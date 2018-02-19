Duyarlı olunacak bir hafta

Gerek ilişkilerimizde, gerekse toplumu ilgilendiren mevzularda daha anlayışlı, hassas ve duyarlı olacağımız bir haftaya giriş yapıyoruz.Hafta ortası civarında kariyer, finansal mevzular konusunda zihin açıcı fikir alışverişleri veya yol gösteren önerilerle gelen kişiler söz konusu olabilir. Sadece hafta sonunda kısmen de olsa, ilişkilerde uyumu yakalamak daha zor olabilir veya ilgisiz kişiler ortamı bozabilir.

KOÇ

Çekiciliğinizin yüksek olduğu haftaya giriş yapıyorsunuz. İnsanları etkilemekte zorlanmayacaksınız, ama aklınızda özellikle birisi olabilir. Hafta sonuna doğru iş yükünüz artsa da bu bile eğlenceye zaman ayırmanızı engellemeyebilir.

BOĞA

Haftaya otorite konumundaki kişilerle ufak tefek gerilimler yaşayarak başlasanız da, hafta ortasında her şey geride kalacak. Dolayısıyla, aşırı inatçılıktan kaçınmanızda fayda var. Haftanın ikinci yarısı, sosyal ve romantik planlarla dolu!

İKİZLER

Hafta başlangıcında hayatınızdaki renkli kişiler nedeniyle kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Haftanın ilk yarısında zihin açıcı tartışmalar söz konusu. Abartılı konuşmalardan kaçınmalı, aksi takdirde sözlerinizi yanlış yorumlayan kişiler olabilir.

YENGEÇ

Haftanın ilk günlerinde limitlerinizi aşan harcamalar yapabilir veya bu tür harcamalar yapmamak için kendinizi zor tutabilirsiniz. İkili ilişkiler ve arkadaşlarınız için yaptıklarınız sonunda gözle görülür hale gelmeye başlıyor.

ASLAN

Pek çok kişinin ilgisini üzerinize çekmeye devam edeceğiniz, ışıltılı ve insan mıknatısı görünümünde olduğunuz hafta ve hatta bir kaç ay böyle diyebiliriz. İşler istediğiniz gibi gidebilir. Sosyal anlamda hareketli hafta sonu da sizi bekliyor.

BAŞAK

Hafta yapılması gereken çok fazla işle başlıyor. Ancak devamında bu kadar koşuşturacağınız şey olmayacaktır. Ekip arkadaşlarınız veya size yardım etmek isteyen kişiler işlerin üstesinden gelmenizi sağlayabilirler.

TERAZİ

Hafta başından itibaren, kendinizi iyi hissediyor ve bu olumlu enerjinizi etrafınızdaki kişilere ve arkadaşlarınıza da yansıtıyorsunuz. Hafta sonuna doğru ise sizin için değerli kişilerle sanat başlıklı konulara odaklanabilirsiniz.

AKREP

Hafta başında mücadele gerektiren ortamlar söz konusu olabilir. Değişen veya geren durumlara uyum sağlamak sizi zorlamayacak. Hafta ortası civarında bazı haberler alabilirsiniz. Hafta sonu ise rahatlatıcı aktivitelere zaman ayıracaksınız.

YAY

Genel anlamda şanslı olduğunuz bir hafta. Bazı fırsatlar ya da hoşluklarla karşılaşabilirsiniz. Sadece hafta ortası civarında otorite konumundaki kişilerle ufak gerilimler yaşanabilir. Hafta sonunda ise arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz.

OĞLAK

Hafta sonuna doğru işler hız kazanabilir. Bu yoğunluğun içerisinde bir de başkalarına yardım etmeye çalışarak kendinizi yıpratmamanızda fayda var. Hafta ortası civarında arkadaşlarınızla uzun uzun yazışabilir veya görüşebilirsiniz.

KOVA

Haftanın ilk yarısında günlük rutininizde sağlıklı yaşamı destekleyen değişiklikler yapabilirsiniz. Esnek düşünmeniz halinde, yeni keşifleriniz olabilir. Hafta sonuna doğru ise, çok fazla ortak noktanız olmayan kişilerle uzun diyaloglar kurabilirsiniz.

BALIK

Önemsediğiniz fikirlerinizin diğerleri tarafından gereken ilgiyi görmemesine takılmayın. Diğerlerinin bakış açılarına göre düşünmenin size katacağı şeyler de olabilir. Hafta sonu ise yakınlarınızla ilişkilerinizde anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir.