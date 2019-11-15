Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Nilgün Tekfidan GÜMÜŞ>Zirvenin artı ve eksileri
"Nilgün Tekfidan Gümüş" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nilgün Tekfidan Gümüş" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nilgün Tekfidan Gümüş

Nilgün Tekfidan Gümüş

ngumus@hurriyet.com.tr

Zirvenin artı ve eksileri

15 Kasım 2019

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile önceki akşam Washington’da yaptığı görüşmenin, yabancı basında çıkan yorumlardan dünya tarafından yakından takip edildiği anlaşılıyor.

İşte o görüşmeden öne çıkanlar...

EN OLUMLU SÖZ:  Basın toplantısının en dikkat çeken unsurlarından biri Trump’ın Erdoğan’a yönelik sıcak tavırları oldu. Geçen ay Erdoğan’a yolladığı skandal mektupla Türk kamuoyunun da tepkisini çeken Trump, bu kez “Onun büyük hayranıyım” diyerek iki lider arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise o mektubun kendisine iade edildiğini aktardı.

EN KRİTİK CÜMLE: Erdoğan, terör örgütleri PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele konusunda Türkiye’nin tezlerini aktarırken Trump daha genel bir tonda konuşmayı tercih etti. Zirvenin en kritik cümlesi ise Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemiyle ilgili sözler oldu. Trump, S-400’ler için “Çok büyük zorluk oluşturuyor, umarız bunu düzeltebiliriz” dedi.

EN ZOR KONU: Trump’ın açıklamasından da anlaşıldığı gibi iki ülke arasında son dönemdeki en zor başlık olan S-400’ler ile ilgili müzakerelerin süreceği anlaşılıyor. Beyaz Saray’ın yayınladığı metinde de “Diğer konularda ilerleme sağlanabilmesi için, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 sistemi konusu etrafındaki sorunları çözmeliyiz” ifadesi yer aldı. Trump’ın Erdoğan ile görüştürdüğü beş Amerikalı senatörün verdiği mesaj da aynı yöndeydi.

EN SOMUT GELİŞME: Beyaz Saray’daki toplantılarla ilgili ilk sıcak gelişme Senato’da 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan kararın bloke edilmesi oldu. Erdoğan ile görüşen senatörlerden Lindsey Graham, “Senatörler tarihi yeniden yazmamalı” diyerek kararı bloke ettiğini açıkladı.

EN TATSIZ YORUM: Basın toplantısının en rahatsız edici tavırlarından biri Trump’ın terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koymaması oldu. Trump, YPG’li sözde komutan Ferhat Abdi Şahin’in Washington’a davet edilmesi sorulduğunda “YPG ile birlikte yakın çalışıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanınızla da çalışıyoruz” gibi tatsız bir yanıtla konuyu geçiştirmeye çalıştı.

EN BÜYÜK HEDEF: Zirvenin olumlu gelişmelerinden biri ise iki ülke arasında yıllık ticaretin 100 milyar dolara çıkarılmasıyla ilgili hedefin teyit edilmesiydi. Trump, uluslararası ilişkilerde ticarete büyük önem veren bir lider olarak tanınırken Türkiye ile belirlenen hedefin iki ülke ilişkilerini sıcak tutan unsurlardan olduğu anlaşılıyor.

EN KRİTİK SORU: Peki Washington ziyareti neyi değiştirdi? Türkiye’nin F-35 projesine geri dönmesi konusunda somut bir gelişme olmadı. ABD’nin PKK ile işbirliğini keseceğine dair bir emare söz konusu değil. FETÖ’nün iadesinde bir gelişme yok. ABD askeri, Suriye’nin kuzeydoğusundaki mevcudiyetini sürdürecek. Türkiye ise Suriye’de elde ettiği kazanımların korunması ve ABD’de olası yaptırımların engellenmesi konusunda vakit kazanmışa benziyor.

EN CİDDİ BAŞLIK: ABD, F-35 uçaklarına tehdit olarak gördüğü S-400’lerin devreye sokulmamasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere uçakta verdiği demeçte ABD tarafına NATO koordinatörlüğünde bu durumun gerçekte böyle olup olmadığının anlaşılması için iki tarafın bir çalışma başlatmasını önerdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı “S-400’lerin üzerinden traktörle geçin” gibi laflar geldiğini de söyledi.

ABD’den Türkiye’ye Patriot satışıyla ilgili tatmin edici bir teklif gelmiş değil. Kongre’nin yaptırım tehdidi de var. Öte yandan S-400’lerin hangara kaldırılması gibi bir durum, Rusya ile ilişkileri gerebilecek bir boyuta taşıyabilir. Nitekim Türkiye’nin Rusya ile turizm, ticaret ve doğalgaz işbirliğine dikkat çeken Erdoğan’ın “Ben şimdi Patriot sebebiyle S-400’ü bırakamam ki” vurgusu dikkat çekiyor.

 

X
Nilgün Tekfidan GÜMÜŞ Nilgün Tekfidan GÜMÜŞTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Hayatta aldığımız darbeler içimizdeki potansiyeli dışarı çıkartmak için bir vesiledir.Aygül AydınHayatta aldığımız darbeler içimizdeki potansiyeli dışarı çıkartmak için bir vesiledir.15.11.2019
Bekle bizi Euro 2020GÜNTEKİN ONAYBekle bizi Euro 202015.11.2019
Bazı maçlar böyle oynanırİlker YASİNBazı maçlar böyle oynanır15.11.2019
Mogan buluşmasının perde arkasıDeniz GürelMogan buluşmasının perde arkası15.11.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.