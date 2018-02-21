Atmosfer hayal kurmayı destekliyor

Duygusal, anlayışlı ve şefkatli yaklaşımların zirve yaptığı bir gün. Birbirimizi daha fazla sevmemiz gerektiğini anlayabiliriz.

Romantizm, yaratıcılık, ilham verici ve hayal kurmayı destekleyen bir atmosfer.

Artistik özellikler ön planda. Ancak yine de aklımız iyi çalışıyor ve iş, bütçe ve ticari başlıklı konularda gerçekçi adımlar atma şansını kaçırmıyoruz.

Başladığımız işleri başarıyla tamamlıyoruz.

Her tür görüşme veya yazışma için güzel gün.

KOÇ

Mücadele ortamı veya rekabet sizi bazı değişiklikler yapmaya zorlayabilir. Karşıt görüşlü kişilerle karşılaşabilirsiniz. Düşünmeden konuşmamaya veya tepki vermemeye dikkat etmelisiniz. Ani hareketler zararlı sonuçlar doğurabilir.

BOĞA

Duygusal nedenlerle ani kararlar alabilir veya aniden farklı şekilde veya yönde hareket etmeye başlayabilirsiniz. Alçakgönüllü, mesafeli, sakin ve sağduyulu davranmak, tecrübelere dayanarak hareket etmek yararınıza sonuçlar doğuracaktır.

İKİZLER

Ortaya çıkan bilgiler bazı konularda duygularınızın değişmesine neden olabilir. Değişikliğe gitmek zorlukları da beraberinde getirebilir. Sizi yanlış yönlendiren veya bilgilendiren kişilere dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ

İlişki ya da işbirliği içerisinde olduğunuz bazı kişiler, üzerinizde baskı kurmak ve belli isteklerini yerine getirmenizi sağlamak isteyebilirler. Ancak siz, amaçlarınız doğrultusunda bireysel seçimler yapmayı tercih edebilirsiniz.

ASLAN

Üzerinde konuştuğunuz işler, anlaşmalar veya planlar, artı ve eksileriyle en ince detayına kadar düşünülmeli. Aksi takdirde doğru eleştirileri yapmanız zor olabilir. Yapabilecekleriniz, teklifleriniz ve önerileriniz tarafınızdan açık şekilde dile getirilmeli.

BAŞAK

Tecrübelerinizi en iyi şekilde değerlendirmeli, geçmiş hatalarınızı unutmadan hareket etmelisiniz. Sakinliğinizi korumanız ve olaylara sabırla yaklaşmanız imajınızı korumanızı ya da mevcut olayların dışında kalmanızı sağlayabilir.

TERAZİ

Herkesi içine alan veya karşılıklı kazandıran öneri ya da teklifleri ön plana alabilirseniz, daha faydalı tepkiler görebilirsiniz. Olası ilişki ya da işbirliği kuracağınız kişilerin hareketleriniz sayesinde kendilerini daha iyi hissetmeleri önemli, unutmayın!

AKREP

Planlarınızı, amaçlarınızı paylaşmanız, işbirlikleri, iletişim ya da ilişkiler üzerine yoğunlaşmanız seçeneklerinizi çoğaltarak amaçlarınıza yaklaşmanızı sağlayabilir. Sevdiğiniz kişiler sizi her anlamda destekliyor, birlikte bir şeyler yapabilirsiniz.

YAY

Planlarınızı detaylandırdıktan, ön hazırlıklar yaptıktan ve tam anlamıyla hazır olduğunuza inandıktan sonra istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Ancak, başkalarıyla uğraşırken kolay bir akış yakalanamayabilir.

OĞLAK

Eski tanıdıklarla veya geçmişle bağlantılı kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Bazı konularda üzerinizde baskı kuran kişiler olabilir. Kendi istek veya çıkarlarınız doğrultusunda hareket etmeli, belli durumları araştırmadan içine dahil olmamalısınız.

KOVA

Sezgilerinize ve zekanıza güvenebilirsiniz. Belli değişiklikler yapmak isteyebilir veya biraz ortam değişikliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Yeteneklerinizi, bilginizi ve tecrübenizi daha iyi değerlendirmenizi sağlayacak yollar bulabilirsiniz.

BALIK

Kişisel derinliğiniz ve yol göstericiliğiniz diğerlerinin sizi takip etmesini ve desteklemesini sağlayabilir. Size karşı gelen kişiler olsa da, sakinliğinizi bozmayın. Zekanız ve ısrarcılığınızla öfkeli kişileri bastırmakta zorlanmayacaksınız.