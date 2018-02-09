Dinamik ve heyecanlı gün

Yay burcundaki Ay enerjik, coşkulu, dinamik, heyecanlı ve hızlı bir gün geçirmemizi sağlayacaktır. Dolayısıyla riskli işlere eğilimli olabiliriz ya da başkalarının işlerine karışmanın olumsuz sonuçlarıyla karşılaşabiliriz.



İnançlar ya da inandığımız şeyler ve değer yargılarımız konusunda aşırılıklardan kaçınalım veya bu tür kişilere karşı tedbirli olalım birkaç gün için.

Kontrolü kaybetmenin olumsuz sonuçlarına katlanmak gerekebilir. Akşama doğru saatlerde ise yanlışlar yapabilir, yanılabilir ya da aldatılabiliriz. Akşam saatlerinde Merkür iletişimi berraklaştırıp, yazışmalar, sunumlar, duyurular, toplantılar, raporlamalar veya önemli görüşmeler açısından uygun bir atmosfer sunuyor olacak, değerlendirelim.

KOÇ

Başkalarının ardından gitmek veya başkaları ne yapıyorsa onu yapmak zorunda değilsiniz. Olumlu değişiklikler yapmak için kendi yolunuzu çizmelisiniz. Harcamalarınızı kontrol altına almanızda fayda var.

BOĞA

Duygusal anlamda zayıflığınızı kimseye göstermemenizde fayda var. Aksi takdirde suistimal edilebilir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınızı koruyun. Sakarlıklar ve ufak tefek kazalar söz konusu olabilir. İlişkilere tedbirli yaklaşma zamanı.

İKİZLER

Başkalarına zarar verme pahasına elde etmek istediğiniz şeyler olabilir. Başarılı olabilirsiniz, ama vereceğiniz zararları doğru hesaplamalısınız. Sevgi temalı ilişkileriniz destekleniyor.

YENGEÇ

Başkalarının işlerine karışmanız hoş karşılanmayabilir. İmajınızı, bulunduğunuz pozisyonu, işbirliklerinizi veya ilişkilerinizi korumalısınız. Aşırılıklar veya abartılı hareketler sizi zorlayabilir.

ASLAN

İyi niyetinizi veya bonkörlüğünüzü suistimal etmeye çalışan kişiler olabilir. Yeri geldiğinde insanları geri çevirmesini bilmenizde fayda var. Kişisel gelişiminize önem vermeniz olumlu değişiklikler yapmanızı sağlayabilir.

BAŞAK

Eskileri hatırlamaya çalışmanızda fayda var. Zira, duygusal anlamda blöf yapan, yanlış bilgiler veren veya size aldatmaya çalışan kişiler olabilir. Sorular sorarak gerçekleri ortaya çıkarmalısınız. Ev ve aile konuları hassasiyet gerektiriyor.

TERAZİ

Gelecekte yapmak istediğiniz şeyleri planlarken geçmişi hatırlamanızda fayda var. Sevgi temalı ilişkileriniz destekleniyor. Romantik planlar, jestler veya yeni tanışmalar gündemde. Farklı kültürden kişilerle görüşmenin size katkısı olabilir.

AKREP

Ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalı, sağlığınızı korumalısınız. İstikrarsız tavırlar veya abartılı hareketler ve tepkiler ilişkilerinizde problemlere neden olabilir. Ani tepkiler vermekten veya ani kararlar almaktan kaçınmalısınız.

YAY

Maddi başlıklı konularda evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Yanıltıcı kişiler söz konusu. Daha fazla soru sormanız ve şüpheci yaklaşımlar, olası hataları engelleyebilir.

OĞLAK

Sizi zayıf veya yetersiz göstermek isteyen ya da sizden fayda sağlamaya çalışan kişiler olabilir. Kendinize olan güveninizi kaybetmemeli, disiplinli şekilde bilginizi ve yeteneklerinizi yeni yöntem ya da tarzlarla ortaya koymalısınız.

KOVA

İmkansız amaçlara yoğunlaşmak ve zaman kaybettiren işlere odaklanmak yerine ilerlemenizi kolaylaştıracak başlıklara yönelmelisiniz. Hayalperest kişilerin ayağı yere basmayan planları enerjinizi almaktan başka bir işe yaramayabilir.

BALIK

Bazı şeyleri hafife alabilir, yanlış seçimler yapabilir veya abartılı hareketlerle insanları şaşırtabilirsiniz. Kontrolü kaybetmenin sonuçlarının iyi hesaplanması gerekiyor. Başkalarıyla birlikte hareket etmenizde fayda var.