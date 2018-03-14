Abartılı tepkilere açık bir gün

Provokatif veya üzüntülere neden olabilecek bir hava hakim iki üç gün için.

Hümanist veya toplumsal başlıklarla uğraşabiliriz.

Akşam saatleri aşırı ve abartılı tepkilere açık.

KOÇ

Zor zamanlar yaşayan kişilerin isteklerine kayıtsız kalmanız veya tartışmanız olayların büyümesine neden olabilir. Yardımcı olmaya çalışmanızda fayda var.

BOĞA

Mücadeleci ortamlara girebilir, karşıt görüşlü kişilerle karşılaşabilirsiniz. Yeni ilişki ve işbirlikleri hayatınızın belli alanlarında farklı sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir.

İKİZLER

Bilgi, deneyim veya düşüncelerinizi paylaşmanız birlikte çalıştığınız kişileri etkileyebilir. Motivasyonunuz ve istekliliğiniz neler yapabileceğiniz hakkında fikir verebilir.

YENGEÇ

Bazı problemleri çözebilmenin anahtarı olumlu düşünmek olabilir. Olumlu yaklaşımlar aynı şekilde karşılık görebilir. Başkalarını memnun ederken onlardan beklentilerinizi söylemelisiniz.

ASLAN

Üzerinde yoğunlaştığınız işlerde araştırmalarınızı tamamladığınızda daha iyimser olabilirsiniz. Bazı şeylerin ne kadara veya neye mal olacağının ortaya çıkması sizi rahatlatabilir.

BAŞAK

Değişiklikler sizi sinirlendirebilir. Karşı karşıya olduğunuz durumu kontrol etmeye çalışırken, eskiden güvendiğiniz kişilerin öneri ve destekleri olabilir.

TERAZİ

Size sunabileceği şeyler olan kişilerle görüşmelisiniz. İlginç teklifler yeni şeyler düşünmenize sebep olabilir. Öğrenecekleriniz hayatınızı olumlu etkileyebilir, daha fazlasını araştırmalısınız.

AKREP

Bazı duygusal durumlar belli kişiler hakkında ne düşündüğünüzü sorgulamanıza neden olabilir. Geçmişe dönük düşünmek sizi bu kişiye çeken şeyleri hatırlatabilir.

YAY

Yapılması gereken işlere yoğunlaşmalı, önünüzde duran kişilere izin vermemelisiniz. Bağlayıcı sözler vermeden önce sizden ne beklendiğini öğrenmeniz gerekiyor.

OĞLAK

Eski ilgi alanlarınızı anımsamak sizi canlandırabilir. Sizin için hiçbir yararı olmayan işlere yönlendirilmeye çalışılabilirsiniz. Bu kişilere boyun eğmeniz gerekmiyor.

KOVA

Gelirlerinizi artırmanın veya belli bir iş için gerekli parayı bulmanın yeni yollarını arayabilir, seçeneklerinizi araştırabilirsiniz. Yeni özellikler edinmek bir çözüm olabilir.

BALIK

İnsanların neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmenizi istemeyebilirsiniz. Kendinizde, kullandığınız yöntemlerde veya araçlarda modaya uygun değişiklikler yapabilirsiniz.