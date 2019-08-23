Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Nilgün Tekfidan GÜMÜŞ>İdlib sınavı
"Nilgün Tekfidan Gümüş" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nilgün Tekfidan Gümüş" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nilgün Tekfidan Gümüş

Nilgün Tekfidan Gümüş

ngumus@hurriyet.com.tr

İdlib sınavı

23 Ağustos 2019

TÜRKİYE ile ABD arasında Fırat’ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG’ye karşı güvenli bölge oluşturulması için müzakerelerin hız kazandığı bir dönemde Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinde hızlı gelişmeler yaşanmaya başladı.

4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran, İdlib ve çevresini ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ ilan etmişti. 17 Eylül 2018’de ise Rusya’nın Soçi kentinde Türkiye ile Rusya, İdlib’e yönelik ateşkes ihlallerinin sona ermesi için mutabakata varmıştı. Ancak 2019 Nisan ayının sonundan itibaren Esad rejiminin terör unsurlarını temizlemek adı altında İdlib’e saldırıları artarken buna Rusya da destek verdi.

NİYE TIRMANDI

VE Esad rejimi, bu ayın başında Soçi mutabakatının uygulanması şartıyla ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Buna göre muhalifler ağır silahlarıyla birlikte İdlib bölgesi sınırlarından 20 km çekilecek, ayrıca M4 ve M5 karayolları trafiğe açılacaktı. Sözkonusu karayolları stratejik öneme sahip. Çünkü M4 karayolu rejimin kontrolündeki sahil bölgesinde bulunan Lazkiye’den başlayıp Cisr es Şuğur üzerinden İdlib’de M5 karayolu ile bağlanıp yine rejim kontrolündeki Halep’e ulaşıyor. M5 karayolu da İdlib içinden Halep’i Hama ve Humus üzerinden Şam’a bağlıyor.

5 Ağustos’ta tek taraflı ateşkesi sona erdiren rejim, saldırılarını M5’in geçtiği İdlib’in güneyindeki en önemli yerleşim olan Han Şeyhun üzerinde yoğunlaştırdı. Rejim ve Rus uçaklarının bombardımanıyla bir Suriye kenti daha yerle bir olurken bu yerleşimden en az 100 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

KONVOYA SALDIRI

TÜRKİYE’nin Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib’de 12 adet askeri gözlem noktası bulunuyor. ABD ile güvenli bölge pazarlıklarını sürdüren Türkiye, rejimin Han Şeyhun üzerindeki baskısı artarken güneydeki Morik gözlem noktasını güçlendirmek üzere askeri konvoy çıkardı. 19 Ağustos’ta konvoy Maaret el Numan ile Han Şeyhun arasında yol alırken düzenlenen hava saldırısında TSK güçlerine eşlik eden ÖSO’nun Feylak el Şam güçleri hedef alındı. 3 kişi hayatını kaybetti.

GÖZLEM NOKTALARI

AP Ajansı’na göre terör örgütü El Kaide bağlantılı HTŞ’nin Han Şeyhun’dan çekilmesiyle önceki akşamdan itibaren farklı kollardan gelen rejim ve destekçi güçleri birleşerek İdlib’in güneyinde kontrolü sağladı. Esad’a İran destekli yabancı milisler, Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerin de destek verdiği belirtiliyor.

Han Şeyhun’un güneyinde kalan TSK’nın Morik’deki 9 nolu gözlem noktası da fiili olarak abluka altında kalmış oldu. Dün de rejim güçlerinin M5 karayolunun doğusunda kalan Sirman’daki 8 nolu gözlem noktasına taciz ateşi açtığı haberleri geldi. Sirman karakolu, aynı zamanda Esad rejiminin Han Şeyhun’dan sonraki yeni hedefi olabileceği söylenen Maaret el Numan’ın da doğusunda kalıyor. Maaret el Numan ile Han Şeyhun, M5 üzerinde ve yaklaşık 25 km uzaklıkta.

RUSYA’NIN TUTUMU

REJİMİN son hamleleri, İdlib’de garantör ülkeler Rusya ve Türkiye’nin ortaklığını da bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Suriye ordusunun terörist tehditleri ortadan kaldırma çabasını destekliyoruz” derken, Türkiye, taahhütlere uyulmasını bekliyor.

Ancak görünen o ki, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda nüfuzunu arttırmaya yönelik girişimde bulunduğu bir dönemde Rusya ve rejim de İdlib’de format değişikliğine işaret eden adımlar atıyor. Öncelikli hedefleri de M4 ile M5 karayollarında kontrolü sağlamak gibi duruyor.

16 Eylül’de Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin Türkiye’de buluşması bekleniyor. Öncesinde liderler arasında ateşi düşürebilecek bir formül bulunamazsa, bu karayollarına yakın yerleşim bölgeleri ve TSK noktalarına yönelik stresin artma potansiyeli bulunuyor.

X
Nilgün Tekfidan GÜMÜŞ Nilgün Tekfidan GÜMÜŞTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Aman OrmancıRauf TAMERAman Ormancı23.08.2019
Bu kampanyayı ben de destekliyorumDeniz SİPAHİBu kampanyayı ben de destekliyorum23.08.2019
Ton farklarıHande FIRATTon farkları23.08.2019
Franchise okul şokuSefer LEVENTFranchise okul şoku!23.08.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.