Aslan burcunda ay tutulması

Merkür, yarın meydana gelecek ve 3 ay boyunca etkili olacak Ay Tutulması’nın hemen sonrasında Kova burcuna geçecek. Bu da hızlı bir haber akışının, zihinde adeta yarışa geçecek fikirlerin, önemli açıklamaların işaretçisi.

Aniden dostluk eli uzatan kişiler veya aniden sahneden çekilen dostlar gündeme gelebilir. İlişkilerde beklentiler karşılanmayabilir.

Tutulmanın Aslan burcunda olması, 3 ay boyunca liderler, yöneticiler, ünlü veya göz önünde olan kişiler, çocuklar, eğlence sektörü ve politika başlıklarında doğabilecek değişik durumların, farklı gelişmelerin habercisi gibi...

Sonlanma veya neticelenme enerjileri devrede. Her tutulmada olduğu gibi hassasiyetler artabilir.

Ancak Venüs bu tutulmada prima rolde. Dolayısıyla ön planda bulunan kadınlarla ilgili gelişmeler, kadınların toplumdaki rolleri, arka plan çalışmaları veya önemli pozisyonda daha fazla yer almalarıyla ilgili olaylar önümüzdeki birkaç ayın gündemi olabilir.

Sevdiğimiz kişilere kalbimizi açabilir, içimizde sakladığımız duyguları açıkça paylaşabiliriz. Tutulma esnasında yaratıcılığımız da bir o kadar yüksek olacak. Mükemmel formdaki sevgiyi arıyoruz.

Uluslararası işler, kültürel seyahatler, dış ticaret, eğitim, hukuk ve turizmle ilgili başlıklarda, kurallara uygun ilerlenmesi durumunda hoş gelişmeler yaşanabilir.

Öte yandan Jüpiter aşırı hareketlerin, abartılı tavırların ya da özgüven patlamalarının zararlarına dikkat çekiyor. Abartmadan ilerleyelim ve gereksiz harcamalardan sakınalım.

KOÇ

Şikayet ve eleştirilerle karşılaşabilirsiniz. Görev ve sorumluluklarınızı ihmal etmemelisiniz. İşlerinizi dört dörtlük ele almanın karşılığını görebilirsiniz.

BOĞA

Başkalarına ait işler, size yüklenen gereksiz görevler veya başkalarının yaptıklarını takip etmek zaman kaybına neden olabilir. Oysa sizin kendi adınıza yapmanız gereken çok iş var!

İKİZLER

Başkalarına yardım etmek isterken, yapabileceğiniz kadarına talip olun. Görünümünüzü yenilemeniz, kişisel gelişiminize önem vermeniz özgüveninizin artmasını sağlayabilir.

YENGEÇ

Bazı kişilerle ilişkileriniz kopma noktasına gelebilir. Ani karar ve tepkilerden kaçının. Duygusal gerilim söz konusu. Şikayet ve eleştiri dozunu artırmak yerine sakin ilerlemek daha doğru.

ASLAN

İşlerinizi halledebilmek için pratik ve planlı olmalısınız. Önem verdiğiniz ilişkileri korumak için yapılması gerekenler var, onlara odaklanın. Ulaşılabilir amaçları hedeflemelisiniz.

BAŞAK

Bazı engeller ile karşılaşabilirsiniz. Belli konularda ön hazırlık yapmanın faydasını görebilirsiniz. Altından kalkamayacağınız işlere kalkışmamalı, tutamayacağınız sözler vermemelisiniz.

TERAZİ

Maddi konularda daha özenli hareket etmeli, bütçe yapmalı, gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız. Değişiklik yapmak isterken hatalı adımlar atmanız, bütçenizi aşmanız gerilim yaratabilir.

AKREP

Yaratıcılık gerektiren işlerde, sanatsal çalışma ve alışverişlerde verimli olabileceğiniz günler. Başladığınız işleri bitirmeniz gerek. Başkalarının işlerinize karışmasına izin vermeyin.

YAY

Ani hareketlerden veya ani tepkiler vermekten kaçınmalısınız. Altından kalkamayacağınız işlere talip olmayın. Maddi konularda eski hatalarınızı unutmadan hareket etseniz daha iyi olur.

OĞLAK

Sizi yavaşlatmaya çalışanlar olabilir ama hedeflerinizden vazgeçmemelisiniz. Yaratıcılık açısından formda olmanız işleri verimli şekilde ele almanızı, isteklerinize zaman ayırmanızı sağlayacak.

KOVA

Çevrenizde konuşulanlara kulak vermemeniz, ileride pişmanlık duyacağınız şeyleri onaylamanıza yol açabilir. Kişisel gelişiminize önem vermeniz, gelecek için olumlu adımlar atmanızı sağlayabilir.

BALIK

İşlerinizi ciddiye almanın ve hayal gücünüzü kullanmanın başarılı sonuçları sizi memnun edebilir. Daha fazlasını alabilecekken azla yetinmemelisiniz. Ancak sakinliğinizi korumalısınız.