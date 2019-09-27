Trump görevden alınır mı

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin azil sürecini başlatmasının ardından dünya merak ediyor; “Trump, görevden alınabilir mi?”
Tartışma gizli servisten bir muhbirin Trump’ın bir yabancı lidere taahhütlerde bulunduğu iddiasıyla başladı. Daha sonra Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den 2020 seçimlerinde rakibi olma olasılığı yüksek olan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ile ilgili soruşturma açmasını istediği iddia edildi.
BASKI YAPTI MI
Trump’ın Birleşmiş Milletler görüşmeleri için New York’ta olduğu bir dönemde Pelosi bombayı patlattı ve Başkan aleyhinde anayasal yetkilerini ihlal ettiği gerekçesiyle azil sürecini başlattığını açıkladı. Sonrasında da Trump’ın Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin özeti yayınlandı.
ABD’deki uygulamaya göre Başkan telefon görüşmesi yaparken iki yetkilinin de not alarak görüşmeyi özetlediği belirtiliyor. İşte bu görüşmeyle ilgili Adalet Bakanlığı 5 sayfalık döküm yayınladı. Trump’ın Zelenski’ye ‘Bizim için bir iyilik yapmanı istiyorum’ diyerek oğul Biden’ın bu ülkedeki olası yolsuzluklarını araştırmasını istediği anlaşılıyor. Metinde Trump’ın Zelenski ile askeri yardım karşılığında pazarlık yaptığına dair bir ifade yer almıyor.
Ancak 25 Temmuz’daki görüşmenin 30 dakika sürdüğü, bu metnin 12 dakikalık bir konuşmaya tekabül ettiği, belki açıklanmayan bölümlerde böyle bir baskının söz konusu olmuş olabileceği şüphesi söz konusu.
AZLE GİDER Mİ
Bir diğer kritik gelişme de Trump aleyhinde şikayette bulunan muhbirin dilekçesinin açıklanması. Bu dilekçede Trump hakkında Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin dışında da iddialar bulunduğu söyleniyor. İstihbarat yetkilisinin anlattıkları önce Senato ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komiteleri ile paylaşıldı. Rakip Demokratlar, duyduklarını ‘çok huzursuz’ edici olarak nitelerken Cumhuriyetçiler bu görüşte değil.
Ama şimdi görevden alınmaya kadar gidebilecek senaryolar konuşuluyor. Birinci senaryo azil sürecinin soruşturma safhasında kalması ve ilerlememesi. Bu durumda Trump yeniden aday olabilir. İkinci senaryo sürecin Temsilciler Meclisi’ne kadar ilerlemesi. Bu durumda Trump, oylama öncesi istifaya zorlanabilir. Trump’ın yeniden aday olup olmayacağına da Cumhuriyetçi Parti karar verir. Temsilciler Meclisi’nde rakip Demokratlar çoğunlukta.
EN ZOR SENARYO
En ileri senaryo ise azil sürecinin Senato’ya kadar devam etmesi. Azil için Senato’da üçte iki çoğunluk gerekiyor. 100 üyeli Senato’da Trump’ın Cumhuriyetçilerinin 53 sandalyesi bulunuyor. Dolayısıyla Senato’dan bir azil kararı çıkması çok düşük bir ihtimal. Lakin bir azil ve diskalifiye kararı olması halinde Trump yarış dışı kalabilir.
Şimdilik azil soruşturması ucu belirsiz bir süreç gibi. Çünkü Trump’a yönelik suçlamalar Hunter Biden ile ilgili yolsuzluk şüphelerini de gündemde tutarak baba Biden’ın Demokrat Parti’den aday olmasının önüne geçebilir. Azil süreciyle ilgili en somut durum ise seçimlere damga vuracağı gerçeği...
ABD’deki tartışma en önemli konulardan biri haline gelirken bunun uluslararası ilişkilerde siyasi ve ekonomik izdüşümleri olabilir.
DEPREM HATIRLATMASI
ABD’nin gündemi böyle. Türkiye’nin gündemi de deprem. Peş peşe yaşanan orta şiddetli depremler, belli ki, çoktandır unuttuğumuz ‘deprem gerçeğini’ yeniden hatırlatıyor. Dolayısıyla ihmale uğramış deprem istasyonlarını kontrol etmek, hem de kişisel düzeyde ne kadar hazırlıklı olduğumuzu gözden geçirmek için de bir fırsat olabilir. Herkese geçmiş olsun.
