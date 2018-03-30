Ev ve aile konuları zamanımızı alabilir. Ailevi konularda detayları atlamamak gerekiyor.
Ayrıntılar önemli
Zira boşluktaki Ay, işlerin istendiği hızda ilerlemeyebileceğine ve ayrıntıların önemine dikkat çekiyor.
Koç
Ailenizde, aranızda yaş farkı olan bazı kişilerin konulara farklı şekilde bakmanızı sağlamaya çalıştığını görebilirsiniz. Bilgi sahibi yakınlarınızın yararlı tavsiyelerini alabilirsiniz.
BOĞA
Ziyaretler veya kısa yolculuklar olaylara bakışınızın farklılaşmasını sağlayabilir. Hayat tarzınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni hobiler edinebilir, bunlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz.
İKİZLER
Ortaya çıkan fırsatlar iş hayatınıza, elinizdeki işlere veya sorumluluklarınıza yaklaşımınızı değiştirebilir. Kârlı işbirlikleri ya da ilişkiler kurma ihtimaliniz yüksek.
YENGEÇ
Bir türlü istediğiniz şekilde ilerleyemediğiniz konuları çözmenize yardım edebilecek haberler alabilirsiniz ya da elinize bu tür bilgiler geçebilir. Sevdiğiniz kişilere zaman ayırmalısınız.
ASLAN
İlişkilerinizde eleştirilere maruz kalmamak için hiçbir detayı atlamamanızda fayda var. Aksi takdirde, genelde hoşnutsuz kişiler bu fırsatı kaçırmayacaklardır.
BAŞAK
Finansal başlıklara daha detaylı bakmalısınız. Ayrıntıları atlamamalı, bütçenizi aşağı çekmenize yardım edecek değişiklikler yapmaya çalışmalısınız.
TERAZİ
İş ilişkilerinizde farklı bir çizgide ilerlemeniz, iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi geliştirme çabanız, size olan güveni artırabilir. Dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz.
AKREP
Sizi motive eden kişilerle vakit geçirmelisiniz. Farklı konuşmalar size ilham verebilir. Düşüncelerinizin ve elinizdeki bilgilerin bilinir olmasını sağlayarak ilişkileri güçlendirebilirsiniz.
YAY
Hatıralarınızı canlandıracak kısa seyahatler söz konusu olabilir. Güvenmediğiniz ya da meslektaşınız olan kişilerle sırlarınızı veya düşüncelerinizi paylaşmamanızda fayda var.
OĞLAK
İniş çıkışlı ruh halleri olan veya işlerinize burnunu sokan kişilerden uzak durmalısınız. Hukuki, maddi veya önemsediğiniz başlıklarda zarar görmemek için doğru arkadaşlarla vakit geçirmelisiniz.
KOVA
Başkalarına yardım etmeye çalışmak başka, hiç üstünüze düşmeyen işleri yüklenmek başka... Tutamayacağınız sözler verebilirsiniz, dikkat! Heyecan verici şeyler deneme ve yenilikler yapma zamanı.
BALIK
Alacak verecek, borçlanma başlıkları dikkat gerektiriyor. Maddi kayıplar yaşamamak için dikkatli hareket etmelisiniz. Sizden belli konularda akıl almak veya bazı konularda katkıda bulunmanızı sağlamak isteyen kişiler olabilir.