontrol edememeniz karışıklıklara neden olabilir. Varsayımlara bağlı tepkiler vermeniz olumsuz sonuçlar doğurabilir. Araştırmacı olmalı ve gerçekleri öğrenmeye çalışmalısınız.