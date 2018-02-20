Bugün kontrolü kaybedenler olabilir

14.00’e kadar kontrollü hareket etmekte, risk almamakta, ani tepkiler vermemekte, cesur çıkışlar yapmakta fayda var. Ama kendisini tutamayanlar da olacaktır.14.00 sonrası ise dinamik enerjilere açık. Kararsızlıklar, belirsizlikler, halsizlik, işlerin istenen hızda veya yönde ilerlememesi gibi etkiler kendini gösterebilir.Gece saatlerinde, erken uyumayanlar için ilişkilerde uzlaşma ve karşılıklı anlayışın artma ihtimali söz konusu.

KOÇ

Tembelleşmek için uygun zaman değil. Yapmanız gereken değişiklikler var ve çalışmayı bırakmamalısınız. Görev ve sorumluluklarınız daha da artabilir. Çalışmaktan kaçarsanız olumsuz durumlar yaşayabilirsiniz.



ASLAN

Uğraştığınız kişilerle açıkça konuşmak ve fikir alışverişi yapmak, hem size hem de onlara iyi gelebilir. Size bağlı kişilere olan görev ve sorumluluklarınızı ihmal etmemelisiniz.

YAY

Kendiniz ve sevdiğiniz kişiler için doğru olan neyse yapmaktan çekinmeyin. Ama işinize karışan kişilere de hazırlıklı olun. Bazı kişisel bilgileriniz aleyhinize kullanılabilir.

BOĞA

Motive ve ilerlemeye istekli olmanız, kendinizi çok fazla ön plana almamanız durumunda kazanımlarınız artabilir. Anlayışlı ve sevgi dolu tavırlar başarının önünü açabilir.

BAŞAK

İlişki ve işbirliklerinizin bozulmasını istemiyorsanız zor yolu seçmeniz gerekebilir. Aile ilişkileri güven ve sorumluluk anlayışına göre şekilleniyor. Durumunuzu netleştirmenizde fayda var.

OĞLAK

Tahminlerde bulunarak hareket edilecek günler değil. Güvenilmez kişilerden uzak durun. Sözlere güvenerek hareket edemezsiniz, kendi fırsatınızı kendiniz yaratmalısınız.

İKİZLER

Üst pozisyondaki kişilerle diyaloglar sırasında dikkatli davranmalısınız. Sizden istenenleri tam anlamadan hareket etmeniz, problem yaratabilir. Başkalarının işlerine karışmamanızda fayda var.

TERAZİ

Kararsızlıklarınızın geçmişte nasıl aleyhinize sonuçlar yarattığını hatırlayın. Önemli ilişkilerinizde askıda kalmış sorunları ya da çelişkili durumları çözerken eski hataları tekrarlamayın.

KOVA

Sizi eleştiren kişilerle karşılaşabilirsiniz. İyimserliğinizi koruyun. Diğerlerinin yaptıklarına bakmayı bırakıp işlerinize odaklanmanızda ve gerekli değişiklikleri yapmanızda fayda var.

YENGEÇ

Tahmin edilmesi zor hareketleri olan veya ani tepki gösteren kişilerden uzak durun. Sizi motive eden insanlarla ya da tek başınıza çalışmanızda fayda var. Alışılmadık fikirler, sorunların çözülmesini sağlayabilir.

AKREP

Eski fikirlerinizi hatırlamak, yeni iş planları yapmanızı sağlayabilir. Yaratıcı olmalı, aklınızdakileri hayata geçirmek için çabalamalısınız. İletişim ağınızı genişletmeniz yeni fikirler edinmenizi sağlayabilir.

BALIK

Değişiklikler yapmanız konusunda baskıcı olan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Size bazı şeyler yaptırmaya çalışanlar olabilir. Kimsenin sizi suistimal etmesine izin vermeyin.