Ani kararlar almaktan kaçının

Genel anlamda gergin bir haftadayız. Buna rağmen öğle saatleri olumlu ilişkiler kurmak, olumlu görüşmeler yapmak, yazılı ya da sözlü olarak kendini ortaya koymak adına gayet uygun...

Maddi veya işle ilgili konularda uzun vadeli düşünceler, planlar öne çıkabilir. Ancak birkaç gündür yazdığım gibi ani kararlar almaktan ve acele hareket etmekten kaçınmamız gerekiyor.

KOÇ

Sizden ne beklendiğini tam olarak anlamaya bakın, bu sayede daha iyi sunumlar yapabilirsiniz. Bir program dahilinde hareket etmelisiniz.

BOĞA

Bazı konularda sessiz kalmamalısınız, çünkü yapabileceğiniz şeyler var. Tecrübe ve bilginiz en iyi şekilde ilerlemenize yardım edebilir. Ruhsal, mental ve fiziki sağlığınızı ihmal etmeyin.

İKİZLER

Başkalarını bekleyerek vakit kaybetmeyin. Hayalleri gerçekleştirmenin farklı yöntemleri olabilir. Başkalarına güvenmek yerine kendiniz bir şeyler yapın.

YENGEÇ

Farklı amaçları olan kişilerin yardımlarını safiyane karşılamamalısınız. Görünürdeki jestlerin karşılığında sizden beklenen şeyler olabilir.

ASLAN

Bazı kişilerden hoşlanmamanız, onlardan kaçmaya çalışmanız nedeniyle birtakım değişiklikler yapabilirsiniz. Çözümü olmayan konuları geride bırakın.

BAŞAK

Sosyalleşerek herkesin güvenini kazanmanız kolaylaşabilir. Günlük ilişkilerinizde daha anlayışlı olmanın ve tahammül göstermenin

faydasını görebilirsiniz.

TERAZİ

Yakın çevre ilişkilerinizde dengeyi sağlamalısınız. Size verilen sorumlulukları ciddiyetle ele almanız gerek. Adil bir çözüm bulmak zor da olsa mümkün...

AKREP

Başkalarının da katkılarıyla yapılacak bir ekip çalışması sayesinde fark yaratmanız kolaylaşabilir. Doğrulara bağlı kalmalı, eşitliğe önem vermelisiniz.

YAY

Sıkıntılı durumlarda fikirlerinizi beyan etmenizi bekleyenler olabilir. Kaçarak kurtulamazsınız ama sakinliğinizi de korumalısınız.

OĞLAK

Daha kapsamlı düşünmeniz, neler olup bittiğini daha net görmenizi sağlayabilir. Yeteneklerinizin farkına varmalı, sizi oyalamalarına izin vermemelisiniz.

KOVA

Geçmişi hatırlamanız çelişkili durumları çözmenize yardım edebilir. Ortak kaynak kullanımı gerektiren, ayağı yere basmayan işlerden uzak durun.

BALIK

Olumlu yönde hamleler yaparak, iş veya özel yaşamınızda pazarlık şansınızı artırabilir, birikim yapabilirsiniz.

Ne istediğini bilmek, ilerlemenin ilk adımı olacaktır.