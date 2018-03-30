Ayrıntılar önemli



Zira boşluktaki Ay, işlerin istendiği hızda ilerlemeyebileceğine ve ayrıntıların önemine dikkat çekiyor.

Koç

Ailenizde, aranızda yaş farkı olan bazı kişilerin konulara farklı şekilde bakmanızı sağlamaya çalıştığını görebilirsiniz. Bilgi sahibi yakınlarınızın yararlı tavsiyelerini alabilirsiniz.

BOĞA

Ziyaretler veya kısa yolculuklar olaylara bakışınızın farklılaşmasını sağlayabilir. Hayat tarzınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni hobiler edinebilir, bunlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER

Ortaya çıkan fırsatlar iş hayatınıza, elinizdeki işlere veya sorumluluklarınıza yaklaşımınızı değiştirebilir. Kârlı işbirlikleri ya da ilişkiler kurma ihtimaliniz yüksek.

YENGEÇ

Bir türlü istediğiniz şekilde ilerleyemediğiniz konuları çözmenize yardım edebilecek haberler alabilirsiniz ya da elinize bu tür bilgiler geçebilir. Sevdiğiniz kişilere zaman ayırmalısınız.

ASLAN

İlişkilerinizde eleştirilere maruz kalmamak için hiçbir detayı atlamamanızda fayda var. Aksi takdirde, genelde hoşnutsuz kişiler bu fırsatı kaçırmayacaklardır.

BAŞAK

Finansal başlıklara daha detaylı bakmalısınız. Ayrıntıları atlamamalı, bütçenizi aşağı çekmenize yardım edecek değişiklikler yapmaya çalışmalısınız.

TERAZİ

İş ilişkilerinizde farklı bir çizgide ilerlemeniz, iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizi geliştirme çabanız, size olan güveni artırabilir. Dikkatleri üzerinize toplayabilirsiniz.

AKREP

Sizi motive eden kişilerle vakit geçirmelisiniz. Farklı konuşmalar size ilham verebilir. Düşüncelerinizin ve elinizdeki bilgilerin bilinir olmasını sağlayarak ilişkileri güçlendirebilirsiniz.

YAY

Hatıralarınızı canlandıracak kısa seyahatler söz konusu olabilir. Güvenmediğiniz ya da meslektaşınız olan kişilerle sırlarınızı veya düşüncelerinizi paylaşmamanızda fayda var.

OĞLAK

İniş çıkışlı ruh halleri olan veya işlerinize burnunu sokan kişilerden uzak durmalısınız. Hukuki, maddi veya önemsediğiniz başlıklarda zarar görmemek için doğru arkadaşlarla vakit geçirmelisiniz.

KOVA

Başkalarına yardım etmeye çalışmak başka, hiç üstünüze düşmeyen işleri yüklenmek başka... Tutamayacağınız sözler verebilirsiniz, dikkat! Heyecan verici şeyler deneme ve yenilikler yapma zamanı.

BALIK

Alacak verecek, borçlanma başlıkları dikkat gerektiriyor. Maddi kayıplar yaşamamak için dikkatli hareket etmelisiniz. Sizden belli konularda akıl almak veya bazı konularda katkıda bulunmanızı sağlamak isteyen kişiler olabilir.