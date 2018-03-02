Dolunay günü

Bugün Başak burcunda meydana gelen dolunay, bağımlılıklarımızdan veya kötü alışkanlıkları olan kişilerden kurtulma zamanı geldiğinin farkına varmamızı sağlıyor. Bu sayede sağlıklı arkadaşlıkların ve sağlıklı yaşamın yolu açılıyor.

Salgın hastalıklar ya da bu tür hastalıkların çözümleri ortaya çıkabilir. Korkular, endişeler ve bağımlılıklar sorun yaratabilir birkaç gün için.

Yakınlarımızın desteğine ihtiyaç duyabilir, beklentilerin karşılanmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Konusunda uzman kişilere danışmak için güzel bir hafta.

İş hayatı, günlük yapılması gereken pratik işler ve sağlık başlıklarının ön planda olduğu bir dolunay sürecindeyiz. Her ay yaşanan dolunayda olduğu gibi yine sonlanma veya sonuçlanma enerjileri devrede. Pek çok işle meşgul olabiliriz.

KOÇ

Otorite konumunda kişilerle veya iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken günler. Başkalarını değiştirmeye çalışmak yerine kendiniz bazı şeyleri değiştirebilir, kişisel gelişiminize önem verebilirsiniz.

BOĞA

Öncelikle etrafınızda neler olup bittiğini anlamanızda ve ardından pozisyon almanızda fayda var. Sizinle ilgili olmayan konulara veya işlere dahil olmanız gerekmiyor. Bu anlamda güvende olmak için bazı kişileri reddetmeniz gerekebilir.

İKİZLER

İletişim kurarken, belli gruplarla ilişkilerinizde, bazı sözler verilmeden önce güven temasını ön plana almalısınız. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Aksi takdirde, işinize karışan kişiler olabilir.

YENGEÇ

Aşk hayatınızın ve sevgi temalı ilişkilerinizin ön planda olduğu gün. Sevgi alışverişleri, duygusal paylaşımlar, hatırlanan anılar ve yeni ilişki fırsatları birkaç gün için ön planda olabilir.

ASLAN

Çok fazla ön plana çıkmanız ve etrafa emirler yağdırmanız durumunda sert çıkışları olan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yerine tatlı dilinizi ve iltifatları ön plana çıkarmanız, istediğiniz sonuçları almanızı kolaylaştırabilir.

BAŞAK

Öfke kontrolü yapmakta zorlanabileceğiniz veya kaotik durumlara dahil olabileceğiniz birkaç gündesiniz. Ancak daha sakin, düşünceli ve kibar davranarak öfkenin halledemeyeceği şeyleri çözmek mümkün olabilir. Sakinliğinizi korumalısınız.

TERAZİ

Eski tanıdıklarınızdan duyacağınız veya geçmişte birlikte çalıştığınız kişilerin yaptıkları şeyler ek gelir elde etme üzerine yeni düşünceler içine girmenize neden olabilir. Eski fikirleri kârlı işlere dönüştürebilirsiniz.

AKREP

Birlikte iş yapmaktan veya farklı paylaşımlarda bulunmaktan hoşlandığınız kişilerle bir araya gelmenin olumlu sonuçları olabilir. İşlerinizi tamamlayabilir veya hedeflerinizi büyütebilirsiniz.

YAY

Gizli niyetleri veya farklı çıkarları olan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Gerçekleri ortaya çıkarmadan tepki vermemelisiniz. İşlerinizi yavaşlatan, moralinizi bozan veya size engel oluşturan kişilerle aranıza mesafe koymalısınız.

OĞLAK

Duygularınızı kontrol altına almanız gerekiyor. Planlarınızın ve maddi durumunuzun üzerinden geçmeniz bu sefer sizi doğru istikamete yönlendirebilir. Gerçeklere bağlı kalarak hareket etmeniz kayıpların önünü kesebilir.

KOVA

Gerçekleri öğrenmeden harekete geçmemeniz gereken günler. Araştırmacı olmalı, sorular sormalı ve elinizdekilere göre ilerlemelisiniz. Başkalarının yanlışları sizin için değerli olabilir. Beklemede kalın.

BALIK

İkili ilişkilerinizi ve ilişkileriniz esnasında duygularınızı kontrol altında tutmanız durumunda, istediğiniz pozisyona gelebilirsiniz. Duygusal, düşünceli veya romantik tutumunuzun iş ya da özel yaşamınızda olumlu getirileri olacaktır.