Trump görevden alınır mı
ABD Başkanı Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin azil sürecini başlatmasının ardından dünya merak ediyor; “Trump, görevden alınabilir mi?”
Tartışma gizli servisten bir muhbirin Trump’ın bir yabancı lidere taahhütlerde bulunduğu iddiasıyla başladı. Daha sonra Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den 2020 seçimlerinde rakibi olma olasılığı yüksek olan Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ile ilgili soruşturma açmasını istediği iddia edildi.
BASKI YAPTI MI
Trump’ın Birleşmiş Milletler görüşmeleri için New York’ta olduğu bir dönemde Pelosi bombayı patlattı ve Başkan aleyhinde anayasal yetkilerini ihlal ettiği gerekçesiyle azil sürecini başlattığını açıkladı. Sonrasında da Trump’ın Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin özeti yayınlandı.
ABD’deki uygulamaya göre Başkan telefon görüşmesi yaparken iki yetkilinin de not alarak görüşmeyi özetlediği belirtiliyor. İşte bu görüşmeyle ilgili Adalet Bakanlığı 5 sayfalık döküm yayınladı. Trump’ın Zelenski’ye ‘Bizim için bir iyilik yapmanı istiyorum’ diyerek oğul Biden’ın bu ülkedeki olası yolsuzluklarını araştırmasını istediği anlaşılıyor. Metinde Trump’ın Zelenski ile askeri yardım karşılığında pazarlık yaptığına dair bir ifade yer almıyor.
Ancak 25 Temmuz’daki görüşmenin 30 dakika sürdüğü, bu metnin 12 dakikalık bir konuşmaya tekabül ettiği, belki açıklanmayan bölümlerde böyle bir baskının söz konusu olmuş olabileceği şüphesi söz konusu.
AZLE GİDER Mİ
Bir diğer kritik gelişme de Trump aleyhinde şikayette bulunan muhbirin dilekçesinin açıklanması. Bu dilekçede Trump hakkında Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinin dışında da iddialar bulunduğu söyleniyor. İstihbarat yetkilisinin anlattıkları önce Senato ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komiteleri ile paylaşıldı. Rakip Demokratlar, duyduklarını ‘çok huzursuz’ edici olarak nitelerken Cumhuriyetçiler bu görüşte değil.
Ama şimdi görevden alınmaya kadar gidebilecek senaryolar konuşuluyor. Birinci senaryo azil sürecinin soruşturma safhasında kalması ve ilerlememesi. Bu durumda Trump yeniden aday olabilir. İkinci senaryo sürecin Temsilciler Meclisi’ne kadar ilerlemesi. Bu durumda Trump, oylama öncesi istifaya zorlanabilir. Trump’ın yeniden aday olup olmayacağına da Cumhuriyetçi Parti karar verir. Temsilciler Meclisi’nde rakip Demokratlar çoğunlukta.
EN ZOR SENARYO
En ileri senaryo ise azil sürecinin Senato’ya kadar devam etmesi. Azil için Senato’da üçte iki çoğunluk gerekiyor. 100 üyeli Senato’da Trump’ın Cumhuriyetçilerinin 53 sandalyesi bulunuyor. Dolayısıyla Senato’dan bir azil kararı çıkması çok düşük bir ihtimal. Lakin bir azil ve diskalifiye kararı olması halinde Trump yarış dışı kalabilir.
Şimdilik azil soruşturması ucu belirsiz bir süreç gibi. Çünkü Trump’a yönelik suçlamalar Hunter Biden ile ilgili yolsuzluk şüphelerini de gündemde tutarak baba Biden’ın Demokrat Parti’den aday olmasının önüne geçebilir. Azil süreciyle ilgili en somut durum ise seçimlere damga vuracağı gerçeği...
ABD’deki tartışma en önemli konulardan biri haline gelirken bunun uluslararası ilişkilerde siyasi ve ekonomik izdüşümleri olabilir.
DEPREM HATIRLATMASI
ABD’nin gündemi böyle. Türkiye’nin gündemi de deprem. Peş peşe yaşanan orta şiddetli depremler, belli ki, çoktandır unuttuğumuz ‘deprem gerçeğini’ yeniden hatırlatıyor. Dolayısıyla ihmale uğramış deprem istasyonlarını kontrol etmek, hem de kişisel düzeyde ne kadar hazırlıklı olduğumuzu gözden geçirmek için de bir fırsat olabilir. Herkese geçmiş olsun.