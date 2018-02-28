Cesur girişimler yapabiliriz

Enerjik, risk almaktan çekinmeyen ve girişimci gündeyiz. Öğle saatleri civarında cesur girişimlerimizle ön plana çıkabiliriz ama gün genelinde ve birkaç gün için haddimizi aşan cümleler sarf etmemeye, anlamını aşan cümleler kurmamaya dikkat etmemiz gerekiyor.

Akşam saatlerinde aşırı harcamalar, lüks tüketim, abartılı yeme içme veya kendini yorma faaliyetleri dikkat gerektiriyor. Gece saatleri ise ufak tefek hoşlukları, beklenmedik gelişmeleri akla getiriyor. Farklı gelişen olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşabiliriz.

KOÇ

Başka şeyler denemek için sizi zorlayan durumlar veya kişiler olabilir. Ama siz keyif almayacaksanız katılım göstermek durumunda değilsiniz.

BOĞA

Ailenizi veya evinizi ilgilendiren değişiklikler yapmadan önce iki kere düşünmelisiniz. Araştırmacı olmanın faydasını görebilirsiniz.

İKİZLER

Gerçekçi olmanız gerekiyor. Size ait olmayan sorumluluklar almanız veya güvenilmez kişilere inanmanız, sorunlara neden olabilir.

YENGEÇ

İstikrarsız hareketlerden sakınmalısınız. Yapılması gereken işlere odaklanmanız gerekiyor. Aksi takdirde bazı kişiler size olan güvenini kaybedebilir.

ASLAN

Enerji gerektiren işlerle uğraşabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan ve fırsatlardan uzak durmalısınız. Seyahatler ve harcamalar dikkatle ele alınmalı.

BAŞAK

Sizi motive eden kişilerle vakit geçirmeniz daha olumlu planlar yapmanızı sağlayabilir. Bu kişilerin vereceği akıllar görmediğiniz şeyleri görmenizi sağlayabilir.

TERAZİ

Kişisel gelişim eğitimi alabilirsiniz. Olumlu tavsiyeleri boş geçmemeli ama çok istediğiniz hiçbir şeyden başkalarının sözlerine bağlı olarak vazgeçmemelisiniz.

AKREP

Bugünlerde hedeflerinizi gerçekleştirmeye odaklanmalısınız. İnsanların sizi rahatsız etmesine, eleştirmesine veya üzmesine izin vermeyin.

YAY

Başkalarını etkilemek için harcayacağınız maddi ve manevi gayret sizi zayıf duruma düşürebilir. İnsanları etkilemek için para harcamanız gerekmiyor.

OĞLAK

Çok hızlı ilerlemek yerine biraz da diğerlerinin yaptıklarına bakmalı, verdikleri tepkileri ölçmeli veya söylediklerini dikkate almalısınız.

KOVA

İkili ilişkilerinizi beslemeye, sevdiğiniz kişileri memnun etmeye zaman ayırabileceğiniz gün. İnsanlara sevginizi gösterebilirsiniz.

BALIK

Yapmak istediğiniz şeyler kafanızda net olduğuna göre sizi ne engelleyebilir? Atacağınız adımlar fark yaratmanızı ve diğerlerinin önüne geçmenizi sağlayacaktır.